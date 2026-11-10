علوش لـ سانا: منفذ الدبوسية الحدودي يستوعب 10 آلاف مسافر و250 شاحنة يومياً

دمشق -سانا
أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن انطلاق حركة العبور المدنية والتجارية عبر منفذ الدبوسية الحدودي، الذي يربط بين بلدة الدبوسية بمحافظة حمص وقرية العبودية في محافظة عكار اللبنانية، يمثل محطة بارزة في استعادة انتظام حركة تنقل المواطنين وشاحنات الترانزيت بين البلدين الشقيقين.
وأوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المنفذ يرسخ موقعه الاستراتيجي ضمن الشبكة الحدودية التي تضم خمسة منافذ برية رسمية تربط سوريا بلبنان (جديدة يابوس، الدبوسية، العريضة، جوسية، وجسر قمار)، إذ يوفر مساراً لوجستياً مباشراً وقصيراً يربط المحافظات السورية والمنشآت الصناعية في حسياء ومرفأ طرطوس بالشمال اللبناني ومرفأ طرابلس.
قال علوش: “تتولى هذه النقطة الحدودية تخفيف الضغط التشغيلي عن منفذ جديدة يابوس عبر استيعاب حركة عبور يومية تُقدّر بنحو 8,000 إلى 10,000 مسافر، وما بين 150 و250 شاحنة نقل تجاري فور انتظام التشغيل التام”.
تأهيل وتحديث جمركي
وأوضح علوش أن الهيئة اعتمدت في خطة التأهيل الشاملة على ركائز هندسية وتقنية حديثة، شملت إعادة تشييد الجسر الحدودي الرابط بين الجانبين بالكامل، وترميم صالات المغادرة والوصول، وتوسعة الساحات ومسارات الشحن.
ولفت إلى أن هذا التطوير الإنشائي اقترن بتجهيز المنفذ منظومة جمركية مؤتمتة وتقنيات كشف قائمة على إدارة المخاطر، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليص فترة انتظار المسافرين وقوافل البضائع مع الحفاظ على الرقابة الجمركية الحازمة.
وبين أن إعادة تشغيل المنفذ قوبلت بترحيب واسع وانطباعات إيجابية للغاية من أهالي المنطقة والمسافرين، الذين عبّروا عن ارتياحهم المباشر لإنهاء معاناتهم السابقة، بعد أن أسهم فتح المنفذ في اختصار ساعات طويلة من التعب ومشقة السفر والتنقل اليومي.
تطوير المنافذ الحدودية
وأكد علوش أن هذه الخطوة تندرج في سياق الرؤية الوطنية الشاملة لتحديث المنظومة اللوجستية وتطوير المنافذ البرية والبحرية، حيث يتواصل التنسيق الميداني مع الجانب اللبناني لتنسيق ساعات الإجراءات الجمركية، بالتوازي مع استكمال أعمال الترميم في منفذ العريضة الحدودي تمهيداً لإعادة افتتاحه الشهر المقبل، ومتابعة التحضيرات الإنشائية لمنفذ القامشلي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في استعادة سوريا لدورها المحوري كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت.
وكان منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص استأنف أمس الإثنين حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ساحات الشحن وصالات المسافرين.