التأمينات الاجتماعية تنفي وجود إيداعات كبيرة لها في بنك بيمو السعودي الفرنسي

دمشق-سانا
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إيداعات مصرفية كبيرة لها لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي، مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة هذه الادعاءات.
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن استثمار أموالها لدى المصارف يتم ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وبما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية والضوابط النافذة، وبهدف تحقيق عائد استثماري مع مراعاة توزيع المخاطر بين الجهات المصرفية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها لا تملك لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي سوى وديعة واحدة بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وهي قيمة محدودة جداً مقارنة بالأرقام التي تم تداولها.
وأكدت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن قنواتها الرسمية.