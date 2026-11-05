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اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

IMG 20261105 092809 168 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
أنس البو رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع محسوم ألتونكايا رئيس ‏مجلس الأعمال التركي–السوري تعزيز الاستثمار-دمشق 5-11-2026-سانا

دمشق-سانا ‏
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بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية، أنس البو، مع ‏وفد اقتصادي تركي من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (‏DEİK‏)، برئاسة رئيس ‏مجلس الأعمال التركي–السوري، محسوم ألتونكايا، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ‏بين البلدين.‏

IMG 20261105 092809 825 اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس أن المباحثات تركزت على سبل تعزيز ‏العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتوسيع آفاق ‏التعاون بين الشركات السورية والتركية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية ومشروعات إعادة ‏الإعمار.‏

وأكد البو أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية السورية التركية إلى شراكات عملية ومستدامة، ‏مشدداً على حرص الاتحاد على تهيئة بيئة داعمة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق ‏جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ‏

وأشار الاتحاد إلى أن الوفد التركي ضم 29 مشاركاً يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها ‏الصناعات الغذائية والدوائية، والبناء والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، ‏والتكنولوجيا. ‏

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