منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء أعمال تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار مشاريع تطوير المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية حركة المسافرين والبضائع.
وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور على صفحة الفيسبوك اليوم السبت :”بعد أشهر من العمل المتواصل لإعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وترميم المباني الإدارية والصالات وتأهيل الساحات وتوسعتها، يعود هذا المنفذ الحيوي للخدمة وتسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين سوريا ولبنان”.
وأشار إلى أنه ستقام مراسم افتتاح المعبر بحضور رسمي رفيع المستوى من كلا البلدين موجها الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي شدد في 25 أيلول الماضي خلال تفقده أعمال تجهيز منفذي الدبوسية والعريضة الحدوديين مع لبنان، على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات واستكمال المتطلبات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات ميسّرة وتنظيم حركة العبور.