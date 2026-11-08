المصرف المركزي يشارك في مؤتمر “استثمر في سوريا” في ‏ألمانيا ‏

دمشق-سانا
يشارك مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان، في مؤتمر “استثمر في سوريا”، والذي يجمع ممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية والرقابية السورية والألمانية والأوروبية، وبنوك التنمية الدولية والوطنية، وذلك في مدينة فرانكفورت الألمانية.
وذكر المصرف عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في الفترة من الثامن حتى الحادي عشر من الشهر الجاري تأتي استجابة لتلبية دعوة من كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في ألمانيا.
وسيقدم المصرف المركزي رؤيته لأولويات المرحلة الانتقالية المالية، وتعزيز حضور القطاع المصرفي السوري في الحوار مع المؤسسات الدولية، وفتح التعاون والشراكات المصرفية والاستثمارية بين المصارف والمؤسسات المالية المشاركة، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المصرفية، وتوسيع انفتاح القطاع المصرفي السوري على الأسواق والمؤسسات الدولية والاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
وكان مصرف سوريا المركزي وقّع في أيلول الماضي، اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، والمصرف الإنمائي الألماني (بنك الائتمان لإعادة الإعمار – KfW)، بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية وتنمية قدرات العاملين في القطاع.