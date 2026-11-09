‏142 ألف نخلة في سوريا.. 40 بالمئة منها مثمر وخطط لزيادة الإنتاج ‏

دمشق-سانا

أوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، ماهر الدج، أن المساحة المزروعة ‏بالنخيل في سوريا تبلغ نحو 433 هكتاراً، تضم قرابة 142 ألف نخلة، مشيراً إلى أن ‏النخيل المثمر يشكّل نحو 40 بالمئة من إجمالي النخيل المزروع.‏

وقال الدج في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: ‏إن دير الزور تستحوذ على 60 بالمئة من ‏المساحات المزروعة، فيما تبلغ حصة تدمر في حمص 36 بالمئة، مبيناً أن الوزارة ‏تعمل على إعداد برنامج متكامل لتطوير زراعة النخيل والتوسع في المساحات ‏المزروعة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من التمور وتلبية احتياجات السوق، في ظل ‏محدودية الإنتاج الحالي الذي لا يغطي سوى نحو 15 بالمئة من الاحتياج المحلي.‏

تقليل استيراد التمور والحفاظ على القطع الأجنبي

لفت الدج إلى أن بعض الأصناف العربية المزروعة في منطقة البوكمال سجلت ‏مواصفات نوعية وإنتاجية أفضل من مثيلاتها في بلد المنشأ، فيما أظهرت إحصائيات ‏وزارة الزراعة لعام 2023 وجود نحو 408 هكتارات مزروعة بالنخيل، تضم قرابة ‌‏147 ألف نخلة، منها نحو 50 ألف نخلة مثمرة، بإنتاج يقارب 3400 طن، مشيراً ‏إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع الحالي لانتشار النخيل.‏

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أولوية لتقليل استيراد التمور والحفاظ على ‏القطع الأجنبي، مبيناً أن من أبرز التحديات صعوبة الحصول على فسائل الأصناف ‏عالية الجودة، ولا سيما صنف المجهول (المجدول)، نتيجة عدم توافرها بكميات ‏كافية، وقد يصل سعر الفسيلة الواحدة إلى 50 دولاراً كحد أدنى عند توفرها.‏

وأشار الدج إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها إنشاء أول مخبر إنتاجي لإنتاج ‏فسائل النخيل بزراعة الأنسجة، وليس مخبراً بحثياً، في مركز السعلو بدير الزور، ‏على أن يكون جاهزاً من الناحية الإنشائية ومجهزاً بالمعدات اللازمة في نهاية العام ‏القادم.‏

وأضاف، أن برنامج تطوير القطاع يتضمن إنشاء مخابر متخصصة لإنتاج فسائل ‏الأصناف المرغوبة تسويقياً وتقديمها للمزارعين بأسعار مدعومة، والتعاون مع ‏المنظمات الدولية لإنشاء مدارس حقلية متخصصة لتطوير خبرات المزارعين وتحسين ‏الممارسات الزراعية، إلى جانب وجود أفكار للانضمام إلى المجلس الدولي للتمور ‌‏(‏IDC‏)، الذي تأسس عام 2022، ويقع مقره في الرياض.‏

البحث العلمي وتحسين الإنتاجية

وحول دور البحث العلمي، أوضح الدج أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تنفذ ‏برامج لتقييم فحول النخيل المستخدمة في التلقيح، ودراسة التنوع الصنفي ومدى تأقلم ‏الأصناف في المنطقة الشرقية، وتأثير الفحول وطرائق التلقيح ومواعيده ومصادر ‏حبوب اللقاح في نسبة العقد وكمية المحصول وجودته.‏

وتشمل الأبحاث معاملات إنضاج التمور وتخزينها، وتقييم الطرز الوراثية البذرية ‏وانتخاب الأفضل منها، والتوصيف الجزيئي لبعض الفحول والأصناف، وإنشاء ‏مجمعات وراثية في مركز بحوث دير الزور ومحطة بحوث دير الحجر كما أُدخل، ‏بالتعاون مع شركة غرين أوركي، جهاز للتلقيح الآلي.‏

وبيّن الدج أن الهيئة درست الأصناف المحلية والعربية المدخلة ومدى تأقلمها مع البيئة ‏السورية، وأنشأت مجمعات لحفظ الأصول الوراثية وتقييم السلالات البذرية، كما ‏أدخلت غراساً مكاثرة نسيجياً مهداة من سلطنة عُمان، منها صنفا خالص الظاهرة ‏وفرض، إلى جانب فحلين منتخبين، وزُرعت ضمن مجمع وراثي لتقييم مدى ‏ملاءمتها للبيئة السورية.‏

تأهيل الواحات ومكافحة الآفات

وفيما يتعلق بتأهيل البساتين، لفت الدج إلى أن المشاريع المقترحة تشمل إعادة تأهيل ‏واحتي تدمر والبوكمال، وإنشاء واحات جديدة في محسة والبطمة، وإقامة محطات ‏ومواقع بحثية متخصصة بالنخيل في دير الحجر، ودراسة إنشاء مخبر للإكثار ‏بزراعة الأنسجة، إلى جانب تأهيل مراكز الإكثار والمجمعات الوراثية، وتعويض ‏الأشجار المفقودة، وإصلاح الآبار وقنوات الري، وإعداد قاعدة بيانات وتحديث ‏خرائط المناطق الملائمة لزراعة النخيل.‏

وأشار إلى أن الهيئة وضعت مشروعاً متكاملاً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، يركز ‏على الكشف المبكر والإدارة المتكاملة، وتعزيز التنسيق بين البحث العلمي والإرشاد ‏الزراعي والمزارعين، موضحاً أن الحشرة تنتشر في محافظات غير منتجة للتمور ‏على أشجار نخيل الزينة والنخيل المروحي، كما تُسجّل في العراق والأردن.‏

التسويق والتحديات

وفيما يخص التسويق، أكد الدج عدم وجود خطوط متخصصة لتعبئة التمور وتغليفها ‏في سوريا، إذ تتم عمليات البيع مباشرة أو من خلال ضمان الأشجار، لافتاً إلى سعي ‏الوزارة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على إقامة شراكات في مجالات التعبئة ‏والتغليف والتصدير.‏

وأشار إلى مشاركة الهيئة في مهرجان التمور الثالث في البوكمال والمهرجان الدولي ‏السابع للتمور الأردنية، لعرض الأصناف والسلالات المنتجة وأبرز النتائج البحثية.‏

وأوضح الدج أن تطوير القطاع يتطلب معالجة عدد من التحديات، أبرزها ضعف ‏الخدمات الزراعية، وقلة الأيدي العاملة المتخصصة، ووجود أعداد من النخيل البذري ‏منخفض المردود، وتضرر بعض البساتين ومصادر الري ومراكز الإكثار، وانتشار ‏سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب ضرورة تأمين فسائل الأصناف عالية الجودة ‏وتوفير خطوط التعبئة والتغليف.‏

ويمثل النخيل في سوريا أكثر من مجرد محصول زراعي، فهو ركيزة اقتصادية ‏وغذائية واجتماعية، وجزء من تاريخ مناطق شرقي البلاد وواحاتها، وتتوفر في سوريا ‏الظروف البيئية الملائمة لزراعة النخيل.‏