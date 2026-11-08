المصرف المركزي يشارك في مؤتمر “استثمر في سوريا” في ‏ألمانيا ‏

دمشق-سانا ‏

يشارك مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان، في مؤتمر “استثمر في سوريا”، والذي يجمع ممثلين ‏عن المؤسسات المالية والمصرفية والرقابية السورية والألمانية ‏والأوروبية، وبنوك التنمية الدولية والوطنية، وذلك في مدينة ‏فرانكفورت الألمانية.‏

وذكر المصرف عبر قناته على تلغرام ‏اليوم الأحد، أن المشاركة ‏في المؤتمر الذي يعقد في الفترة من الثامن حتى الحادي عشر ‏من الشهر الجاري تأتي استجابة لتلبية دعوة من كلية فرانكفورت ‏للتمويل والإدارة في ألمانيا.‏

وسيقدم المصرف المركزي رؤيته لأولويات المرحلة الانتقالية ‏المالية، وتعزيز حضور القطاع المصرفي السوري في الحوار ‏مع المؤسسات الدولية، وفتح التعاون والشراكات المصرفية ‏والاستثمارية بين المصارف والمؤسسات المالية المشاركة، بما ‏يتيح تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المصرفية، وتوسيع انفتاح ‏القطاع المصرفي السوري على الأسواق والمؤسسات الدولية ‏والاستفادة من فرص التعاون المتاحة.‏

وكان مصرف سوريا المركزي وقّع في أيلول الماضي، اتفاقية ‏تعاون مع جامعة ‏فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، ‏والمصرف الإنمائي الألماني (بنك الائتمان لإعادة ‏الإعمار – ‌‏KfW‏)، بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية وتنمية ‏قدرات ‏العاملين ‏في القطاع.‏