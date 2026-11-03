وزير الإسكان لـ سانا: الملتقى السوري الصيني يفتح آفاقاً لدعم إعادة ‏الإعمار

دمشق-سانا‏

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أهمية الملتقى ‏السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في التعريف بالفرص الاستثمارية ‏المتاحة في سوريا، وفتح المجال أمام إقامة شراكات مع الشركات الصينية ‏في مختلف القطاعات، بما يسهم في تسريع عملية البناء والإعمار وتنشيط ‏العجلة الاقتصادية.‏

وأوضح عبد الرزاق، في تصريح لـ سانا خلال أعمال الملتقى اليوم الثلاثاء، ‏أن الجلسة التي جمعت الجانب السوري بالشركات الصينية، شكلت لقاء ‏تعريفياً أولياً لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، تبعتها اجتماعات ‏تقنية وتفصيلية ثنائية بين الشركات والفرق المعنية في الجهات الحكومية، ‏لبحث مجالات التعاون وإمكانية إقامة شراكات عملية.‏

ولفت الوزير عبد الرزاق إلى أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في تسريع وتيرة ‏النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع ‏البناء والإعمار وسائر القطاعات، مبيناً أن الشركات الصينية المشاركة تعمل ‏في مجالات متنوعة، ولا يقتصر نشاطها على قطاع البناء فقط.‏

كما أكد عبد الرزاق ترحيب سوريا بإقامة شراكات مع الدول الصديقة ‏والشركات الراغبة في المساهمة بعملية البناء والتنمية، والاستفادة من ‏الخبرات والتقنيات التي تدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.‏

وانطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية ‏الاقتصادية، الذي ينظمه ‏مجلس الأعمال السوري الصيني، ‏بالتنسيق مع ‏المركز السوري الصيني لتوءمة المدن ‏الصناعية، وبالتعاون مع وزارتي، ‏الاقتصاد، والصناعة والتجارة ‏الداخلية وحماية ‏المستهلك، وذلك في فندق ‌‏“فور سيزونز” بدمشق.‏