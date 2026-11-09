سوريا والأردن توقّعان بروتوكولاً لتعزيز الأمن الغذائي والتبادل التجاري

دمشق -سانا



وقعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بروتوكول تعاون إستراتيجي مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأمن الغذائي، وذلك في قصر تشرين بدمشق، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتطوير آفاق الشراكة التجارية بين البلدين.



ووقع البروتوكول عن الجانب السوري معاون وزير الصناعة والتجارة الداخلية محمد ياسين حورية، وعن الجانب الأردني وزير الاستثمار طارق أبو غزالة.

وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوطيد الشراكة الاقتصادية من خلال اعتماد نظام الصفقات المتكافئة لتبادل المنتجات، إلى جانب دراسة إمكانية تخزين الحبوب السورية في الصوامع الأردنية، ما يتيح الاستفادة من الإمكانات التخزينية المتاحة لدى الجانبين.



كما يشمل البروتوكول العمل على تسهيل انسياب السلع الأساسية عبر موانئ البلدين، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي بين سوريا والأردن.



وانعقد في وقت سابق اليوم الإثنين الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين.‏



ويعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا ‌‏والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين ‏مختلف ‏القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب ‏متابعة تنفيذ ‏مخرجاتها عبر اللجان المختصة.