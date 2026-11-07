مهرجان “صنع في سوريا” يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في مهرجان “صنع في سوريا”، المقام في مجمع برزة بدمشق، أهمية ‏المهرجانات والمعارض التسويقية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات ‏السورية في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض والأسعار ‏المنافسة.‏

ويهدف المهرجان إلى تلبية احتياجات الأسر السورية ، عبر توفير مجموعة واسعة من ‏المنتجات الوطنية بأسعار مخفّضة، اعتماداً على مبدأ “من المنتج إلى المستهلك”، بغية ‏كسر حلقة الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.‏

دعم المشاريع المحلية ‏

وفاء تكريتي، إحدى المشاركات في المهرجان، أشارت في تصريح لــ سانا إلى أهمية هذه ‏المعارض في دعم المرأة السورية المنتجة عبر المشاريع القائمة على الإنتاج اليدوي، لافتة ‏إلى أن تنظيم المهرجانات في مناطق مختلفة يسهّل وصول المستهلكين إلى احتياجاتهم من ‏مكان واحد، ويوفر عليهم عناء التنقل بين الأسواق.‏

من جهته، أكد المشارك عصام الدين حلاق أن المهرجانات التسويقية تسهم في دعم ‏الاقتصاد الوطني والترويج للمنتجات السورية، وتحقق فائدة متبادلة للمنتج والمستهلك، في ‏ظل التطور الذي تشهده الصناعات المحلية من حيث الجودة وتنوع المنتجات.‏

وأوضح حلاق أن إقامة المعارض في مناطق متعددة تتيح للمستهلكين الاطلاع على ‏تشكيلة واسعة من السلع، تشمل المنتجات الغذائية والملبوسات وغيرها، والاستفادة من ‏العروض والتخفيضات، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستهلكين.‏

بدوره، أشار المشارك علي شحود إلى أن هذه المهرجانات تشكل فرصة لتعزيز المنافسة ‏بين الشركات المحلية، بما يشجعها على تحسين جودة منتجاتها وتقديمها بأسعار مناسبة، ‏مؤكداً أن العروض المقدمة تراعي القدرة الشرائية وتوفر خيارات متنوعة أمام الزوار.‏

التعريف بالمنتجات والاستفادة من العروض

من جانبه، أوضح المشارك مصطفى شلفون أن المهرجان يتيح للمستهلكين الاستفادة من ‏العروض والتخفيضات على مختلف السلع، ويمنح الزوار فرصة مقارنة الخيارات ‏والأسعار، كما يعزز التعريف بالمنتجات الوطنية ويفتح أمام الشركات المشاركة مجالاً ‏أوسع للوصول إلى المستهلكين.‏

وانطلقت فعاليات مهرجان “صنع في ‏سوريا” في مجمع برزة بدمشق بالثاني من شهر ‏تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 50 شركة ‏محلية، وتنظيم غرفة صناعة دمشق وريفها ‏بالتعاون ‏مع المؤسسة السورية للتجارة – فرع دمشق، بهدف ‏تسويق المنتجات الوطنية ‏وإيصالها إلى المستهلكين ‏بأسعار مخفّضة وتنافسية.‏