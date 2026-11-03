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الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

447A3640 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
أحد أجنحة الشركات الإيطالية المشاركة في معرض ومؤتمر بروجكت سوريا ‌‏2026-دمشق3-11-2026سانا

دمشق-سانا

تتجه الشركات الإيطالية المشاركة في معرض ومؤتمر بروجكت سوريا ‌‏2026 نحو تعزيز حضور منتجاتها في السوق السورية، واستكشاف فرص ‏التعاون التجاري والاستثماري، مستفيدة من المعرض للتواصل المباشر مع ‏التجار والمستثمرين والمهندسين السوريين، وعرض خبراتها ومنتجاتها في ‏مجالات المفروشات الفاخرة والأدوات الصحية والرخام، ما يفتح آفاقاً لإقامة ‏شراكات ومشاريع مستقبلية.

استكشاف السوق السورية

أعرب عدد من ممثلي الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض، في ‏تصريحات لـ سانا، عن اهتمامهم بدخول السوق السورية وإقامة شراكات مع ‏رجال الأعمال والصناعيين السوريين، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار، ‏ويسهم في دعم جهود إعادة الإعمار.

447A3629 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

وبينت باسكال سلامة مديرة صالة لعرض المفروشات الإيطالية ان مشاركتها ‏تهدف إلى التعريف بالمنتجات الإيطالية من المفروشات، بما فيها الأرائك ‏والأسرّة، وعرضها في السوق السورية، وإبراز جودتها العالية ودقة ‏تصنيعها مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة للتواصل مع المقاولين ‏والمهندسين المعماريين السوريين، وعقد اللقاءات واستكشاف فرص التعاون ‏والشراكات المستقبلية.

فرصة لتعزيز الحضور الإيطالي

447A3636 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

عبر ممثل شركة لإنتاج الأدوات الصحية بإيطاليا فراس سنجاب، عن أهمية ‏مشاركته ضمن الجناح الإيطالي للتعريف بالمنتجات وفتح آفاق للتعاون ‏والشراكة مع التجار والمستثمرين السوريين موضحاً أن منتجاتهم حاضرة في ‏أسواق الشرق الأوسط، مع وجود مكاتب لهما في جدة وبيروت.

وأشار سنجاب إلى أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لتعزيز الحضور ‏في السوق السورية وبناء علاقات تجارية جديدة، في ظل الاهتمام الإيطالي ‏بالسوق السورية والاستعداد لإطلاق مباحثات مع عدد من التجار والمهتمين، ‏وصولاً إلى إقامة شراكات ومشاريع مستقبلية.

مرحلة جديدة للتعاون

447A3645 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

أكد مدير مبيعات إحدى الشركات الإيطالية في لبنان بيار أيوب، أن مشاركته ‏في المعرض هي الأولى، معرباً عن تفاؤله بأن يشكل انطلاقة واعدة لمرحلة ‏جديدة من التعاون التجاري بين سورية ولبنان، ويفتح آفاقاً للتعرف إلى ‏السوق السورية واستكشاف فرص الاستثمار والعمل فيها.

ولفت أيوب إلى أن الشركة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال ‏الأحجار الطبيعية وتعرض مجموعة من الأحجار الطبيعية والخامات ‏الإيطالية، ولا سيما الكوارتزيت، بألوان وتشكيلات متنوعة.

السيراميك المقسى يدخل السوق السورية

أوضح مندوب شركة إنتاج سيراميك إيطالي ياسر الأحمد، أن الشركة تعمل ‏في مجال توريد مواد السيراميك المخصصة للاستخدامات الخارجية، ‏والمتوافرة بسماكات متعددة، بما يلبي احتياجات تطبيقات متنوعة، تشمل ‏الحدائق والواجهات والممرات ومحيط المسابح.

447A3651 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏

وبين أن ما يميز هذه المنتجات عن أنواع السيراميك المتوافرة في السوق ‏المحلية هو تصنيعها بتقنيات تعتمد على الضغط العالي، يصل إلى نحو 15 ‏طناً، ما يمنحها صلابة ومتانة وقدرة كبيرة على تحمل الأوزان الثقيلة، ‏ويجعلها مناسبة للاستخدام في مواقف السيارات والكراجات والمناطق ‏المحيطة بالمسابح، فضلاً عن التطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للأحمال.

وكانت فعاليات معرض ومؤتمر”بروجكت سوريا 2026″ ‏للبناء والتشييد ‏والتطوير العقاري، انطلقت أمس الإثنين، بمشاركة أكثر ‏من 150 شركة ‏عربية وأجنبية من 12 دولة، في فعالية تستعرض أحدث التقنيات والحلول ‏في ‏قطاعات البناء والطاقة والتطوير العقاري، وتوفر مساحة لبحث فرص ‏الاستثمار والإعمار ‏والشراكات في سوريا.

447A3613 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
447A3620 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
447A3624 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
447A3642 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
447A3647 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
447A3648 الشركات الإيطالية تستكشف فرص التعاون في السوق السورية عبر ‏بروجكت سوريا 2026‏
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