المؤسسة السورية للمعارض تعلن أجندة تشرين الثاني

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، أجندة المعارض والفعاليات المقرر إقامتها في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الجاري، والتي تتضمن مجموعة من المعارض والمؤتمرات التخصصية في عدد من المحافظات.
معارض متنوعة تنطلق من دمشق
وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين، أن الفعاليات تبدأ اليوم من خلال المعرض الدولي للبناء “مشروع سوريا Project Syria” الذي يستمر حتى الخامس من الشهر الجاري في مدينة المعارض بدمشق، بينما يُقام المعرض المتخصص بالغذاء والآلات وتكنولوجيا الغذاء “TECNO FOOD” خلال الفترة ما بين 4 و6 تشرين الثاني، في صالة الفاردن بالحديقة المركزية في طرطوس.
فعاليات نسيجية وطبية في المحافظات
وبينت المؤسسة أن الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني تشهد إقامة المعرض الدولي لماكينات وتكنولوجيا النسيج “Texmac” في المدينة الرياضية بحلب، تليه الندوة العلمية السنوية للجمعية السورية للمولدين والنسائيين والمعرض المرافق لها، في فندق ومنتجع لاميرا، بقاعة صلاح الدين في اللاذقية، يومي 12 و13 تشرين الثاني.
مؤتمرات علمية تبحث المستجدات الطبية
وأوضحت المؤسسة أن مؤتمراً بعنوان “المستجدات في أمراض وتشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية”، يرافقه معرض متخصص، سيقام يومي 12 و13 تشرين الثاني في فندق داماروز بدمشق، بالتزامن مع المؤتمر العلمي السنوي لأطباء الجراحة العظمية، الذي تستضيفه مدينة حلب في فندق الشهباء خلال الفترة ذاتها.
معارض تخصصية تدعم القطاعات الإنتاجية
ولفتت المؤسسة إلى أنه ضمن الفعاليات الداعمة للقطاعات الإنتاجية، يقام المعرض الدولي لإنتاج المنسوجات والآلات ومستلزماته، خلال الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني في مدينة المعارض بدمشق، فيما تحتضن أرض سوق الإنتاج بحلب المعرض السوري للتجهيزات السنية ومؤتمر حلب لطب الأسنان المرافق له، من 19 إلى 21 تشرين الثاني.
فعاليات أكاديمية وهندسية تختتم أجندة الشهر
وأشارت المؤسسة إلى أن الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني تشهد إقامة معرض الملابس السوري التصديري “العيد” على أرض مدينة المعارض بدمشق، فيما يُقام في مدينة حلب معرض “بناؤون”، خلال الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني، في فندق شيراتون حلب.
وأكدت المؤسسة أن فعاليات الشهر ستختتم بمؤتمر الطلاب للدراسات العليا في مجال العلوم الهندسية المرافق لمعرض تخصصي لكبرى الشركات الهندسية والطاقة البديلة والتقنيات المعلوماتية، خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني، في المكتبة المركزية بجامعة اللاذقية.
وتسهم المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية من خلال تنظيم المعارض والفعاليات التخصصية في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، والتعريف بالمنتجات والخدمات، وإتاحة فرص التشبيك بين الشركات ورجال الأعمال والاختصاصيين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.