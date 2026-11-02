المؤسسة السورية للمعارض تعلن أجندة تشرين الثاني

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، أجندة المعارض ‏والفعاليات ‏المقرر إقامتها في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الجاري، والتي تتضمن مجموعة ‏من ‏المعارض والمؤتمرات التخصصية في عدد من ‏المحافظات.‏

معارض متنوعة تنطلق من دمشق

‏ ‏وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين، أن الفعاليات تبدأ اليوم من ‏خلال المعرض الدولي للبناء “مشروع سوريا ‏Project Syria‏” الذي يستمر حتى ‏الخامس من الشهر الجاري في مدينة المعارض بدمشق، بينما يُقام المعرض ‏المتخصص بالغذاء والآلات وتكنولوجيا الغذاء “‏TECNO FOOD‏” خلال الفترة ما بين ‌‏4 و6 تشرين الثاني، في صالة الفاردن بالحديقة المركزية في طرطوس.‏

فعاليات نسيجية وطبية في المحافظات

وبينت المؤسسة أن الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني تشهد إقامة المعرض الدولي ‏لماكينات وتكنولوجيا النسيج “‏Texmac‏” في المدينة الرياضية بحلب، تليه الندوة ‏العلمية السنوية للجمعية السورية للمولدين والنسائيين والمعرض المرافق لها، في فندق ‏ومنتجع لاميرا، بقاعة صلاح الدين في اللاذقية، يومي 12 و13 تشرين الثاني.‏

مؤتمرات علمية تبحث المستجدات الطبية

وأوضحت المؤسسة أن مؤتمراً بعنوان “المستجدات في أمراض وتشخيص وعلاج ‏الأمراض الروماتيزمية”، يرافقه معرض متخصص، سيقام يومي 12 و13 تشرين ‏الثاني في فندق داماروز بدمشق، بالتزامن مع المؤتمر العلمي السنوي لأطباء الجراحة ‏العظمية، الذي تستضيفه مدينة حلب في فندق الشهباء خلال الفترة ذاتها.‏

معارض تخصصية تدعم القطاعات الإنتاجية

ولفتت المؤسسة إلى أنه ضمن الفعاليات الداعمة للقطاعات الإنتاجية، يقام المعرض ‏الدولي لإنتاج المنسوجات والآلات ومستلزماته، خلال الفترة من 12 إلى 14 تشرين ‏الثاني في مدينة المعارض بدمشق، فيما تحتضن أرض سوق الإنتاج بحلب المعرض ‏السوري للتجهيزات السنية ومؤتمر حلب لطب الأسنان المرافق له، من 19 إلى 21 ‏تشرين الثاني.‏

فعاليات أكاديمية وهندسية تختتم أجندة الشهر

وأشارت المؤسسة إلى أن الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني تشهد إقامة معرض ‏الملابس السوري التصديري “العيد” على أرض مدينة المعارض بدمشق، فيما يُقام في ‏مدينة حلب معرض “بناؤون”، خلال الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني، في فندق ‏شيراتون حلب.‏

وأكدت المؤسسة أن فعاليات الشهر ستختتم بمؤتمر الطلاب للدراسات العليا في مجال ‏العلوم الهندسية المرافق لمعرض تخصصي لكبرى الشركات الهندسية والطاقة البديلة ‏والتقنيات المعلوماتية، خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني، في المكتبة المركزية ‏بجامعة اللاذقية.‏

وتسهم المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية من خلال تنظيم المعارض ‏والفعاليات ‏التخصصية في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، والتعريف بالمنتجات ‏والخدمات، ‏وإتاحة فرص التشبيك بين الشركات ورجال الأعمال والاختصاصيين، وفتح ‏مجالات جديدة ‏للتعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.‏