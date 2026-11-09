وزير المالية والبنك الإسلامي يبحثان تمويل مشروعات التعافي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضم ‌‏15 خبيراً من قطاعات مختلفة، التوافق على إطار المشاركة القطرية للبنك في سوريا ‌‏(‏CEF‏) للأعوام 2027-2029، وأولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ‏ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن البعثة استعرضت خلال ‏الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة إطار المشاركة القطرية، باعتباره إطاراً استراتيجياً ‏مرحلياً تستخدمه مجموعة البنك لتوجيه الشراكات والتدخلات المحتملة مع الدول الأعضاء، ‏بما يسهم في الانتقال من فرص متفرقة إلى منصة شراكة مركزة ومتسلسلة وقائمة على ‏النتائج، ضمن مسار الاستقرار والتعافي والتنمية.‏

تحديد القطاعات ذات الأولوية

وأكد الوزير برنية أهمية تعزيز العمل المشترك والجاد مع البنك الإسلامي، وتحديد ‏القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يدعم جهود التعافي والتنمية ‏في سوريا، مشيراً إلى وجوب تمويل مشروعات حيوية في مجالات الصحة والأمن الغذائي ‏والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحول الرقمي ‏والخدمات المالية الإسلامية.‏

ودعا وزير المالية إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة في سوريا، وإدراج برامج تستهدف ‏دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفقر، بما يسهم في دفع ‏عملية التعافي الاقتصادي والتنمية.‏

اعتماد إطار متين للحوكمة السليمة

وبيّن وزير المالية ضرورة تكامل إطار الشراكة مع البنك الإسلامي مع إطار الشراكة ‏المقترح مع البنك الدولي وبرامج الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، بما يكفل التنسيق الكامل ‏وتحقيق أولويات التعافي.‏

ودعا إلى اعتماد إطار متين للحوكمة السليمة يعزز كفاءة إدارة التمويل، مرحباً بتعاون ‏البنك مع منظمات المجتمع المدني شريطة مراجعة تضمن الالتزام بمعايير الحوكمة، مبيناً ‏أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على دعم التعافي في سوريا بالتوازي مع الإسراع في ‏دراسة المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية.‏

وشدد وزير المالية على أهمية إعداد دراسات أولية لمشروعات جر المياه والصرف ‏الصحي، بما يتيح تحديد خيارات التمويل المناسبة لها، سواء عبر مصادر تمويل مختلفة ‏أو من خلال مشروعات متعددة التمويل، بما يضمن تنفيذها بصورة متكاملة ومستدامة.‏

ويضم الوفد جميع مؤسسات مجموعة البنك، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار ‏وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية ‏لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.‏

وتأتي زيارة البعثة الموسعة عقب التوصل إلى تفاهم بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي ‏للتنمية بشأن معالجة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا.‏