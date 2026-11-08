التجارة الداخلية في دمشق تنظم 315 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الماضي

دمشق-سانا



‏نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 315 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تسيير 142 دورية تموينية استهدفت 1862 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 315 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، أو الإعلان عن الأسعار، أو الاشتراطات الصحية، إضافة إلى غش وغبن المستهلك.

إغلاق 13 محلاً تجارياً

بين البكور أنه تم إغلاق 13 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت معالجة 41 شكوى مقدمة من المواطنين.



ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 1538 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة خلال شهر تشرين الأول الماضي.



