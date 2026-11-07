السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل
بحث
بحث
sana-logo-mobile

منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل

مازن علوش منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل
مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن ‏علوش-سانا-أرشيف

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان ‏يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء أعمال تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار مشاريع تطوير ‏المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية ‏حركة المسافرين والبضائع.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن ‏علوش في منشور على صفحة الفيسبوك اليوم السبت :”بعد أشهر من العمل المتواصل ‏لإعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وترميم المباني الإدارية والصالات وتأهيل ‏الساحات وتوسعتها، يعود هذا المنفذ الحيوي للخدمة وتسهيل حركة المسافرين والتبادل ‏التجاري بين سوريا ولبنان”.

وأشار إلى أنه ستقام مراسم افتتاح المعبر بحضور رسمي رفيع المستوى من كلا البلدين ‏موجها الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي شدد في 25 أيلول الماضي خلال ‏تفقده أعمال تجهيز منفذي الدبوسية والعريضة الحدوديين مع لبنان، على ضرورة ‏الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتكثيف ‏التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات واستكمال المتطلبات التشغيلية، بما يضمن ‏تقديم خدمات ميسّرة وتنظيم حركة العبور.

انخفاض أسعار الذهب 300 ليرة في السوق السورية
الاقتصاد تسمح باستيراد آليات الأشغال العامة المصنعة بعد عام 2000 إلى سوريا
صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتحمل 30 ليرة من سعر شراء الكيلوغرام من ‏القطن
ارتفاع أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية
صناعة المنظفات في معرض دمشق الدولي.. نموذج صمود في الأسواق المفتوحة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار