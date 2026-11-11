الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزير الصناعة يبحث مع بعثة أوروبية دعم قطاع الحبوب والمخابز
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزير الصناعة يبحث مع بعثة أوروبية دعم قطاع الحبوب والمخابز

photo 2026 11 11 09 22 30 وزير الصناعة يبحث مع بعثة أوروبية دعم قطاع الحبوب والمخابز
باسل عبد الحنان وزير الصناعة السوري يبحث مع بعثة أوروبية مجالات التعاون لدعم ‏القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي-11-11-2026-دمشق-وزارة الصناعة السورية

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع بعثة ‏من الاتحاد الأوروبي ضمّت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة ‏للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، مجالات التعاون لدعم ‏القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات تناولت ‏احتياجات قطاع المخابز وسبل تطوير أدائه، وإمكانية المساهمة في صيانة المطاحن ‏والصوامع وإعادة تأهيلها، بما يرفع جاهزيتها ويحسن كفاءتها التشغيلية ويضمن ‏استمرارية عملها.‏

كما بحث الجانبان فرص التعاون مع المؤسسات الأوروبية والاستفادة من إمكاناتها ‏وخبراتها في تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب والخبز، وتعزيز قدرتها على تلبية ‏الاحتياجات المحلية.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الوزارة نحو تطوير قطاع الحبوب والخبز، من ‏خلال إعادة تأهيل المطاحن والصوامع وتحديث المخابز العامة ورفع طاقاتها ‏الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون مع المنظمات ‏والمؤسسات الدولية.‏

ويُعد قطاع الحبوب والخبز من القطاعات الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ ‏تتكامل في تأمين احتياجات المواطنين منها، حلقاتُ الإنتاج والتخزين والطحن والتوزيع، ‏ما يجعل تطوير البنية التحتية للمطاحن والصوامع والمخابز وتحديث تجهيزاتها عاملاً ‏مهماً في تحسين كفاءة العمليات، والحد من الفاقد، وزيادة القدرة التشغيلية، ودعم ‏استقرار توفير مادة الخبز في السوق المحلية.‏

دول الخليج وسوريا والأردن تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها المشروع بالدفاع عن النفس
من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي.. كيف يدعم معرض دمشق التحول الاقتصادي في سوريا؟
مجلس التعاون الخليجي: رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة لدعم أمنها واستقرارها
علبي: سوريا عازمة على تجاوز إرث انتهاكات حقوق الطفل ومحاسبة مرتكبيها
انخفاض سعر الذهب 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار