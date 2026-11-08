التغيرات المناخية والجفاف في مقدمة التحديات التي ‏تواجه الأشجار المثمرة في سوريا ‏

دمشق-سانا
من بساتين الزيتون التي ترسم ملامح الريف السوري في الشمال والساحل وغيرها من المناطق، إلى حقول التفاح في المناطق الجبلية وأشجار الفستق الحلبي في المناطق الداخلية، تمتد ثروة تسهم في دعم الاقتصاد الزراعي وتأمين مصادر دخل لآلاف الأسر، غير أن التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وازدياد فترات الجفاف تضع استدامة هذه الثروة أمام تحديات تتطلب تطوير أساليب الزراعة وتحسين إدارة الموارد ورفع الإنتاجية.
مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة مثنى الكاطع، أوضح في تصريح لـ سانا، أن الزيتون يأتي في مقدمة أنواع الأشجار المثمرة في سوريا، ويحقق إنتاجاً سنوياً كبيراً من الثمار والزيت، تليه أشجار التفاح والإجاص والحمضيات والفستق الحلبي واللوزيات والتين والعنب.
وبين الكاطع أن انتشار هذه الأشجار وتوزعها يرتبطان بالظروف المناخية والخصائص الزراعية لكل منطقة، حيث تتركز زراعة الزيتون في حلب وإدلب وطرطوس واللاذقية وريف دمشق، فيما تنتشر أشجار التفاح في ريف دمشق والسويداء وحمص، والحمضيات في المناطق الساحلية، والفستق الحلبي في حماة وإدلب وحلب.
واعتبر الكاطع أن هذا التنوع يعكس اختلاف البيئات الزراعية السورية، ويمنح الأشجار المثمرة أهمية تتجاوز إنتاج الثمار، لتشمل دعم الأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الغذائي والتسويق، فضلاً عن دورها في استقرار مصادر دخل المزارعين.
تحسين الغراس والإنتاجية
في إطار دعم هذا القطاع، تعمل وزارة الزراعة على إنتاج وتوفير الغراس المثمرة المحسنة والمفحوصة والخالية من الأمراض، بأسعار مدعومة، عبر المشاتل والمراكز التابعة لها، إلى جانب تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، بحسب الكاطع.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل تقديم الاستشارات للمزارعين بشأن أساليب الخدمة الزراعية الحديثة، وتوصيات التسميد، ومكافحة الآفات من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لها، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة المردود الزراعي.
وأشار الكاطع إلى أن الوزارة تشجع المزارعين أيضاً على التحول إلى أنظمة الري الحديثة، ولا سيما الري بالتنقيط والرش، لترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر، ومساعدتهم على التكيف مع تراجع الموارد المائية الناجم عن التغيرات المناخية.
الجفاف وشح المياه يهددان استدامة البساتين
وتبرز التغيرات المناخية والجفاف في مقدمة التحديات التي تواجه الأشجار المثمرة، إذ أدت هذه التغيرات، وفق الكاطع، إلى تراجع معدلات الهطولات المطرية وارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف، ما يسبب إجهاداً للأشجار ويضعف قدرتها على مقاومة الآفات والأمراض، وينعكس على إنتاجيتها، فضلاً عن زيادة مخاطر الحرائق.
ولفت إلى أن حرائق الغابات خلال السنوات الماضية ألحقت أضراراً بمساحات واسعة من الغطاء النباتي، وامتدت آثارها إلى أراضي المزارعين، متسببة بخسائر في الأشجار والممتلكات الزراعية، بالتوازي مع زحف التصحر نحو الأراضي الزراعية الهامشية.
وأضاف أن نقص الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية وتراجع الواردات المائية، تمثل تحديات إضافية أمام استدامة زراعة الأشجار المثمرة، ولا سيما في الأراضي التي تعتمد على الري، ما يجعل تحسين إدارة المياه وتطوير تقنيات استخدامها من الأولويات اللازمة لحماية الإنتاج الزراعي.
حصاد المياه والتشجير ضمن خطط المواجهة
وفي مواجهة هذه التحديات، بين الكاطع أن الوزارة تعمل على التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار وتحسين إدارة مستجمعات المياه، وتشجيع الزراعات البعلية المقاومة للجفاف، إلى جانب مواصلة حملات التشجير وإعادة تأهيل المواقع المتضررة.
وأوضح أن الخطط المستقبلية تتجه إلى توسيع الرقعة الخضراء وزيادة المساحات الحراجية والمثمرة، من خلال تنفيذ مشاريع التحريج الاصطناعي السنوية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن هذه الخطط تتضمن زيادة أعداد الغراس المزروعة سنوياً، والوصول إلى زراعة نحو مليوني غرسة عبر الحملات الوطنية والمجتمعية.
وأكد الكاطع أن هذه الجهود تستهدف حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي والمائي والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دعم سبل عيش المزارعين من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز فرص التنمية الريفية المستدامة.
وتقدر المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في سوريا بنحو مليون هكتار، وتضم قرابة 218 مليون شجرة، منها 190 مليون شجرة منتجة، فيما يصل إجمالي إنتاجها السنوي إلى نحو 2.5 مليون طن من مختلف أنواع الثمار.
وكانت وزارة الزراعة أطلقت في الثاني من تشرين الثاني الجاري حملة التشجير الوطنية تحت شعار “ازرع غرساً واترك أثراً”، بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار في مختلف المحافظات السورية.