هيئة الاستثمار تبحث ‏مع “كونكورد” الأمريكية إقامة مركز تجاري ومالي دولي بحلب

دمشق-سانا ‏

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بحث مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، مع ممثلي شركة كونكورد الأمريكية ‏برئاسة رئيس مجلس الإدارة زيد كيالي، وحضور مدير إدارة الشؤون الأمريكية في ‏وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، إمكانية إقامة مركز تجاري ومالي دولي في ‏مدينة حلب. ‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن رمضان استعرض خلال ‏الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة، الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، ‏بما فيها الإعفاءات الضريبية على الآلات وخطوط الإنتاج، والإعفاءات من ضريبة ‏الدخل والأرباح التي تصل إلى 80 بالمئة للمشاريع الصناعية التي تصدّر أكثر من ‏نصف إنتاجها. ‏

‏ ولفت رمضان إلى مزايا السوق السورية، ولا سيما انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة ‏بدول الجوار، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات الإدارية والاستثمارية اللازمة ‏وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع. ‏

وكان مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان بحث في الـ 11 من شهر تشرين الأول ‏الماضي، مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ‏واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية. ‏

وشهدت دمشق ‏في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي اجتماعات وزارية نظمتها ‏إدارتا التعاون الدولي ‌‏والشؤون ‏الأمريكية ‏في وزارة الخارجية والمغتربين مع وفد ‏اقتصادي أمريكي لبحث فرص الاستثمار ‏وتعزيز ‏الشراكات ‏الاقتصادية بين الجانبين.‏ ‏