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وزارة الزراعة تحدد سعر مبيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم 2026-2027

وزارة الزراعة وزارة الزراعة تحدد سعر مبيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم 2026-2027
مبنى وزارة الزراعة- أرشيف- سانا

دمشق-سانا

أصدر وزير الزراعة باسل السويدان قراراً يقضي بتحديد سعر مبيع بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي / 2026-2027/ بسعر”66000″ ستة وستين ألف ليرة سورية فقط لا غير للطن الواحد.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق الحاصل بين سعر التكلفة وسعر المبيع المحدد أعلاه.

ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي، إلى تمويل وتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية، وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.

الزراعة وزارة الزراعة تحدد سعر مبيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم 2026-2027
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