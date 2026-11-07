أبحاث سورية لتطوير سلالات محلية من الفطر وتعزيز فرص إنتاجها تجارياً

دمشق-سانا
تعمل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة على دراسة التنوع الوراثي للفطر البري في سوريا، وتحديد الأنواع والسلالات المحلية الواعدة من حيث الإنتاجية والقيمة الغذائية، بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي واستثماره، وتطوير سلالات يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في الإنتاج التجاري، بما يسهم في تقليل الاعتماد على البذار المستورد وخفض تكاليف الإنتاج.
وأوضح الباحث في إدارة بحوث البستنة بالهيئة موفق جبور، في تصريح لـ سانا، أن الجولات الحقلية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، أظهرت وجود تنوع وراثي وتوزع جغرافي واسع للفطر البري في سوريا، ما يستدعي العمل على تعريف الأنواع المنتشرة وتصنيفها ودراسة خصائصها، ليس فقط بهدف المحافظة عليها بوصفها مورداً وراثياً طبيعياً مهماً، وإنما أيضاً لبحث إمكانية استثمارها بصورة مستدامة.
وأشار جبور إلى أن القيمة الغذائية والطبية لبعض أنواع الفطر، إلى جانب ارتفاع أسعار الهجن والسلالات الأجنبية، عززت أهمية البحث عن سلالات محلية متأقلمة مع الظروف البيئية السورية، وتتمتع بصفات إنتاجية ونوعية جيدة، مبيناً أن الدراسات ركزت على جنسين رئيسيين هما الفطر المحاري والفطر الزراعي الأبيض.
الفطر المحاري وسلالاته الواعدة
بيّن جبور أنه جرى جمع ودراسة 17 سلالة برية من الفطر المحاري في عدد من المناطق، ولا سيما جنوب غرب حماة، حيث أظهرت تباينات شكلية واضحة نتيجة انتشارها في بيئات متنوعة.
وأظهرت نتائج التجارب وفق جبور، تميز خمس سلالات بخصائص إنتاجية ونوعية جيدة، مماثلة أو متفوقة على بعض السلالات التجارية، إذ تراوح متوسط إنتاجيتها بين 240 و325 غراماً لكل كيلوغرام من التبن الجاف، فيما تراوحت كفاءتها الحيوية بين 84 و110 بالمئة، ومحتواها من البروتين بين 19 و33 بالمئة.
ولفت جبور إلى استمرار العمل على حفظ هذه السلالات، واستكمال دراستها وتحديد هويتها الوراثية، تمهيداً لانتخاب الأفضل منها واعتمادها رسمياً، بالتوازي مع مواصلة جمع الفطور البرية، واستزراعها للحصول على سلالات محلية جديدة من الأنواع المأكولة والطبية، وتقييم خصائصها الإنتاجية والنوعية.
الفطر الأبيض ومرحلة الإثمار
فيما يتعلق بالفطر الزراعي الأبيض، أوضح جبور أنه جرى جمع نحو 50 عزلة من الفطر الأبيض البري في مناطق من ريف حمص الغربي، ونجح الباحثون في تنقية 33 سلالة واستزراعها، وصلت ست منها إلى مرحلة الإثمار، رغم الصعوبات التي تواجه استزراع هذا النوع.
وبيّن جبور أن السلالات الست وُصفت وحددت هويتها الوراثية، وسُجلت في بنك الجينات الدولي (GenBank) التابع للمركز الوطني الأمريكي لمعلومات التقانة الحيوية (NCBI)، حيث مُنحت كل سلالة رقماً خاصاً يوثق هويتها الجينية.
تحويل السلالات البرية تجارياً
من جهتها، أوضحت الباحثة لونا أحمد لـ سانا، أن تحويل السلالات المحلية من صورتها البرية إلى سلالات قابلة للاستخدام التجاري، يتطلب المرور بمراحل علمية متكاملة، تبدأ بالمسح الميداني وجمع العزلات من مناطق متعددة، ثم عزلها وتنقيتها مخبرياً والحفاظ على نقاوتها.
وتشمل المراحل وفق الباحثة: التوصيف المورفولوجي والمجهري والجزيئي، لتأكيد النوع والهوية الوراثية، وإنتاج البذار وفق بروتوكولات محددة، ثم إجراء تجارب الاستزراع على الركائز المناسبة وتقييم الإنتاجية والكفاءة الحيوية ومقارنتها بالسلالات المستوردة، وصولاً إلى انتخاب السلالات الأفضل واعتمادها رسمياً، قبل التوسع في إنتاجها تجارياً ونقل تقنياتها إلى المزارعين.
تحديات إنتاجية وتسويقية وفنية
أشارت أحمد إلى أن زراعة الفطر في سوريا، تواجه مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار البذار المستورد وتراجع إنتاجيته، إلى جانب قصر مدة صلاحية الفطر الطازج التي لا تتجاوز 24 ساعة، الأمر الذي يفرض صعوبات في التخزين والتسويق، ولا سيما مع محدودية الطلب وضعف انتشار ثقافة استهلاكه.
السلالات المحلية وخفض تكاليف الإنتاج
من جانبها، أوضحت الباحثة بشرى هولا أن السلالات المحلية يمكن أن تشكل بديلاً مكملاً للسلالات المستوردة مرتفعة الثمن، نظراً لقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المحلية، ما يفتح المجال أمام المنتجين لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي، شريطة المحافظة على كفاءتها وحيويتها.
وأشارت هولا إلى أن العمل جارٍ على دراسة سلالات محلية من الفطر الريشي، الذي يُعد من أبرز أنواع الفطر الطبية المزروعة عالمياً، وتخضع هذه السلالات حالياً للدراسة من حيث الإنتاجية والتركيب الكيميائي والنشاط المضاد للأكسدة.
وبيّنت أن النتائج الأولية تشير إلى احتواء هذه السلالات على مستويات مرتفعة من المركبات النشطة بيولوجياً، ما قد يجعلها مصدراً طبيعياً مهماً لمضادات الأكسدة، مع استمرار الأبحاث لتقييم خصائصها وتحديد إمكانات الاستفادة منها.
وتعود محاولات إدخال الفطر الزراعي إلى سوريا إلى عام 1976، عندما بدأت مديرية البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة تجاربها بعد استيراد كميات محدودة من بذار الفطر من فرنسا.
وتواصلت التجارب تدريجياً، إلى أن أقامت مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية عام 1981 مفطرة في مزرعتها قرب الكسوة بريف دمشق، وظهر أول إنتاج لها في حزيران عام 1982 لتشكل تلك التجربة إحدى المحطات المبكرة في تطوير زراعة الفطر في سوريا، ولا تزال المفطرة قائمة ومنتجة حتى اليوم.