وزير الصناعة يبحث مع بعثة أوروبية دعم قطاع الحبوب والمخابز

دمشق-سانا
بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع بعثة من الاتحاد الأوروبي ضمّت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، مجالات التعاون لدعم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات تناولت احتياجات قطاع المخابز وسبل تطوير أدائه، وإمكانية المساهمة في صيانة المطاحن والصوامع وإعادة تأهيلها، بما يرفع جاهزيتها ويحسن كفاءتها التشغيلية ويضمن استمرارية عملها.
كما بحث الجانبان فرص التعاون مع المؤسسات الأوروبية والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب والخبز، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الوزارة نحو تطوير قطاع الحبوب والخبز، من خلال إعادة تأهيل المطاحن والصوامع وتحديث المخابز العامة ورفع طاقاتها الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية.
ويُعد قطاع الحبوب والخبز من القطاعات الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ تتكامل في تأمين احتياجات المواطنين منها، حلقاتُ الإنتاج والتخزين والطحن والتوزيع، ما يجعل تطوير البنية التحتية للمطاحن والصوامع والمخابز وتحديث تجهيزاتها عاملاً مهماً في تحسين كفاءة العمليات، والحد من الفاقد، وزيادة القدرة التشغيلية، ودعم استقرار توفير مادة الخبز في السوق المحلية.