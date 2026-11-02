الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
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بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا ‌‏2026” ‏

3X3A1708 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏
انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" -دمشق-سانا

دمشق-سانا

انطلقت في مدينة المعارض بدمشق اليوم الإثنين فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت ‏سوريا 2026” بمشاركة 150 شركة محلية ودولية تمثل 12 دولة، لعرض أحدث ‏التقنيات والحلول في مجالات البناء والتشييد والطاقة، وبحث فرص الاستثمار والتعاون ‏وتبادل الخبرات.‏

3X3A1727 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏

وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، وحيد عبيد، خلال افتتاح المعرض، أن ‏إعادة الإعمار تمثل مساراً متكاملاً للتنمية، يربط بين السكن والعمل والخدمات، ويضع ‏الإنسان في المقام الأول.‏

وأشار عبيد إلى تطلع الوزارة لإقامة شراكات استثمارية جادة مع القطاع الخاص، مبيناً ‏أهمية مشاركة الشركات الدولية في توفير التمويل والخبرات والتقنيات الحديثة، ‏والمساهمة في تأهيل الكوادر السورية وتنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع البناء.‏

photo 2026 11 02 17 08 40 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏

من جهته أوضح نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في سوريا ‏لورانس أوندو، أن المنظمة تتعاون مع الحكومة السورية لترميم 200 مدرسة مع نهاية ‏العام الجاري بكلفة 20 مليون دولار، كما أعادت تأهيل ‌‏256 مركزاً صحياً بكلفة 24 ‏مليون دولار.‏

وبين أوندو أن عودة أكثر من مليوني نازح داخلياً و1.8 مليون لاجئ إلى سوريا ‏منذ كانون الأول 2024 تفرض ضغوطاً إضافية على الخدمات، ما يستدعي توسيع ‏الشراكات مع القطاع الخاص، في ظل عدم كفاية التمويل الإنساني وحده لتلبية ‏الاحتياجات.‏

photo 2026 11 02 17 10 55 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏

من جانبه قال نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي أفغاني: إن ‌‏16.6 مليون ‏شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، ما يجعل الاستثمار ‏في التعافي ‏والتنمية ضرورة ملحة في ظل تراجع التمويل الإنساني. ‏

وأشار أفغاني إلى أن قطاع البناء يمكن أن يسهم في توفير نحو 24 بالمئة من فرص ‏العمل التي تحتاجها سوريا، مستفيداً من إمكاناتها البشرية وموقعها الاستراتيجي.‏

ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري، إلى جمع ‌‏الشركات المحلية والدولية والمتخصصين والمستثمرين وصنّاع القرار، لاستكشاف ‌‏الفرص التجارية والاستثمارية، واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في دعم إعادة ‌‏إعمار سوريا وتنميتها، وتعزيز فرص الشراكات والتعاون في قطاعات البناء والتشييد ‌‏والطاقة.‏

ويتضمن المعرض مؤتمراً ومنصة للتوفيق التجاري بين الشركات (‏B2B‏)، إضافة ‏إلى برنامج لتطوير الشباب، بما يتيح فرصاً للتواصل التجاري وتبادل الخبرات ‏والمعرفة والتطوير المهني، وتقام فعالياته في الجناحين 25 و26 بمدينة المعارض، ‏يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساءً.‏

يتبع..‏

3X3A1658 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏
3X3A1691 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏
3X3A1717 بمشاركة 150 شركة من 12 دولة.. انطلاق معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا ‌‏2026" ‏
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