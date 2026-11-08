دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات إطلاق خدمات المؤسسة العامة للإسكان عبر بوابة “أنجز” للخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة.
وأوضحت الشركة، في منشور لها اليوم الأحد على حسابها في الفيسبوك، أن الخدمات المتاحة إلكترونياً تشمل، بيان ملكية مسكن، وبيان ملكية عقار، وخدمة حق الحيازة، وخدمة حق الاستفادة.
وأشارت الشركة إلى إمكانية طلب الخدمات والاستفادة منها إلكترونياً عبر: الموقع الإلكتروني لبوابة أنجز: https://www.anjez.gov.sy وإمكانية سداد الرسوم إلكترونياً، من خلال إحدى قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة:” تطبيق شام كاش، وسيب أونلاين، وأحد البنوك المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية (SEP) “.
وكانت الشركة السورية للاتصالات أطلقت في تموز الماضي منصة “معاً نحميها”، لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات أو مخالفات قد تضر بالشركة أو بزبائنها، وذلك في إطار التزامها بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوسيعها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.