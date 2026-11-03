دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 250 ليرة، مقارنةً بسعره أمس الإثنين.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16000 ليرة سورية للمبيع، و15700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ليرة سورية للمبيع، و13400 ليرة للشراء.
وشكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
الذهب عيار 21 ينخفض 250 ليرة في السوق السورية
دمشق-سانا