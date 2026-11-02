تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 7.5 ملايين ليرة

دمشق-سانا



ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين مقارنة بالجلسة السابقة، لتتجاوز 7.5 ملايين ليرة سورية، موزعة على 206,901 سهم، من خلال 128 صفقة، بدعم من تنفيذ صفقة ضخمة.



وبلغت قيمة الصفقات العادية الـ127 نحو 3.2 ملايين ليرة سورية، بحجم تداول قدره 201,349 سهماً، فيما تجاوزت قيمة الصفقة الضخمة الوحيدة 4.3 ملايين ليرة سورية، وشملت 5,552 سهماً.

الأهلية للنقل تتصدر الأسهم المرتفعة

على صعيد أداء الأسهم، تصدرت الشركة الأهلية للنقل قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 4.26 بالمئة، ليبلغ سعر إغلاق سهمها 114.64 ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 4,875 سهماً.



في المقابل، سجلت عدة أسهم تراجعات بنسب متفاوتة، تصدرها سهم بنك الائتمان الأهلي بانخفاض قدره 4.95 بالمئة، ليغلق عند 8.25 ليرات سورية، تلاه سهم بنك قطر الوطني – سوريا، متراجعاً بنسبة 4.90 بالمئة إلى 17.66 ليرة سورية.



كما انخفض سهم بنك البركة – سوريا بنسبة 3.49 بالمئة، ليغلق عند 6.92 ليرات سورية، وسهم بنك الأردن – سوريا بنسبة 0.55 بالمئة، مسجلاً 23.33 ليرة سورية عند الإغلاق.



ولم تشهد بعض الأسهم أي تداول خلال الجلسة، لتبقى أسعارها دون تغيير مقارنة بإغلاقاتها السابقة.

