اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع وفد تركي تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

دمشق-سانا ‏

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بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية، أنس البو، مع ‏وفد اقتصادي تركي من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (‏DEİK‏)، برئاسة رئيس ‏مجلس الأعمال التركي–السوري، محسوم ألتونكايا، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ‏بين البلدين.‏

وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس أن المباحثات تركزت على سبل تعزيز ‏العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتوسيع آفاق ‏التعاون بين الشركات السورية والتركية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية ومشروعات إعادة ‏الإعمار.‏

وأكد البو أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية السورية التركية إلى شراكات عملية ومستدامة، ‏مشدداً على حرص الاتحاد على تهيئة بيئة داعمة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق ‏جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ‏

وأشار الاتحاد إلى أن الوفد التركي ضم 29 مشاركاً يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها ‏الصناعات الغذائية والدوائية، والبناء والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، ‏والتكنولوجيا. ‏