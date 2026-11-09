‏142 ألف نخلة في سوريا.. 40 بالمئة منها مثمر وخطط لزيادة الإنتاج ‏

دمشق-سانا
أوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، ماهر الدج، أن المساحة المزروعة بالنخيل في سوريا تبلغ نحو 433 هكتاراً، تضم قرابة 142 ألف نخلة، مشيراً إلى أن النخيل المثمر يشكّل نحو 40 بالمئة من إجمالي النخيل المزروع.
وقال الدج في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن دير الزور تستحوذ على 60 بالمئة من المساحات المزروعة، فيما تبلغ حصة تدمر في حمص 36 بالمئة، مبيناً أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج متكامل لتطوير زراعة النخيل والتوسع في المساحات المزروعة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من التمور وتلبية احتياجات السوق، في ظل محدودية الإنتاج الحالي الذي لا يغطي سوى نحو 15 بالمئة من الاحتياج المحلي.
تقليل استيراد التمور والحفاظ على القطع الأجنبي
لفت الدج إلى أن بعض الأصناف العربية المزروعة في منطقة البوكمال سجلت مواصفات نوعية وإنتاجية أفضل من مثيلاتها في بلد المنشأ، فيما أظهرت إحصائيات وزارة الزراعة لعام 2023 وجود نحو 408 هكتارات مزروعة بالنخيل، تضم قرابة 147 ألف نخلة، منها نحو 50 ألف نخلة مثمرة، بإنتاج يقارب 3400 طن، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع الحالي لانتشار النخيل.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أولوية لتقليل استيراد التمور والحفاظ على القطع الأجنبي، مبيناً أن من أبرز التحديات صعوبة الحصول على فسائل الأصناف عالية الجودة، ولا سيما صنف المجهول (المجدول)، نتيجة عدم توافرها بكميات كافية، وقد يصل سعر الفسيلة الواحدة إلى 50 دولاراً كحد أدنى عند توفرها.
وأشار الدج إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها إنشاء أول مخبر إنتاجي لإنتاج فسائل النخيل بزراعة الأنسجة، وليس مخبراً بحثياً، في مركز السعلو بدير الزور، على أن يكون جاهزاً من الناحية الإنشائية ومجهزاً بالمعدات اللازمة في نهاية العام القادم.
وأضاف، أن برنامج تطوير القطاع يتضمن إنشاء مخابر متخصصة لإنتاج فسائل الأصناف المرغوبة تسويقياً وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة، والتعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء مدارس حقلية متخصصة لتطوير خبرات المزارعين وتحسين الممارسات الزراعية، إلى جانب وجود أفكار للانضمام إلى المجلس الدولي للتمور (IDC)، الذي تأسس عام 2022، ويقع مقره في الرياض.
البحث العلمي وتحسين الإنتاجية
وحول دور البحث العلمي، أوضح الدج أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تنفذ برامج لتقييم فحول النخيل المستخدمة في التلقيح، ودراسة التنوع الصنفي ومدى تأقلم الأصناف في المنطقة الشرقية، وتأثير الفحول وطرائق التلقيح ومواعيده ومصادر حبوب اللقاح في نسبة العقد وكمية المحصول وجودته.
وتشمل الأبحاث معاملات إنضاج التمور وتخزينها، وتقييم الطرز الوراثية البذرية وانتخاب الأفضل منها، والتوصيف الجزيئي لبعض الفحول والأصناف، وإنشاء مجمعات وراثية في مركز بحوث دير الزور ومحطة بحوث دير الحجر كما أُدخل، بالتعاون مع شركة غرين أوركي، جهاز للتلقيح الآلي.
وبيّن الدج أن الهيئة درست الأصناف المحلية والعربية المدخلة ومدى تأقلمها مع البيئة السورية، وأنشأت مجمعات لحفظ الأصول الوراثية وتقييم السلالات البذرية، كما أدخلت غراساً مكاثرة نسيجياً مهداة من سلطنة عُمان، منها صنفا خالص الظاهرة وفرض، إلى جانب فحلين منتخبين، وزُرعت ضمن مجمع وراثي لتقييم مدى ملاءمتها للبيئة السورية.
تأهيل الواحات ومكافحة الآفات
وفيما يتعلق بتأهيل البساتين، لفت الدج إلى أن المشاريع المقترحة تشمل إعادة تأهيل واحتي تدمر والبوكمال، وإنشاء واحات جديدة في محسة والبطمة، وإقامة محطات ومواقع بحثية متخصصة بالنخيل في دير الحجر، ودراسة إنشاء مخبر للإكثار بزراعة الأنسجة، إلى جانب تأهيل مراكز الإكثار والمجمعات الوراثية، وتعويض الأشجار المفقودة، وإصلاح الآبار وقنوات الري، وإعداد قاعدة بيانات وتحديث خرائط المناطق الملائمة لزراعة النخيل.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت مشروعاً متكاملاً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، يركز على الكشف المبكر والإدارة المتكاملة، وتعزيز التنسيق بين البحث العلمي والإرشاد الزراعي والمزارعين، موضحاً أن الحشرة تنتشر في محافظات غير منتجة للتمور على أشجار نخيل الزينة والنخيل المروحي، كما تُسجّل في العراق والأردن.
التسويق والتحديات
وفيما يخص التسويق، أكد الدج عدم وجود خطوط متخصصة لتعبئة التمور وتغليفها في سوريا، إذ تتم عمليات البيع مباشرة أو من خلال ضمان الأشجار، لافتاً إلى سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على إقامة شراكات في مجالات التعبئة والتغليف والتصدير.
وأشار إلى مشاركة الهيئة في مهرجان التمور الثالث في البوكمال والمهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية، لعرض الأصناف والسلالات المنتجة وأبرز النتائج البحثية.
وأوضح الدج أن تطوير القطاع يتطلب معالجة عدد من التحديات، أبرزها ضعف الخدمات الزراعية، وقلة الأيدي العاملة المتخصصة، ووجود أعداد من النخيل البذري منخفض المردود، وتضرر بعض البساتين ومصادر الري ومراكز الإكثار، وانتشار سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب ضرورة تأمين فسائل الأصناف عالية الجودة وتوفير خطوط التعبئة والتغليف.
ويمثل النخيل في سوريا أكثر من مجرد محصول زراعي، فهو ركيزة اقتصادية وغذائية واجتماعية، وجزء من تاريخ مناطق شرقي البلاد وواحاتها، وتتوفر في سوريا الظروف البيئية الملائمة لزراعة النخيل.