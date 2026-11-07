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مهرجان “صنع في سوريا” يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة

444A3488 مهرجان "صنع في سوريا" يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة
مشاركون في مهرجان "صنع في سوريا"، يؤكدون أن المهرجان المقام في مجمع برزة بدمشق، أهمية ‏المهرجانات والمعارض التسويقية في دعم الصناعة الوطنية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في مهرجان “صنع في سوريا”، المقام في مجمع برزة بدمشق، أهمية ‏المهرجانات والمعارض التسويقية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات ‏السورية في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض والأسعار ‏المنافسة.‏

444A3449 مهرجان "صنع في سوريا" يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة

ويهدف المهرجان إلى تلبية احتياجات الأسر السورية ، عبر توفير مجموعة واسعة من ‏المنتجات الوطنية بأسعار مخفّضة، اعتماداً على مبدأ “من المنتج إلى المستهلك”، بغية ‏كسر حلقة الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.‏

دعم المشاريع المحلية ‏

وفاء تكريتي، إحدى المشاركات في المهرجان، أشارت في تصريح لــ سانا إلى أهمية هذه ‏المعارض في دعم المرأة السورية المنتجة عبر المشاريع القائمة على الإنتاج اليدوي، لافتة ‏إلى أن تنظيم المهرجانات في مناطق مختلفة يسهّل وصول المستهلكين إلى احتياجاتهم من ‏مكان واحد، ويوفر عليهم عناء التنقل بين الأسواق.‏

من جهته، أكد المشارك عصام الدين حلاق أن المهرجانات التسويقية تسهم في دعم ‏الاقتصاد الوطني والترويج للمنتجات السورية، وتحقق فائدة متبادلة للمنتج والمستهلك، في ‏ظل التطور الذي تشهده الصناعات المحلية من حيث الجودة وتنوع المنتجات.‏

وأوضح حلاق أن إقامة المعارض في مناطق متعددة تتيح للمستهلكين الاطلاع على ‏تشكيلة واسعة من السلع، تشمل المنتجات الغذائية والملبوسات وغيرها، والاستفادة من ‏العروض والتخفيضات، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستهلكين.‏

بدوره، أشار المشارك علي شحود إلى أن هذه المهرجانات تشكل فرصة لتعزيز المنافسة ‏بين الشركات المحلية، بما يشجعها على تحسين جودة منتجاتها وتقديمها بأسعار مناسبة، ‏مؤكداً أن العروض المقدمة تراعي القدرة الشرائية وتوفر خيارات متنوعة أمام الزوار.‏

التعريف بالمنتجات والاستفادة من العروض

من جانبه، أوضح المشارك مصطفى شلفون أن المهرجان يتيح للمستهلكين الاستفادة من ‏العروض والتخفيضات على مختلف السلع، ويمنح الزوار فرصة مقارنة الخيارات ‏والأسعار، كما يعزز التعريف بالمنتجات الوطنية ويفتح أمام الشركات المشاركة مجالاً ‏أوسع للوصول إلى المستهلكين.‏

وانطلقت فعاليات مهرجان “صنع في ‏سوريا” في مجمع برزة بدمشق بالثاني من شهر ‏تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 50 شركة ‏محلية، وتنظيم غرفة صناعة دمشق وريفها ‏بالتعاون ‏مع المؤسسة السورية للتجارة – فرع دمشق، بهدف ‏تسويق المنتجات الوطنية ‏وإيصالها إلى المستهلكين ‏بأسعار مخفّضة وتنافسية.‏

444A3450 مهرجان "صنع في سوريا" يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة
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444A3527 مهرجان "صنع في سوريا" يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة
444A3539 مهرجان "صنع في سوريا" يدعم الصناعة الوطنية ويلبي احتياجات الأسر بأسعار منافسة
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