دمشق-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للاتصالات إطلاق خدمات المؤسسة العامة للإسكان عبر بوابة “أنجز” ‏للخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ‏والشركة.‏

وأوضحت الشركة، في منشور لها اليوم الأحد على حسابها في الفيسبوك، أن الخدمات المتاحة ‏إلكترونياً تشمل، بيان ملكية مسكن، وبيان ملكية عقار، وخدمة حق الحيازة، وخدمة حق ‏الاستفادة.‏

وأشارت الشركة إلى إمكانية طلب الخدمات والاستفادة منها إلكترونياً عبر: الموقع الإلكتروني ‏لبوابة أنجز: ‏https://www.anjez.gov.sy وإمكانية سداد الرسوم إلكترونياً، من خلال إحدى ‏قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة:” تطبيق شام كاش، وسيب أونلاين، وأحد البنوك المرتبطة ‏بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ‏‏(‏SEP‏) “.‏

وكانت الشركة السورية للاتصالات أطلقت في تموز الماضي منصة “معاً نحميها”، لاستقبال ‏البلاغات ‏المتعلقة بأي ممارسات أو مخالفات قد تضر بالشركة أو بزبائنها، وذلك في ‏إطار ‏التزامها بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات ‏المقدمة.‏

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية ‏وتوسيعها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتسهيل إنجاز ‏معاملاتهم، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.‏