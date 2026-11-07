سوريا تعرض فرصاً استثمارية ومشاريع للتعاون في معرض البناء والتكنولوجيا ‏بطرابلس

طرابلس-سانا‏

تطرح جهات حكومية وشركات سورية، خلال مشاركتها في الدورة الثانية من معرض ‏البناء والتكنولوجيا «‏CON-TECH 2026‌‏»، المقام بالشراكة مع معرض رشيد ‏كرامي الدولي في طرابلس، فرصاً ‏استثمارية ومشاريع للتعاون المشترك في قطاعات البنية التحتية والصناعة والنقل والبيئة.‏

وتضم المشاركة السورية أجنحة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والمؤسسة العامة للخطوط ‏الحديدية السورية، ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والجمعية العامة ‏السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إضافة إلى شركة «‏ACUD‏» للإعمار.‏

فرص استثمارية وتعاون مشترك

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد في تصريحات لـ ‌‏”سانا”: إن الوزارة تعرض من خلال جناحها أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، ولا ‏سيما في قطاعات البلديات وإعادة تدوير النفايات والمناطق الصناعية والحرفية، إضافة ‏إلى المشاريع المشتركة بين سوريا ولبنان.‏

وأوضح الحمد أن المشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم ‏مشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية، وفتح المجال أمام المستثمرين والشركات ‏والقطاع الخاص لإقامة مشاريع في سوريا، مشيراً إلى استعداد الوزارة لبناء شراكات ‏طويلة الأمد مع مختلف الجهات الراغبة في التعاون.‏

ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على توسيع آفاق التعاون البيئي بين سوريا ولبنان، ‏مؤكداً أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المبادرات والفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز ‏الشراكة بين البلدين.‏

تطوير الصناعة والنقل السكك

من جهته، أوضح مدير برنامج “صناعة سورية” في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‏مجد البراد في تصريح مماثل، أن مشاركة الوزارة تتضمن التعريف ببرنامج “صناعة ‏سورية”، الذي يمثل الشعار الذي سيرافق المنتجات السورية مستقبلاً، سواء المخصصة ‏للتصدير أو المطروحة في السوق المحلية.‏

وبيّن البراد أن الشعار يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات السورية، إذ يشكل ‏وجوده على المنتج تأكيداً على خضوعه لمعايير وأسس محددة وضعتها الوزارة، بما ‏يضمن حماية المستهلك وتقديم منتجات بأعلى مستويات الجودة الممكنة.‏

وأشار إلى أن الوزارة استعرضت كذلك عدداً من المشاريع التي تعمل على تنفيذها، وفي ‏مقدمتها مشروع المسح الصناعي “المرصد الصناعي السوري”، الذي يستهدف إجراء ‏مسح شامل للمنشآت والمعامل في مختلف الأراضي السورية، العامة والخاصة، ودمج ‏بياناتها ضمن قاعدة إلكترونية موحدة، بما يسهل الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها.‏

وفي قطاع النقل، أكد نائب المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ‏المهندس إسماعيل شرم لـ “سانا”، أن المشاركة في المعرض تشكل فرصةً مهمةً لعرض ‏المشاريع الاستثمارية المتاحة في القطاع السككي والترويج لها، ولا سيما في ظل الموقع ‏الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الخطوط الحديدية السورية في منطقة الشرق ‏الأوسط.‏

ولفت شرم إلى أن المؤسسة لمست اهتماماً كبيراً من الزوار والمستثمرين بالفرص المتاحة ‏في هذا القطاع، مع وجود إقبال للتعرف على آليات الدخول في الاستثمارات السككية في ‏سوريا وإمكانات تفعيل الربط الدولي خلال المرحلة المقبلة.‏

وأشار إلى أهمية المشاركة الدورية في المعارض والمحافل الاقتصادية في استقطاب ‏المستثمرين والشركات المتخصصة، بما يسهم في تطوير القطاع السككي وإعادة تفعيل ‏دوره الحيوي في حركة النقل، وتعزيز حضوره مستقبلاً.‏

ويستعرض معرض “‏CON-TECH 2026‌‏” الذي افتتح أمس الجمعة، أحدث ‏الابتكارات والحلول في قطاعَي البناء والتكنولوجيا، ويوفر للمشاركين فرصة الاطلاع ‏على التجارب والتقنيات الحديثة والتواصل مع الشركات والمؤسسات لبحث مجالات ‏التعاون والشراكة.‏

وتُنظم فعاليات الدورة الثانية من المعرض بدعوة من الوكالة اللبنانية للمهرجانات ‏والمعارض “‏LAFE‏”، وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالشراكة مع ‏معرض رشيد كرامي الدولي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال.‏