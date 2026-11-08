حماية المستهلك في سوريا تعزز الرقابة على الأسواق وتلاحق التلاعب بالأسعار ‏والاحتكار

دمشق-سانا‏

تعمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير أدوات الرقابة ‏التموينية، عبر تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسعار والفواتير وسلاسل التوريد، إلى ‏جانب تفعيل الشكاوى الإلكترونية وتسريع معالجة المخالفات، بما يعزز الشفافية ويحد من ‏الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وذلك ضمن توجهات لتعزيز ضبط الأسواق ‏وحماية حقوق المستهلكين.‏

وتشمل الإجراءات الجديدة تتبع حركة السلع من المستوردين وتجار الجملة وصولاً إلى ‏منافذ البيع، والتحقق من مصادرها وجودتها، مع الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال أقل ‏من 48 ساعة، وفق ما أكده مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة ‏حسن الشوا.‏

وأوضح الشوا في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن دور المديرية شهد تحولاً من التدخل ‏المباشر في تحديد الأسعار إلى التركيز على إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح ‏والصريح عن أسعار السلع، وإجراء سبر للأسعار في الأسواق والتدخل عند وجود حالات ‏عدم استقرار مع تحديد الأسباب التي تقف وراءها.‏

وبيّن الشوا أن الرقابة تعتمد على جهاز ميداني منتشر عبر الدوريات التابعة لمديريات ‏حماية المستهلك في مختلف المحافظات، حيث تشمل الجولات متابعة تداول الفواتير ‏والإعلان عن الأسعار وصلاحية المواد والالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات ‏القياسية السورية، إضافة إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتها إلى اللجان ‏المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.‏

متابعة الأسعار وضبط سلاسل التوريد

أشار الشوا إلى أن معالجة تفاوت أسعار السلعة الواحدة تتم من خلال إلزام الفعاليات ‏التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار وتداول الفواتير، بما يتيح متابعة حركة السلع ‏ومصادرها والتدخل عند وجود أسعار مبالغ فيها بقصد الاستغلال أو مخالفات تتعلق ‏بالجودة والمواصفات، مع تنظيم الضبوط اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

ولفت الشوا إلى أن مراقبة الفواتير وسلاسل التوريد تؤدي دوراً أساسياً في الحد من ‏التلاعب بالأسعار، من خلال تتبع مصدر السلعة والتحقق من وزنها ومطابقتها ‏للمواصفات القياسية السورية، سواء كانت محلية أو مستوردة، إضافة إلى مقارنة ‏أسعارها بمصدرها وتكاليفها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضبط الأسواق وحماية ‏المستهلك.‏

وبين الشوا أن مراقبة الأسعار تشمل سبر أسعار الجملة والمفرق ومتابعة حركة السلع ‏عبر مختلف حلقات التداول، بدءاً من المستوردين وتجار الجملة والمستودعات وصولاً ‏إلى المحال التجارية، بما يضمن عدم اقتصار الرقابة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك، ‏ويسهم في تتبع الأسعار ومصادرها بصورة أكثر شمولاً.‏

مواجهة الاحتكار ومعالجة ارتفاع الأسعار

فيما يتعلق بآليات التعامل مع ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض من السلع، أوضح الشوا ‏أن التدخل يبدأ بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وفي حال وجود مؤشرات على ‏الاحتكار أو ممارسات احتكارية، تتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة عبر الكشف على ‏المستودعات والتحقق من الكميات المخزنة والمواد المتاحة في السوق.‏

وأوضح الشوا أنه إذا كان الارتفاع ناتجاً عن أسباب موضوعية، كوجود نقص في مادة ‏معينة أو تراجع الإنتاج المحلي، تتم دراسة الواقع وإعداد المقترحات المناسبة بالتنسيق مع ‏الجهات المختصة، بما في ذلك إمكانية السماح باستيراد المادة عند الحاجة لتوفيرها في ‏الأسواق وتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في العرض والطلب.‏

الشكاوى الإلكترونية وتعزيز الاستجابة الرقابية

فيما يخص شكاوى المواطنين، أكد الشوا أنها تشكل محوراً أساسياً في تطوير العمل ‏الرقابي وتعزيز العلاقة بين الإدارة والمستهلك، مبيناً أنه جرى مسح أكثر من 220 ألف ‏فعالية تجارية على مستوى المحافظات وربطها بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع الشكاوى ‏بشكل مباشر عبر رمز الاستجابة السريعة ‏QR‏.‏

وأشار الشوا إلى أن المديريات تعمل على تلقي الشكاوى ومعالجتها والاستجابة لها خلال ‏مدة تقل عن 48 ساعة، وقد تتم المعالجة خلال ساعة واحدة في بعض الحالات، أما ‏الشكاوى التي تتضمن حقوقاً شخصية فتتم إحالتها إلى القضاء المختص، مع التدخل ‏المباشر من خلال دوريات حماية المستهلك وفق طبيعة المخالفة.‏

ولفت الشوا إلى أن تطبيق الشكاوى والرمز الإلكتروني أسهما في تسهيل وصول ‏المواطنين إلى مديريات حماية المستهلك وتعزيز انسيابية المعلومات وسرعة الاستجابة، ‏كما أتاحا قنوات تواصل مباشرة بين الإدارة وأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين، ‏الأمر الذي يعزز التعاون ويرفع مستوى الالتزام لدى الفعاليات التجارية.‏

الرقابة على جودة المواد وسلامة الغذاء

وحول المخالفات المتعلقة بجودة المواد وسلامة الغذاء وصلاحية المنتجات، بيّن الشوا أنها ‏تتنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير ومخالفات تتعلق بطبيعة المواد ‏ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى المخالفات المرتبطة ‏بالاشتراطات الصحية وصلاحية المنتجات وغيرها.‏

وأوضح الشوا أن معالجة هذه المخالفات تتم بشكل يومي ومباشر من خلال الجولات ‏الرقابية، كما تتيح البيانات المتوافرة سبر المخالفات وتصنيفها وإحصاءها على مستوى ‏المناطق والبلدات والمحافظات، بما يساعد في تحديد طبيعة المخالفات الأكثر انتشاراً، ‏وتوجيه الاستجابة الرقابية وفقاً لواقع كل منطقة.‏

وتنفذ دوريات الرقابة التموينية جولات ميدانية يومية في مختلف المحافظات السورية، ‏بالتوازي مع تزويدها بكاميرات محمولة توثق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة، ‏وتتيح البث المباشر وتحديد الموقع الجغرافي، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويحفظ حقوق ‏المراقبين والتجار والمستهلكين.‏