مباحثات سورية مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

دمشق-سانا
عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.
وبحث الاجتماع الذي انعقد في مبنى وزارة الخارجية بدمشق مخصصات تحول سوريا نحو الاستقرار (TAA)، والشراكة القطرية السورية لمجموعة البنك الدولي، كما تزامن مع إطلاق صندوق «ابدأ» (Start)، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين برعاية مجموعة البنك الدولي.
تحقيق الاستقرار في سوريا
وأكد مدير قسم المؤسسات المالية الدولية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين يوسف الفارس أن المحور الأول من الاجتماع تناول الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة السورية منذ التحرير في الثامن من كانون الأول، والتي تشمل مختلف القطاعات، والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سوريا.
وأضاف الفارس أن المحور الثاني تمثل في بحث الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السورية، والمشاريع التي سيعمل البنك الدولي عليها خلال السنوات الخمس القادمة في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي أن سوريا ومجموعة البنك الدولي اتفقتا على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، لدعم جهود الدولة السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتمويل وجذب الاستثمارات الخاصة.