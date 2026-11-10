النقل والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان دعم مشاريع الطرق وتطوير نقل البضائع

دمشق-سانا
بحثت وزارة النقل مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية أولويات دعم مشاريع قطاع النقل في سوريا، والاحتياجات التمويلية والفنية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم الربط الإقليمي وحركة نقل البضائع.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع فني عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، استكمال المشاورات المتعلقة بالمشاريع المقترحة وآليات توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتنفيذها، في ضوء احتياجات قطاعي الطرق والسكك الحديدية ومتطلبات تطوير شبكاتهما.
تعزيز الربط الإقليمي
تناول الاجتماع واقع البنية التحتية لقطاعي الطرق والسكك الحديدية، والاحتياجات المرتبطة بإعادة تأهيل الشبكات وتطويرها، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية المقترحة لتعزيز الربط الإقليمي وتطوير منظومة نقل البضائع.
كما ناقش إمكانية الاستفادة من خبرات البنك ودعمه في إعداد دراسات الجدوى وتقييم حالة شبكة الطرق المركزية، وتحديث الدراسات السابقة للمحاور الطرقية الاستراتيجية، ولا سيما محوري (الشمال – الجنوب) و(الشرق – الغرب)، بما يسهم في تحديد المتطلبات الفنية والاقتصادية للمشاريع وتقييم أولويات تنفيذها.
منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع
وفي مجال نقل البضائع، تطرق الجانبان إلى سبل تقديم الدعم الاستشاري والفني والقانوني لإنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية التي تعمل وزارة النقل على تطويرها، بهدف تنظيم عمليات نقل البضائع والربط بين أصحاب الشحنات والناقلين، ورفع كفاءة تشغيل أسطول الشاحنات والحد من رحلات العودة الفارغة، بما يعزز كفاءة عمليات النقل ويخفض تكاليفها التشغيلية.
كما بحث الاجتماع فرص التعاون في تمويل مشاريع النقل الاستراتيجية، وإمكانية تنفيذ عدد منها وفق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في العاشر من حزيران الماضي، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي للبنك في جدة صالح الجلاصي، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكة الطرق في سوريا، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في التعافي الاقتصادي وتحسين الربط الداخلي والإقليمي.
وتناول اللقاء آنذاك آليات إجراء تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية، وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطرقية الاستراتيجية، وتطوير الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع، إضافة إلى بحث سبل توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشاريع، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group) تأسست عام 1973، وتتخذ من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتضم 57 دولة عضواً من أربع قارات، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم، وفق مبادئ التمويل والتنمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.