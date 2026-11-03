الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

دمشق-سانا
تتجه الشركات الإيطالية المشاركة في معرض ومؤتمر بروجكت سوريا 2026 نحو تعزيز حضور منتجاتها في السوق السورية، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، مستفيدة من المعرض للتواصل المباشر مع التجار والمستثمرين والمهندسين السوريين، وعرض خبراتها ومنتجاتها في مجالات المفروشات الفاخرة والأدوات الصحية والرخام، ما يفتح آفاقاً لإقامة شراكات ومشاريع مستقبلية.
استكشاف السوق السورية
أعرب عدد من ممثلي الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض، في تصريحات لـ سانا، عن اهتمامهم بدخول السوق السورية وإقامة شراكات مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار، ويسهم في دعم جهود إعادة الإعمار.
وبينت باسكال سلامة مديرة صالة لعرض المفروشات الإيطالية ان مشاركتها تهدف إلى التعريف بالمنتجات الإيطالية من المفروشات، بما فيها الأرائك والأسرّة، وعرضها في السوق السورية، وإبراز جودتها العالية ودقة تصنيعها مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة للتواصل مع المقاولين والمهندسين المعماريين السوريين، وعقد اللقاءات واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.
فرصة لتعزيز الحضور الإيطالي
عبر ممثل شركة لإنتاج الأدوات الصحية بإيطاليا فراس سنجاب، عن أهمية مشاركته ضمن الجناح الإيطالي للتعريف بالمنتجات وفتح آفاق للتعاون والشراكة مع التجار والمستثمرين السوريين موضحاً أن منتجاتهم حاضرة في أسواق الشرق الأوسط، مع وجود مكاتب لهما في جدة وبيروت.
وأشار سنجاب إلى أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لتعزيز الحضور في السوق السورية وبناء علاقات تجارية جديدة، في ظل الاهتمام الإيطالي بالسوق السورية والاستعداد لإطلاق مباحثات مع عدد من التجار والمهتمين، وصولاً إلى إقامة شراكات ومشاريع مستقبلية.
مرحلة جديدة للتعاون
أكد مدير مبيعات إحدى الشركات الإيطالية في لبنان بيار أيوب، أن مشاركته في المعرض هي الأولى، معرباً عن تفاؤله بأن يشكل انطلاقة واعدة لمرحلة جديدة من التعاون التجاري بين سورية ولبنان، ويفتح آفاقاً للتعرف إلى السوق السورية واستكشاف فرص الاستثمار والعمل فيها.
ولفت أيوب إلى أن الشركة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأحجار الطبيعية وتعرض مجموعة من الأحجار الطبيعية والخامات الإيطالية، ولا سيما الكوارتزيت، بألوان وتشكيلات متنوعة.
السيراميك المقسى يدخل السوق السورية
أوضح مندوب شركة إنتاج سيراميك إيطالي ياسر الأحمد، أن الشركة تعمل في مجال توريد مواد السيراميك المخصصة للاستخدامات الخارجية، والمتوافرة بسماكات متعددة، بما يلبي احتياجات تطبيقات متنوعة، تشمل الحدائق والواجهات والممرات ومحيط المسابح.
وبين أن ما يميز هذه المنتجات عن أنواع السيراميك المتوافرة في السوق المحلية هو تصنيعها بتقنيات تعتمد على الضغط العالي، يصل إلى نحو 15 طناً، ما يمنحها صلابة ومتانة وقدرة كبيرة على تحمل الأوزان الثقيلة، ويجعلها مناسبة للاستخدام في مواقف السيارات والكراجات والمناطق المحيطة بالمسابح، فضلاً عن التطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للأحمال.
وكانت فعاليات معرض ومؤتمر”بروجكت سوريا 2026″ للبناء والتشييد والتطوير العقاري، انطلقت أمس الإثنين، بمشاركة أكثر من 150 شركة عربية وأجنبية من 12 دولة، في فعالية تستعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات البناء والطاقة والتطوير العقاري، وتوفر مساحة لبحث فرص الاستثمار والإعمار والشراكات في سوريا.