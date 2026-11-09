وزارتا النقل السورية والأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي بين البلدين

دمشق-سانا
وقعت وزارة النقل السورية مع نظيرتها الأردنية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط السككي بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية والإقليمية، ودعم التنمية والتعافي الاقتصادي، وذلك في قصر تشرين بدمشق.
وتنص المذكرة التي وقعها وزير النقل يعرب بدر، ونظيره الأردني نضال القطامين، على تبادل الخبرات والاستشارات المهنية والدورات التدريبية، والتعاون في صيانة سكة الخط الحديدي الحجازي وإعادة تأهيلها، إلى جانب القاطرات العاملة عليها.
كما تشمل المذكرة تنظيم زيارات ميدانية مشتركة للاطلاع على واقع الخط الحديدي الحجازي من الجانبين، ودراسة إمكانية تسيير رحلات للركاب والبضائع بين البلدين، وتشجيع الحركة السياحية عبر القطارات التراثية، والعمل على تسويق المواقع السياحية في البلدين بالتعاون مع الجهات المختصة وعبر المواقع الإلكترونية لكل من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي في سوريا والأردن.
وفي مجال تطوير البنية التحتية، تتضمن المذكرة تبادل الدراسات والخبرات والاستشارات المتعلقة بالربط السككي بالخطوط ذات الوسعة النظامية بين دمشق وعمان، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة لتطوير البنية التحتية والشبكات السككية وتأهيلها، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والتشغيل والصيانة والهندسة، وتعزيز أمن الخطوط الحديدية وسلامتها وتحسين أدائها.
وتشمل آليات تنفيذ المذكرة تبادل الوفود الرسمية والخبراء، وإقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل والندوات المتخصصة، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية والبحوث ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تشكيل فريق عمل فني مشترك لمتابعة تنفيذ الأنشطة والإجراءات اللازمة، وتعيين ضابط اتصال من كل طرف لتسهيل التنسيق ومتابعة العمل.
وبموجب المذكرة، يتحمل كل طرف التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته وفق إمكاناته المتاحة، دون تحميل أي طرف أعباء مالية ناتجة عن صيانة أو إعادة تأهيل الخطوط أو القطارات التابعة للطرف الآخر.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتكون مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.
وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود الوزارية والفنية من الجانبين، في قصر تشرين بدمشق.