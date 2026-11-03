التأمينات الاجتماعية تنفي وجود إيداعات كبيرة لها في بنك بيمو السعودي الفرنسي

‏ ‏دمشق-سانا‏

‏‏نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تم تداوله على مواقع التواصل ‏الاجتماعي بشأن وجود إيداعات مصرفية كبيرة لها لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، ‏مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة هذه الادعاءات.‏

‏وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن استثمار ‏أموالها لدى المصارف يتم ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وبما يتفق مع قانون ‏التأمينات الاجتماعية والضوابط النافذة، وبهدف تحقيق عائد استثماري مع مراعاة ‏توزيع المخاطر بين الجهات المصرفية.‏

وأشارت المؤسسة إلى أنها لا تملك لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي سوى وديعة واحدة ‏بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وهي قيمة محدودة جداً مقارنة بالأرقام التي تم تداولها.‏

وأكدت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، داعية المواطنين إلى الاعتماد ‏على المعلومات والبيانات الصادرة عن قنواتها الرسمية.‏