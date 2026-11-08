تنظيم 101 ضبط تمويني في درعا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري

درعا-سانا



نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 101 ضبط تمويني خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور عادل الصياصنة، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الدوريات التموينية نفذت خلال الفترة الممتدة من الأول ولغاية السابع من تشرين الثاني الجاري 300 جولة رقابية، توزعت على مختلف مناطق المحافظة، وأسفرت عن تنظيم 101 ضبط.



وأشار الصياصنة إلى أن المخالفات المسجلة توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة الشروط الصحية، وعدم حيازة ترخيص، ومخالفة التعليمات الإدارية، إضافة إلى حيازة مواد منتهية الصلاحية، وعدم تداول الفواتير، مبيناً أن الضبوط شملت مخالفات الجمع بين نوعين من اللحوم، وغش المستهلك، وعدم وجود بطاقة بيان، والتصرف بالدقيق التمويني، وسوء صناعة الخبز.



ولفت إلى أن الدوريات نفذت جولات رقابية في درعا، وإزرع، والصنمين.



ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال شهر تشرين الأول الماضي 383 ضبطاً تموينياً، وأغلقت 11 فعالية مخالفة.