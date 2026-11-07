“عمران” تعزز إنتاج الإسمنت في سوريا عبر إعادة تأهيل المعامل واستقطاب ‏الاستثمارات

دمشق-سانا
تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” على إعادة تأهيل معامل الإسمنت المتوقفة ووضعها في العملية الإنتاجية، من خلال التعاقد مع شركات استثمارية عربية وأجنبية، بهدف زيادة الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر الوطنية، وضمان توفير مادة الإسمنت بمواصفات قياسية وأسعار منافسة، بما يسهم في تطوير هذه الصناعة وتعزيز استدامتها.
وأوضح المدير العام للشركة محمود فضيلة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الشركة تعاملت مع واقع القطاع باعتباره فرصة لإعادة تفعيل المعامل المتوقفة واستثمار أصولها ومعداتها، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالتعاقد مع شركات لتأهيل عدد من المعامل، من بينها معمل إسمنت عدرا بريف دمشق، بموجب اتفاقية إطارية مع مجموعة إسمنت الشمالية السعودية، ركزت على تدريب الكوادر وإنتاج الإسمنت بخبرات وأيد وطنية، وإعادة تفعيل المعدات وخطوط الإنتاج.
وكانت شركة “عمران” وقّعت في أيلول 2025، مع مجموعة “إسمنت الشمالية”، اتفاقاً لتأهيل وتطوير معمل إسمنت عدرا، وذلك على هامش مؤتمر ENTERCEM 2025 الدولي لصناعة الإسمنت، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، يشمل تدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً، وتطوير خطوط الإنتاج والمخابر، وخفض الكلفة التشغيلية، إلى جانب إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت واستيراد مادة الكلنكر، خلال فترة تنفيذ تمتد 120 يوماً.
التعاقد مع شركات استثمارية
ولفت فضيلة إلى أن الشركة اتجهت إلى التعاقد مع شركات استثمارية عربية وأجنبية، كان لها دور في تدريب الكوادر وإدخال التكنولوجيا المتطورة، موضحاً أن إنتاج شركة عمران ارتفع من نحو 2.5 مليون طن خلال عام 2025 إلى نحو 3.7 ملايين طن حالياً، نتيجة إعادة تأهيل عدد من المعامل وطرح معامل أخرى للاستثمار.
وأوضح فضيلة أن الشركة وضعت أهدافاً واضحة للاستثمارات، أبرزها الحفاظ على أصول المعامل وإعادتها إلى الدولة السورية بعد انتهاء فترات الاستثمار، على أن تبلغ كفاءتها الإنتاجية نحو 85 بالمئة من طاقتها التشغيلية، باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن “عمران” شريك فعلي في تنفيذ الخطط الاستثمارية وتحديد الحصص الإنتاجية، وكوادرها مستمرة في العمل ضمن المعامل، مع إلزام المستثمرين بتدريبها وتطوير خبراتها بشكل مستمر.
وبيّن فضيلة أن الشركة شكلت لجان إشراف ومتابعة في كل معمل جرى استثماره، تتولى مراقبة سير العمل والتنسيق مع المستثمرين، بما يضمن تنفيذ الخطط المتفق عليها وتحقيق أهداف العملية الاستثمارية.
مليار ونصف المليار دولار من العقود
كشف فضيلة أن القيمة الإجمالية للعقود الاستثمارية التي حققتها الشركة خلال المرحلة الماضية وصلت إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، مع التركيز على مجموعة من الاشتراطات التي تحافظ على المصلحة العامة، وفي مقدمتها حماية أصول المعامل، وتدريب الكوادر الوطنية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة مؤكداً أن دور عمران لا يقتصر على توفير مادة الإسمنت، بل يشمل أيضاً متابعة سياسة السوق ودراسة متطلباته واحتياجاته، والعمل على توفير المادة بأسعار منافسة.
وتعد صناعة الإسمنت في سوريا من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار، نظراً للحاجة الكبيرة إلى هذه المادة في عمليات إعادة الإعمار للمساكن والبنى التحتية التي دمرها النظام البائد.