الإدارة المحلية توقع مذكرة مع كرييتف أسوشيتس إنترناشونال‏ لرقمنة السجلات العقارية ‏

دمشق-سانا

وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة “كرييتف ‏أسوشيتس إنترناشونال”، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، لرقمنة السجلات ‏العقارية في سوريا، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.‏

وتبلغ الموازنة الإجمالية للمشروع مليوني دولار، ويهدف إلى تجهيز خمسة مراكز ‏للأرشفة، وتأهيل كوادر مديريات المصالح العقارية في محافظات دمشق وحلب ودير ‏الزور وحماة والرقة، إضافة إلى تأسيس مركز بيانات في دمشق، بما يتيح الأرشفة ‏الإلكترونية ويضمن استدامتها.‏

ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ برامج تدريب عملي ومواكبة فنية لتمكين مديريات ‏المصالح العقارية من تطبيق الأرشفة الإلكترونية ومواصلة العمل بها وتوسيع نطاقها، ‏إلى جانب تجهيز البنية التحتية وبناء القدرات اللازمة لدعم توجه الوزارة نحو الأرشفة ‏العقارية.‏

مدة التنفيذ 6 أشهر

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في تصريح لـ سانا، أن أتمتة السجلات ‏العقارية وسجلات الملكية في سوريا، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، تأتي في ‏إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل العقاري، وحفظ البيانات والوثائق، وتسهيل ‏الوصول إليها، مشيراً إلى أن المشروع يشكل المرحلة الأولى ضمن سلسلة من المشاريع ‏المخطط تنفيذها مستقبلاً.‏

وأوضح عنجراني أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو ستة أشهر، على أن تبدأ الأعمال ‏خلال المرحلة المقبلة بمشاركة فرق ميدانية متخصصة، مؤكداً أن المشروع يشمل ‏تدريب الكوادر والطواقم المحلية وتأهيلها للعمل على أنظمة الرقمنة وأتمتة السجلات، ‏بما يضمن استمرارية العمل وتطويره بعد انتهاء مدة المشروع.‏

تقديم الخبرات والمساندة الفنية والتقنية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة “كرييتف”، ليلاند كروفنت: إن الشركة تواصل ‏دعمها للشعب السوري منذ عام 2013، وساندت الثورة السورية من خلال دعم ‏المجتمع المدني والمجالس المحلية ووسائل الإعلام والناشطين، مشيراً إلى أن عمل ‏الشركة كان يُدار عن بُعد خلال السنوات الماضية، فيما تشهد المرحلة الحالية انتقالاً ‏إلى العمل الميداني المباشر من العاصمة دمشق.‏

وأضاف كروفنت أن المشروع يهدف إلى المساهمة في حفظ حقوق آلاف السوريين، ‏مؤكداً أن الشركة ستعمل جهةً داعمة من خلال تقديم الخبرات والمساندة الفنية والتقنية، ‏وفقاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات العمل.‏

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك أطلقت يوم أمس، بالتعاون ‏مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال” وبالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، ‏مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا.‏