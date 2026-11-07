“عمران” تعزز إنتاج الإسمنت في سوريا عبر إعادة تأهيل المعامل واستقطاب ‏الاستثمارات

دمشق-سانا‏

تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” على إعادة تأهيل ‏معامل الإسمنت المتوقفة ووضعها في العملية الإنتاجية، من خلال التعاقد مع شركات ‏استثمارية عربية وأجنبية، بهدف زيادة الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب ‏الكوادر الوطنية، وضمان توفير مادة الإسمنت بمواصفات قياسية وأسعار منافسة، بما ‏يسهم في تطوير هذه الصناعة وتعزيز استدامتها.

وأوضح المدير العام للشركة محمود فضيلة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الشركة ‏تعاملت مع واقع القطاع باعتباره فرصة لإعادة تفعيل المعامل المتوقفة واستثمار أصولها ‏ومعداتها، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالتعاقد مع شركات لتأهيل عدد من المعامل، من بينها ‏معمل إسمنت عدرا بريف دمشق، بموجب اتفاقية إطارية مع مجموعة إسمنت الشمالية ‏السعودية، ركزت على تدريب الكوادر وإنتاج الإسمنت بخبرات وأيد وطنية، وإعادة تفعيل ‏المعدات وخطوط الإنتاج.

وكانت شركة “عمران” وقّعت في أيلول 2025، مع مجموعة “إسمنت الشمالية”، اتفاقاً ‏لتأهيل وتطوير معمل إسمنت عدرا، وذلك على هامش مؤتمر ‏ENTERCEM 2025‌‏ الدولي ‏لصناعة الإسمنت، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، يشمل تدريب وتأهيل 40 مهندساً ‏وفنياً، وتطوير خطوط الإنتاج والمخابر، وخفض الكلفة التشغيلية، إلى جانب إنتاج أصناف ‏جديدة من الإسمنت واستيراد مادة الكلنكر، خلال فترة تنفيذ تمتد 120 يوماً.

التعاقد مع شركات استثمارية

ولفت فضيلة إلى أن الشركة اتجهت إلى التعاقد مع شركات استثمارية عربية وأجنبية، كان ‏لها دور في تدريب الكوادر وإدخال التكنولوجيا المتطورة، موضحاً أن إنتاج شركة عمران ‏ارتفع من نحو 2.5 مليون طن خلال عام 2025 إلى نحو 3.7 ملايين طن حالياً، نتيجة ‏إعادة تأهيل عدد من المعامل وطرح معامل أخرى للاستثمار.

وأوضح فضيلة أن الشركة وضعت أهدافاً واضحة للاستثمارات، أبرزها الحفاظ على ‏أصول المعامل وإعادتها إلى الدولة السورية بعد انتهاء فترات الاستثمار، على أن تبلغ ‏كفاءتها الإنتاجية نحو 85 بالمئة من طاقتها التشغيلية، باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى ‏أن “عمران” شريك فعلي في تنفيذ الخطط الاستثمارية وتحديد الحصص الإنتاجية، ‏وكوادرها مستمرة في العمل ضمن المعامل، مع إلزام المستثمرين بتدريبها وتطوير ‏خبراتها بشكل مستمر.

وبيّن فضيلة أن الشركة شكلت لجان إشراف ومتابعة في كل معمل جرى استثماره، تتولى ‏مراقبة سير العمل والتنسيق مع المستثمرين، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها وتحقيق ‏أهداف العملية الاستثمارية.

مليار ونصف المليار دولار من العقود

كشف فضيلة أن القيمة الإجمالية للعقود الاستثمارية التي حققتها الشركة خلال المرحلة ‏الماضية وصلت إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، مع التركيز على مجموعة من ‏الاشتراطات التي تحافظ على المصلحة العامة، وفي مقدمتها حماية أصول المعامل، ‏وتدريب الكوادر الوطنية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة مؤكداً أن دور عمران لا يقتصر ‏على توفير مادة الإسمنت، بل يشمل أيضاً متابعة سياسة السوق ودراسة متطلباته ‏واحتياجاته، والعمل على توفير المادة بأسعار منافسة.

وتعد صناعة الإسمنت في سوريا من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار، نظراً ‏للحاجة الكبيرة إلى هذه المادة في عمليات إعادة الإعمار للمساكن والبنى التحتية التي ‏دمرها النظام البائد.