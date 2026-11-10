علوش لـ سانا: منفذ الدبوسية الحدودي يستوعب 10 آلاف مسافر و250 شاحنة يومياً

دمشق -سانا‏

أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن ‏علوش، أن انطلاق حركة العبور المدنية والتجارية عبر منفذ الدبوسية الحدودي، الذي ‏يربط بين بلدة الدبوسية بمحافظة حمص وقرية العبودية في محافظة عكار اللبنانية، ‏يمثل محطة بارزة في استعادة انتظام حركة تنقل المواطنين وشاحنات الترانزيت بين ‏البلدين الشقيقين.‏

وأوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المنفذ يرسخ موقعه الاستراتيجي ‏ضمن الشبكة الحدودية التي تضم خمسة منافذ برية رسمية تربط سوريا بلبنان (جديدة ‏يابوس، الدبوسية، العريضة، جوسية، وجسر قمار)، إذ يوفر مساراً لوجستياً مباشراً ‏وقصيراً يربط المحافظات السورية والمنشآت الصناعية في حسياء ومرفأ طرطوس ‏بالشمال اللبناني ومرفأ طرابلس.‏

قال علوش: “تتولى هذه النقطة الحدودية تخفيف الضغط التشغيلي عن منفذ جديدة ‏يابوس عبر استيعاب حركة عبور يومية تُقدّر بنحو 8,000 إلى 10,000 مسافر، ‏وما بين 150 و250 شاحنة نقل تجاري فور انتظام التشغيل التام”.‏

تأهيل وتحديث جمركي

وأوضح علوش أن الهيئة اعتمدت في خطة التأهيل الشاملة على ركائز هندسية وتقنية ‏حديثة، شملت إعادة تشييد الجسر الحدودي الرابط بين الجانبين بالكامل، وترميم ‏صالات المغادرة والوصول، وتوسعة الساحات ومسارات الشحن.‏

ولفت إلى أن هذا التطوير الإنشائي اقترن بتجهيز المنفذ منظومة جمركية مؤتمتة ‏وتقنيات كشف قائمة على إدارة المخاطر، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ‏وتقليص فترة انتظار المسافرين وقوافل البضائع مع الحفاظ على الرقابة الجمركية ‏الحازمة.‏

وبين أن إعادة تشغيل المنفذ قوبلت بترحيب واسع وانطباعات إيجابية للغاية من أهالي ‏المنطقة ‏والمسافرين، الذين عبّروا عن ارتياحهم المباشر لإنهاء معاناتهم السابقة، بعد ‏أن أسهم فتح ‏المنفذ في اختصار ساعات طويلة من التعب ومشقة السفر والتنقل ‏اليومي.‏

تطوير المنافذ الحدودية

وأكد علوش أن هذه الخطوة تندرج في سياق الرؤية الوطنية الشاملة لتحديث المنظومة ‏اللوجستية وتطوير المنافذ البرية والبحرية، حيث يتواصل التنسيق الميداني مع الجانب ‏اللبناني لتنسيق ساعات الإجراءات الجمركية، بالتوازي مع استكمال أعمال الترميم في ‏منفذ العريضة الحدودي تمهيداً لإعادة افتتاحه الشهر المقبل، ومتابعة التحضيرات ‏الإنشائية لمنفذ القامشلي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في استعادة سوريا ‏لدورها المحوري كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت.‏

وكان منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص استأنف أمس الإثنين حركة عبور ‏المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان، عقب استكمال أعمال إعادة بناء ‏الجسر الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ‏ساحات الشحن وصالات المسافرين.‏