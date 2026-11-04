الطاقة ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان فرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من مؤسسة التمويل ‏الدولية(‏IFC‏)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس ‏المؤسسة الإقليمي عماد فاخوري، آفاق التعاون المشترك وفرص ‏الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن ‏الاجتماع تناول واقع قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه، والخطط ‏الاستراتيجية للوزارة وأولوياتها في تطوير البنية التحتية وتحسين ‏الخدمات، إلى جانب بحث دور المؤسسة في دعم جهود التعافي ‏الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ‏الحيوية.‏

كما ناقش الجانبان فرص استقطاب الاستثمارات وتوفير التمويل ‏والخبرات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في إعادة ‏تأهيل قطاعات الطاقة وتطويرها، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم ‏التنمية الاقتصادية في سوريا.‏

وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكة والتنسيق خلال المرحلة ‏المقبلة، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما ينسجم مع احتياجات قطاع ‏الطاقة وأولويات تطويره.‏

حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي ‏إبراهيم العدهان، وعدد من مسؤولي المؤسسة والمديرين المعنيين ‏بالبرامج والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 8 من شهر آب ‏الماضي مع وفد من البنك الدولي، وضع قطاع المياه في سوريا، ‏وأولويات إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء، وفق ‏الاحتياجات ‏الوطنية.‏