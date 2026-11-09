وزير المالية والبنك الإسلامي يبحثان تمويل مشروعات التعافي في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضم 15 خبيراً من قطاعات مختلفة، التوافق على إطار المشاركة القطرية للبنك في سوريا (CEF) للأعوام 2027-2029، وأولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن البعثة استعرضت خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة إطار المشاركة القطرية، باعتباره إطاراً استراتيجياً مرحلياً تستخدمه مجموعة البنك لتوجيه الشراكات والتدخلات المحتملة مع الدول الأعضاء، بما يسهم في الانتقال من فرص متفرقة إلى منصة شراكة مركزة ومتسلسلة وقائمة على النتائج، ضمن مسار الاستقرار والتعافي والتنمية.
تحديد القطاعات ذات الأولوية
وأكد الوزير برنية أهمية تعزيز العمل المشترك والجاد مع البنك الإسلامي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يدعم جهود التعافي والتنمية في سوريا، مشيراً إلى وجوب تمويل مشروعات حيوية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحول الرقمي والخدمات المالية الإسلامية.
ودعا وزير المالية إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة في سوريا، وإدراج برامج تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفقر، بما يسهم في دفع عملية التعافي الاقتصادي والتنمية.
اعتماد إطار متين للحوكمة السليمة
وبيّن وزير المالية ضرورة تكامل إطار الشراكة مع البنك الإسلامي مع إطار الشراكة المقترح مع البنك الدولي وبرامج الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، بما يكفل التنسيق الكامل وتحقيق أولويات التعافي.
ودعا إلى اعتماد إطار متين للحوكمة السليمة يعزز كفاءة إدارة التمويل، مرحباً بتعاون البنك مع منظمات المجتمع المدني شريطة مراجعة تضمن الالتزام بمعايير الحوكمة، مبيناً أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على دعم التعافي في سوريا بالتوازي مع الإسراع في دراسة المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية.
وشدد وزير المالية على أهمية إعداد دراسات أولية لمشروعات جر المياه والصرف الصحي، بما يتيح تحديد خيارات التمويل المناسبة لها، سواء عبر مصادر تمويل مختلفة أو من خلال مشروعات متعددة التمويل، بما يضمن تنفيذها بصورة متكاملة ومستدامة.
ويضم الوفد جميع مؤسسات مجموعة البنك، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.
وتأتي زيارة البعثة الموسعة عقب التوصل إلى تفاهم بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن معالجة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا.