أبحاث سورية لتطوير سلالات محلية من الفطر وتعزيز فرص إنتاجها تجارياً

دمشق-سانا‏

تعمل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة على دراسة التنوع ‏الوراثي للفطر البري في سوريا، وتحديد الأنواع والسلالات المحلية الواعدة من حيث ‏الإنتاجية والقيمة الغذائية، بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي واستثماره، وتطوير ‏سلالات يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في الإنتاج التجاري، بما يسهم في تقليل الاعتماد ‏على البذار المستورد وخفض تكاليف الإنتاج.‏

وأوضح الباحث في إدارة بحوث البستنة بالهيئة موفق جبور، في تصريح لـ سانا، أن ‏الجولات الحقلية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، أظهرت وجود تنوع وراثي وتوزع ‏جغرافي واسع للفطر البري في سوريا، ما يستدعي العمل على تعريف الأنواع المنتشرة ‏وتصنيفها ودراسة خصائصها، ليس فقط بهدف المحافظة عليها بوصفها مورداً وراثياً ‏طبيعياً مهماً، وإنما أيضاً لبحث إمكانية استثمارها بصورة مستدامة.‏

وأشار جبور إلى أن القيمة الغذائية والطبية لبعض أنواع الفطر، إلى جانب ارتفاع أسعار ‏الهجن والسلالات الأجنبية، عززت أهمية البحث عن سلالات محلية متأقلمة مع الظروف ‏البيئية السورية، وتتمتع بصفات إنتاجية ونوعية جيدة، مبيناً أن الدراسات ركزت على ‏جنسين رئيسيين هما الفطر المحاري والفطر الزراعي الأبيض.‏

الفطر المحاري وسلالاته الواعدة

بيّن جبور أنه جرى جمع ودراسة 17 سلالة برية من الفطر المحاري في عدد من ‏المناطق، ولا سيما جنوب غرب حماة، حيث أظهرت تباينات شكلية واضحة نتيجة ‏انتشارها في بيئات متنوعة.‏

وأظهرت نتائج التجارب وفق جبور، تميز خمس سلالات بخصائص إنتاجية ونوعية جيدة، ‏مماثلة أو متفوقة على بعض السلالات التجارية، إذ تراوح متوسط إنتاجيتها بين 240 ‏و325 غراماً لكل كيلوغرام من التبن الجاف، فيما تراوحت كفاءتها الحيوية بين 84 و110 ‏بالمئة، ومحتواها من البروتين بين 19 و33 بالمئة.‏

ولفت جبور إلى استمرار العمل على حفظ هذه السلالات، واستكمال دراستها وتحديد ‏هويتها الوراثية، تمهيداً لانتخاب الأفضل منها واعتمادها رسمياً، بالتوازي مع مواصلة ‏جمع الفطور البرية، واستزراعها للحصول على سلالات محلية جديدة من الأنواع المأكولة ‏والطبية، وتقييم خصائصها الإنتاجية والنوعية.‏

الفطر الأبيض ومرحلة الإثمار

فيما يتعلق بالفطر الزراعي الأبيض، أوضح جبور أنه جرى جمع نحو 50 عزلة من ‏الفطر الأبيض البري في مناطق من ريف حمص الغربي، ونجح الباحثون في تنقية 33 ‏سلالة واستزراعها، وصلت ست منها إلى مرحلة الإثمار، رغم الصعوبات التي تواجه ‏استزراع هذا النوع.‏

وبيّن جبور أن السلالات الست وُصفت وحددت هويتها الوراثية، وسُجلت في بنك الجينات ‏الدولي (‏GenBank‏) التابع للمركز الوطني الأمريكي لمعلومات التقانة الحيوية (‏NCBI‏)، ‏حيث مُنحت كل سلالة رقماً خاصاً يوثق هويتها الجينية.‏

تحويل السلالات البرية تجارياً

من جهتها، أوضحت الباحثة لونا أحمد لـ سانا، أن تحويل السلالات المحلية من صورتها ‏البرية إلى سلالات قابلة للاستخدام التجاري، يتطلب المرور بمراحل علمية متكاملة، تبدأ ‏بالمسح الميداني وجمع العزلات من مناطق متعددة، ثم عزلها وتنقيتها مخبرياً والحفاظ ‏على نقاوتها.‏

وتشمل المراحل وفق الباحثة: التوصيف المورفولوجي والمجهري والجزيئي، لتأكيد النوع ‏والهوية الوراثية، وإنتاج البذار وفق بروتوكولات محددة، ثم إجراء تجارب الاستزراع ‏على الركائز المناسبة وتقييم الإنتاجية والكفاءة الحيوية ومقارنتها بالسلالات المستوردة، ‏وصولاً إلى انتخاب السلالات الأفضل واعتمادها رسمياً، قبل التوسع في إنتاجها تجارياً ‏ونقل تقنياتها إلى المزارعين.‏

تحديات إنتاجية وتسويقية وفنية

أشارت أحمد إلى أن زراعة الفطر في سوريا، تواجه مجموعة من التحديات، أبرزها ‏ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار البذار المستورد وتراجع إنتاجيته، إلى جانب قصر مدة ‏صلاحية الفطر الطازج التي لا تتجاوز 24 ساعة، الأمر الذي يفرض صعوبات في ‏التخزين والتسويق، ولا سيما مع محدودية الطلب وضعف انتشار ثقافة استهلاكه.‏

السلالات المحلية وخفض تكاليف الإنتاج

من جانبها، أوضحت الباحثة بشرى هولا أن السلالات المحلية يمكن أن تشكل بديلاً مكملاً ‏للسلالات المستوردة مرتفعة الثمن، نظراً لقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المحلية، ‏ما يفتح المجال أمام المنتجين لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي، شريطة ‏المحافظة على كفاءتها وحيويتها.‏

وأشارت هولا إلى أن العمل جارٍ على دراسة سلالات محلية من الفطر الريشي، الذي يُعد ‏من أبرز أنواع الفطر الطبية المزروعة عالمياً، وتخضع هذه السلالات حالياً للدراسة من ‏حيث الإنتاجية والتركيب الكيميائي والنشاط المضاد للأكسدة.‏

وبيّنت أن النتائج الأولية تشير إلى احتواء هذه السلالات على مستويات مرتفعة من ‏المركبات النشطة بيولوجياً، ما قد يجعلها مصدراً طبيعياً مهماً لمضادات الأكسدة، مع ‏استمرار الأبحاث لتقييم خصائصها وتحديد إمكانات الاستفادة منها.‏

وتعود محاولات إدخال الفطر الزراعي إلى سوريا إلى ‏عام 1976، عندما بدأت مديرية ‏البحوث العلمية ‏الزراعية في وزارة الزراعة تجاربها بعد استيراد ‏كميات محدودة من بذار ‏الفطر من فرنسا‎.‎

وتواصلت التجارب تدريجياً، إلى أن أقامت مؤسسة ‏الاتحاد العربي للتنمية الزراعية عام ‌‏1981 مفطرة ‏في مزرعتها قرب الكسوة بريف دمشق، وظهر أول ‏إنتاج لها في حزيران ‏عام 1982 لتشكل تلك ‏التجربة إحدى المحطات المبكرة في تطوير زراعة ‏الفطر في ‏سوريا، ولا تزال المفطرة قائمة ومنتجة ‏حتى اليوم‎.‎