وزارتا النقل السورية والأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي بين البلدين

دمشق-سانا‏

وقعت وزارة النقل السورية مع نظيرتها الأردنية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في ‏مجال الربط السككي بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية والإقليمية، ‏ودعم التنمية والتعافي الاقتصادي، وذلك في قصر تشرين بدمشق.‏

وتنص المذكرة التي وقعها وزير النقل يعرب بدر، ونظيره الأردني نضال القطامين، ‏على تبادل الخبرات والاستشارات المهنية والدورات التدريبية، والتعاون في صيانة سكة ‏الخط الحديدي الحجازي وإعادة تأهيلها، إلى جانب القاطرات العاملة عليها.‏

كما تشمل المذكرة تنظيم زيارات ميدانية مشتركة للاطلاع على واقع الخط الحديدي ‏الحجازي من الجانبين، ودراسة إمكانية تسيير رحلات للركاب والبضائع بين البلدين، ‏وتشجيع الحركة السياحية عبر القطارات التراثية، والعمل على تسويق المواقع السياحية ‏في البلدين بالتعاون مع الجهات المختصة وعبر المواقع الإلكترونية لكل من مؤسسة ‏الخط الحديدي الحجازي في سوريا والأردن.‏

وفي مجال تطوير البنية التحتية، تتضمن المذكرة تبادل الدراسات والخبرات ‏والاستشارات المتعلقة بالربط السككي بالخطوط ذات الوسعة النظامية بين دمشق ‏وعمان، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة لتطوير البنية التحتية والشبكات السككية ‏وتأهيلها، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والتشغيل والصيانة ‏والهندسة، وتعزيز أمن الخطوط الحديدية وسلامتها وتحسين أدائها.‏

وتشمل آليات تنفيذ المذكرة تبادل الوفود الرسمية والخبراء، وإقامة البرامج التدريبية ‏وجلسات العمل والندوات المتخصصة، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية والبحوث ذات ‏الاهتمام المشترك، إضافة إلى تشكيل فريق عمل فني مشترك لمتابعة تنفيذ الأنشطة ‏والإجراءات اللازمة، وتعيين ضابط اتصال من كل طرف لتسهيل التنسيق ومتابعة ‏العمل.‏

وبموجب المذكرة، يتحمل كل طرف التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته وفق ‏إمكاناته المتاحة، دون تحميل أي طرف أعباء مالية ناتجة عن صيانة أو إعادة تأهيل ‏الخطوط أو القطارات التابعة للطرف الآخر.‏

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد ‏تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، ‏برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.‏

وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري ‏الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ‏وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ‏وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين، في قصر تشرين بدمشق.‏