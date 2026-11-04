هيئة الاستثمار تبحث ‏مع “كونكورد” الأمريكية إقامة مركز تجاري ومالي دولي بحلب

دمشق-سانا
بحث مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان، مع ممثلي شركة كونكورد الأمريكية برئاسة رئيس مجلس الإدارة زيد كيالي، وحضور مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، إمكانية إقامة مركز تجاري ومالي دولي في مدينة حلب.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن رمضان استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة، الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، بما فيها الإعفاءات الضريبية على الآلات وخطوط الإنتاج، والإعفاءات من ضريبة الدخل والأرباح التي تصل إلى 80 بالمئة للمشاريع الصناعية التي تصدّر أكثر من نصف إنتاجها.
ولفت رمضان إلى مزايا السوق السورية، ولا سيما انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بدول الجوار، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات الإدارية والاستثمارية اللازمة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وكان مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان بحث في الـ 11 من شهر تشرين الأول الماضي، مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية.
وشهدت دمشق في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي اجتماعات وزارية نظمتها إدارتا التعاون الدولي والشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين مع وفد اقتصادي أمريكي لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.