سوريا تعرض فرصاً استثمارية ومشاريع للتعاون في معرض البناء والتكنولوجيا ‏بطرابلس

طرابلس-سانا
تطرح جهات حكومية وشركات سورية، خلال مشاركتها في الدورة الثانية من معرض البناء والتكنولوجيا «CON-TECH 2026»، المقام بالشراكة مع معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، فرصاً استثمارية ومشاريع للتعاون المشترك في قطاعات البنية التحتية والصناعة والنقل والبيئة.
وتضم المشاركة السورية أجنحة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والجمعية العامة السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إضافة إلى شركة «ACUD» للإعمار.
فرص استثمارية وتعاون مشترك
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد في تصريحات لـ ”سانا”: إن الوزارة تعرض من خلال جناحها أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، ولا سيما في قطاعات البلديات وإعادة تدوير النفايات والمناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين سوريا ولبنان.
وأوضح الحمد أن المشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم مشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية، وفتح المجال أمام المستثمرين والشركات والقطاع الخاص لإقامة مشاريع في سوريا، مشيراً إلى استعداد الوزارة لبناء شراكات طويلة الأمد مع مختلف الجهات الراغبة في التعاون.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على توسيع آفاق التعاون البيئي بين سوريا ولبنان، مؤكداً أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المبادرات والفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.
تطوير الصناعة والنقل السكك
من جهته، أوضح مدير برنامج “صناعة سورية” في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية مجد البراد في تصريح مماثل، أن مشاركة الوزارة تتضمن التعريف ببرنامج “صناعة سورية”، الذي يمثل الشعار الذي سيرافق المنتجات السورية مستقبلاً، سواء المخصصة للتصدير أو المطروحة في السوق المحلية.
وبيّن البراد أن الشعار يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات السورية، إذ يشكل وجوده على المنتج تأكيداً على خضوعه لمعايير وأسس محددة وضعتها الوزارة، بما يضمن حماية المستهلك وتقديم منتجات بأعلى مستويات الجودة الممكنة.
وأشار إلى أن الوزارة استعرضت كذلك عدداً من المشاريع التي تعمل على تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع المسح الصناعي “المرصد الصناعي السوري”، الذي يستهدف إجراء مسح شامل للمنشآت والمعامل في مختلف الأراضي السورية، العامة والخاصة، ودمج بياناتها ضمن قاعدة إلكترونية موحدة، بما يسهل الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها.
وفي قطاع النقل، أكد نائب المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المهندس إسماعيل شرم لـ “سانا”، أن المشاركة في المعرض تشكل فرصةً مهمةً لعرض المشاريع الاستثمارية المتاحة في القطاع السككي والترويج لها، ولا سيما في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الخطوط الحديدية السورية في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت شرم إلى أن المؤسسة لمست اهتماماً كبيراً من الزوار والمستثمرين بالفرص المتاحة في هذا القطاع، مع وجود إقبال للتعرف على آليات الدخول في الاستثمارات السككية في سوريا وإمكانات تفعيل الربط الدولي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية المشاركة الدورية في المعارض والمحافل الاقتصادية في استقطاب المستثمرين والشركات المتخصصة، بما يسهم في تطوير القطاع السككي وإعادة تفعيل دوره الحيوي في حركة النقل، وتعزيز حضوره مستقبلاً.
ويستعرض معرض “CON-TECH 2026” الذي افتتح أمس الجمعة، أحدث الابتكارات والحلول في قطاعَي البناء والتكنولوجيا، ويوفر للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب والتقنيات الحديثة والتواصل مع الشركات والمؤسسات لبحث مجالات التعاون والشراكة.
وتُنظم فعاليات الدورة الثانية من المعرض بدعوة من الوكالة اللبنانية للمهرجانات والمعارض “LAFE”، وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالشراكة مع معرض رشيد كرامي الدولي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال.