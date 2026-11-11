وزير الصناعة يبحث مع بعثة أوروبية دعم قطاع الحبوب والمخابز

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع بعثة ‏من الاتحاد الأوروبي ضمّت مسؤولين من بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة ‏للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، مجالات التعاون لدعم ‏القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات تناولت ‏احتياجات قطاع المخابز وسبل تطوير أدائه، وإمكانية المساهمة في صيانة المطاحن ‏والصوامع وإعادة تأهيلها، بما يرفع جاهزيتها ويحسن كفاءتها التشغيلية ويضمن ‏استمرارية عملها.‏

كما بحث الجانبان فرص التعاون مع المؤسسات الأوروبية والاستفادة من إمكاناتها ‏وخبراتها في تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب والخبز، وتعزيز قدرتها على تلبية ‏الاحتياجات المحلية.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الوزارة نحو تطوير قطاع الحبوب والخبز، من ‏خلال إعادة تأهيل المطاحن والصوامع وتحديث المخابز العامة ورفع طاقاتها ‏الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون مع المنظمات ‏والمؤسسات الدولية.‏

ويُعد قطاع الحبوب والخبز من القطاعات الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ ‏تتكامل في تأمين احتياجات المواطنين منها، حلقاتُ الإنتاج والتخزين والطحن والتوزيع، ‏ما يجعل تطوير البنية التحتية للمطاحن والصوامع والمخابز وتحديث تجهيزاتها عاملاً ‏مهماً في تحسين كفاءة العمليات، والحد من الفاقد، وزيادة القدرة التشغيلية، ودعم ‏استقرار توفير مادة الخبز في السوق المحلية.‏