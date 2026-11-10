النقل والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان دعم مشاريع الطرق وتطوير نقل البضائع

دمشق-سانا‏

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بحثت وزارة النقل مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية أولويات دعم مشاريع قطاع النقل في ‏سوريا، والاحتياجات التمويلية والفنية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، بما يعزز ‏كفاءة منظومة النقل ويدعم الربط الإقليمي وحركة نقل البضائع.

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وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع فني عقد ‏اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، استكمال المشاورات المتعلقة بالمشاريع المقترحة وآليات ‏توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتنفيذها، في ضوء احتياجات قطاعي الطرق والسكك الحديدية ‏ومتطلبات تطوير شبكاتهما.‏

تعزيز الربط الإقليمي ‏

تناول الاجتماع واقع البنية التحتية لقطاعي الطرق والسكك الحديدية، والاحتياجات المرتبطة ‏بإعادة تأهيل الشبكات وتطويرها، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية المقترحة لتعزيز الربط ‏الإقليمي وتطوير منظومة نقل البضائع.‏

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كما ناقش إمكانية الاستفادة من خبرات البنك ودعمه في إعداد دراسات الجدوى وتقييم حالة شبكة ‏الطرق المركزية، وتحديث الدراسات السابقة للمحاور الطرقية الاستراتيجية، ولا سيما محوري ‌‏(الشمال – الجنوب) و(الشرق – الغرب)، بما يسهم في تحديد المتطلبات الفنية والاقتصادية ‏للمشاريع وتقييم أولويات تنفيذها.‏

منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع

وفي مجال نقل البضائع، تطرق الجانبان إلى سبل تقديم الدعم الاستشاري والفني والقانوني ‏لإنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية التي تعمل وزارة النقل على تطويرها، بهدف تنظيم عمليات ‏نقل البضائع والربط بين أصحاب الشحنات والناقلين، ورفع كفاءة تشغيل أسطول الشاحنات ‏والحد من رحلات العودة الفارغة، بما يعزز كفاءة عمليات النقل ويخفض تكاليفها التشغيلية.‏

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كما بحث الاجتماع فرص التعاون في تمويل مشاريع النقل الاستراتيجية، وإمكانية تنفيذ عدد منها ‏وفق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرص ‏التعاون في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.‏

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وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في العاشر من حزيران الماضي، مع وفد من البنك الإسلامي ‏للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي للبنك في جدة صالح الجلاصي، سبل تعزيز التعاون ‏المشترك في تطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكة الطرق في سوريا، ودعم المشاريع ‏الاستراتيجية التي تسهم في التعافي الاقتصادي وتحسين الربط الداخلي والإقليمي.‏

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وتناول اللقاء آنذاك آليات إجراء تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية، وتحديث دراسات الجدوى ‏الاقتصادية للمشاريع الطرقية الاستراتيجية، وتطوير الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية ‏المرتبطة بنقل البضائع، إضافة إلى بحث سبل توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ ‏المشاريع، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل.‏

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يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB Group‏) تأسست ‏عام 1973، ‏وتتخذ من مدينة ‏جدة في المملكة العربية السعودية مقراً ‏رئيسياً لها، وتضم 57 دولة ‏عضواً من أربع قارات، ‏وتعمل على تعزيز ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‏الدول الأعضاء والمجتمعات ‏الإسلامية ‏حول العالم، وفق مبادئ التمويل والتنمية ‏المتوافقة مع ‏الشريعة الإسلامية.‏