الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع السفير السعودي فرص التعاون والاستثمار
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع السفير السعودي فرص التعاون والاستثمار

IMG 20261102 105426 207 وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع السفير السعودي فرص التعاون والاستثمار
وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق يبحث مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي فرص الاستثمار والتعاون-دمشق-سانا

دمش-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، واقع قطاع الأشغال العامة والإسكان، وفرص الاستثمار فيه، والمشاريع القائمة والمقترحات المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أمس تناول بيئة الاستثمار في سوريا، وإمكانيات التعاون مع الجانب السعودي في المشاريع المطروحة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها للشعب السوري.

وكان الوزير عبد الرزاق بحث في 11 آب الماضي مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة محسن مهباش، تعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية، وفرص تنفيذ مشاريع سكنية مشتركة، بما يدعم التعاون والاستثمار في البلدين.

الملك الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع في المنطقة
سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي في ندوة بغرفة تجارة دمشق
رئيسة كوسوفو: نتشارك مع سوريا آلام الحرب وتحديات إعادة الإعمار
نقابة المهندسين الزراعيين وأصدقاء جايكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والتدريب
سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات المنافذ والخدمات اللوجستية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار