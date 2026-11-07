منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان ‏يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء أعمال تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار مشاريع تطوير ‏المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية ‏حركة المسافرين والبضائع.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن ‏علوش في منشور على صفحة الفيسبوك اليوم السبت :”بعد أشهر من العمل المتواصل ‏لإعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وترميم المباني الإدارية والصالات وتأهيل ‏الساحات وتوسعتها، يعود هذا المنفذ الحيوي للخدمة وتسهيل حركة المسافرين والتبادل ‏التجاري بين سوريا ولبنان”.

وأشار إلى أنه ستقام مراسم افتتاح المعبر بحضور رسمي رفيع المستوى من كلا البلدين ‏موجها الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي شدد في 25 أيلول الماضي خلال ‏تفقده أعمال تجهيز منفذي الدبوسية والعريضة الحدوديين مع لبنان، على ضرورة ‏الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتكثيف ‏التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات واستكمال المتطلبات التشغيلية، بما يضمن ‏تقديم خدمات ميسّرة وتنظيم حركة العبور.