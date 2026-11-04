مباحثات سورية أوزبكية لإطلاق مشاريع تجارية مشتركة

دمشق-سانا

بحث اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومستجدات إنشاء البيت التجاري الأوزبكي في حلب، وإطلاق البيت التجاري السوري في أوزبكستان، وذلك خلال اجتماع افتراضي بين الجانبين.

وأوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الاجتماع الذي عُقد في مقره بدمشق، ناقش إطلاق شراكة ثلاثية تضم سوريا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتنظيم منتدى اقتصادي في دمشق مطلع العام القادم، إضافةً إلى توجيه دعوة للجانب السوري للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الدولي بطشقند نهاية الشهر الجاري.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى سبل خفض تكاليف الشحن والنقل عبر تشجيع الصادرات السورية ودراسة تأسيس شركات شحن مشتركة، مؤكدين أهمية تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة تعزز مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين وتُسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

شارك في الاجتماع نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في الاتحاد أنس البو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان دافرون وهابوف ومستشاره.

وكانت غرفة تجارة حلب، نظمت بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية في ال20 من شهر أيار الماضي، ملتقىً اقتصادياً بمشاركة وفد اقتصادي وتجاري من أوزبكستان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.