الطاقة ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان فرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس المؤسسة الإقليمي عماد فاخوري، آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول واقع قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه، والخطط الاستراتيجية للوزارة وأولوياتها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، إلى جانب بحث دور المؤسسة في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية.
كما ناقش الجانبان فرص استقطاب الاستثمارات وتوفير التمويل والخبرات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في إعادة تأهيل قطاعات الطاقة وتطويرها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية في سوريا.
وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكة والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما ينسجم مع احتياجات قطاع الطاقة وأولويات تطويره.
حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، وعدد من مسؤولي المؤسسة والمديرين المعنيين بالبرامج والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية.
وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 8 من شهر آب الماضي مع وفد من البنك الدولي، وضع قطاع المياه في سوريا، وأولويات إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء، وفق الاحتياجات الوطنية.