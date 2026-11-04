مباحثات سورية مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

دمشق-سانا‏

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، اجتماعاً ‏موسعاً مع مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد ‏السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، وممثلين عن عدد من ‏الوزارات المعنية.‏

وبحث الاجتماع الذي انعقد في مبنى وزارة الخارجية بدمشق مخصصات تحول سوريا ‏نحو الاستقرار (‏TAA‏)، والشراكة القطرية السورية لمجموعة البنك الدولي، كما تزامن ‏مع إطلاق صندوق «ابدأ» (‏Start‏)، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين برعاية ‏مجموعة البنك الدولي.‏

تحقيق الاستقرار في سوريا

وأكد مدير قسم المؤسسات المالية الدولية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ‏والمغتربين يوسف الفارس أن المحور الأول من الاجتماع تناول الإصلاحات التي ‏تعمل عليها الحكومة السورية منذ التحرير في الثامن من كانون الأول، والتي تشمل ‏مختلف القطاعات، والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في ‏سوريا.‏

وأضاف الفارس أن المحور الثاني تمثل في بحث الشراكة الاستراتيجية القطرية بين ‏مجموعة البنك الدولي والحكومة السورية، والمشاريع التي سيعمل البنك الدولي عليها ‏خلال السنوات الخمس القادمة في سوريا.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي أن سوريا ‏ومجموعة البنك الدولي اتفقتا على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة ‏الإعمار في سوريا (‏START‏)”، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم ‏التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، لدعم جهود الدولة ‏السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتمويل وجذب ‏الاستثمارات الخاصة.‏