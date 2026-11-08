حماية المستهلك في سوريا تعزز الرقابة على الأسواق وتلاحق التلاعب بالأسعار ‏والاحتكار

دمشق-سانا
تعمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير أدوات الرقابة التموينية، عبر تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسعار والفواتير وسلاسل التوريد، إلى جانب تفعيل الشكاوى الإلكترونية وتسريع معالجة المخالفات، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وذلك ضمن توجهات لتعزيز ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وتشمل الإجراءات الجديدة تتبع حركة السلع من المستوردين وتجار الجملة وصولاً إلى منافذ البيع، والتحقق من مصادرها وجودتها، مع الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال أقل من 48 ساعة، وفق ما أكده مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة حسن الشوا.
وأوضح الشوا في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن دور المديرية شهد تحولاً من التدخل المباشر في تحديد الأسعار إلى التركيز على إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح والصريح عن أسعار السلع، وإجراء سبر للأسعار في الأسواق والتدخل عند وجود حالات عدم استقرار مع تحديد الأسباب التي تقف وراءها.
وبيّن الشوا أن الرقابة تعتمد على جهاز ميداني منتشر عبر الدوريات التابعة لمديريات حماية المستهلك في مختلف المحافظات، حيث تشمل الجولات متابعة تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار وصلاحية المواد والالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتها إلى اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
متابعة الأسعار وضبط سلاسل التوريد
أشار الشوا إلى أن معالجة تفاوت أسعار السلعة الواحدة تتم من خلال إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار وتداول الفواتير، بما يتيح متابعة حركة السلع ومصادرها والتدخل عند وجود أسعار مبالغ فيها بقصد الاستغلال أو مخالفات تتعلق بالجودة والمواصفات، مع تنظيم الضبوط اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ولفت الشوا إلى أن مراقبة الفواتير وسلاسل التوريد تؤدي دوراً أساسياً في الحد من التلاعب بالأسعار، من خلال تتبع مصدر السلعة والتحقق من وزنها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، سواء كانت محلية أو مستوردة، إضافة إلى مقارنة أسعارها بمصدرها وتكاليفها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وبين الشوا أن مراقبة الأسعار تشمل سبر أسعار الجملة والمفرق ومتابعة حركة السلع عبر مختلف حلقات التداول، بدءاً من المستوردين وتجار الجملة والمستودعات وصولاً إلى المحال التجارية، بما يضمن عدم اقتصار الرقابة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك، ويسهم في تتبع الأسعار ومصادرها بصورة أكثر شمولاً.
مواجهة الاحتكار ومعالجة ارتفاع الأسعار
فيما يتعلق بآليات التعامل مع ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض من السلع، أوضح الشوا أن التدخل يبدأ بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وفي حال وجود مؤشرات على الاحتكار أو ممارسات احتكارية، تتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة عبر الكشف على المستودعات والتحقق من الكميات المخزنة والمواد المتاحة في السوق.
وأوضح الشوا أنه إذا كان الارتفاع ناتجاً عن أسباب موضوعية، كوجود نقص في مادة معينة أو تراجع الإنتاج المحلي، تتم دراسة الواقع وإعداد المقترحات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك إمكانية السماح باستيراد المادة عند الحاجة لتوفيرها في الأسواق وتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في العرض والطلب.
الشكاوى الإلكترونية وتعزيز الاستجابة الرقابية
فيما يخص شكاوى المواطنين، أكد الشوا أنها تشكل محوراً أساسياً في تطوير العمل الرقابي وتعزيز العلاقة بين الإدارة والمستهلك، مبيناً أنه جرى مسح أكثر من 220 ألف فعالية تجارية على مستوى المحافظات وربطها بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع الشكاوى بشكل مباشر عبر رمز الاستجابة السريعة QR.
وأشار الشوا إلى أن المديريات تعمل على تلقي الشكاوى ومعالجتها والاستجابة لها خلال مدة تقل عن 48 ساعة، وقد تتم المعالجة خلال ساعة واحدة في بعض الحالات، أما الشكاوى التي تتضمن حقوقاً شخصية فتتم إحالتها إلى القضاء المختص، مع التدخل المباشر من خلال دوريات حماية المستهلك وفق طبيعة المخالفة.
ولفت الشوا إلى أن تطبيق الشكاوى والرمز الإلكتروني أسهما في تسهيل وصول المواطنين إلى مديريات حماية المستهلك وتعزيز انسيابية المعلومات وسرعة الاستجابة، كما أتاحا قنوات تواصل مباشرة بين الإدارة وأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين، الأمر الذي يعزز التعاون ويرفع مستوى الالتزام لدى الفعاليات التجارية.
الرقابة على جودة المواد وسلامة الغذاء
وحول المخالفات المتعلقة بجودة المواد وسلامة الغذاء وصلاحية المنتجات، بيّن الشوا أنها تتنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير ومخالفات تتعلق بطبيعة المواد ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى المخالفات المرتبطة بالاشتراطات الصحية وصلاحية المنتجات وغيرها.
وأوضح الشوا أن معالجة هذه المخالفات تتم بشكل يومي ومباشر من خلال الجولات الرقابية، كما تتيح البيانات المتوافرة سبر المخالفات وتصنيفها وإحصاءها على مستوى المناطق والبلدات والمحافظات، بما يساعد في تحديد طبيعة المخالفات الأكثر انتشاراً، وتوجيه الاستجابة الرقابية وفقاً لواقع كل منطقة.
وتنفذ دوريات الرقابة التموينية جولات ميدانية يومية في مختلف المحافظات السورية، بالتوازي مع تزويدها بكاميرات محمولة توثق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة، وتتيح البث المباشر وتحديد الموقع الجغرافي، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويحفظ حقوق المراقبين والتجار والمستهلكين.