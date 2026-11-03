الذهب عيار 21 ينخفض 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏ ‏

‏ ‏دمشق-سانا ‏

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انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏250 ليرة، مقارنةً بسعره ‏أمس الإثنين.‌‌‏ ‏ ‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‌‏عيار 21 قيراطاً 16000 ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و15700 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏ ‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و13400 ‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏ ‏

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وشكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‌‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‌‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في ‏المحافظات. ‏

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