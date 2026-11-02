وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع السفير السعودي فرص التعاون والاستثمار

دمش-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، واقع قطاع الأشغال العامة والإسكان، وفرص الاستثمار فيه، والمشاريع القائمة والمقترحات المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أمس تناول بيئة الاستثمار في سوريا، وإمكانيات التعاون مع الجانب السعودي في المشاريع المطروحة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها للشعب السوري.

وكان الوزير عبد الرزاق بحث في 11 آب الماضي مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة محسن مهباش، تعزيز الشراكات مع الجهات والشركات السعودية، وفرص تنفيذ مشاريع سكنية مشتركة، بما يدعم التعاون والاستثمار في البلدين.