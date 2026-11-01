معمل البلوك الآلي في اللاذقية يعود للإنتاج بطاقة تصل إلى 4 آلاف قطعة يومياً

اللاذقية-سانا



استأنف معمل البلوك الآلي التابع لفرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في اللاذقية عمله خلال الشهر الماضي، بعد تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة بخبرات فنية محلية، في خطوة تهدف إلى إعادة استثمار المنشآت الإنتاجية المتاحة، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المشاريع من مواد البناء.

وأوضح رئيس شعبة الأعمال الصناعية في فرع المؤسسة، فاطر أحمد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن كوادر الفرع من العمال والفنيين المتخصصين في الشركات المدمجة تمكنت من إعادة معمل البلوك الآلي إلى الخدمة بطاقة إنتاجية مرتفعة ووفق مواصفات قياسية، لافتاً إلى إعادة تأهيل مراكز إنتاجية أخرى متخصصة بالأعمال المعدنية والخشبية، إضافة إلى معمل الدهان، وهي حالياً قيد الاستثمار لتغطية احتياجات مشاريع الفرع، إلى جانب تلبية طلبات السوق المحلية بأسعار تنافسية.



من جهته، بيّن مدير معمل البلوك الآلي، حسام شحاد، أن أعمال التأهيل نُفذت بواسطة ورشات المؤسسة الخاصة وبتكاليف منخفضة، موضحاً أن المعمل قادر على إنتاج نحو 3500 إلى 4000 قطعة بلوك يومياً، بمختلف القياسات (10 و15 و20 سم)، إضافة إلى بلوك الهوردي بقياسات 14 و16 و18 سم.



ولفت شحاد إلى أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تتيح تغطية احتياجات مشاريع الفرع، فضلاً عن إمكانية تلبية طلبات السوق المحلية، مبيناً أن المنتجات تخضع لاختبارات وفق المواصفات القياسية في جامعة اللاذقية، بما يضمن جودتها وقدرتها على المنافسة من حيث المواصفات والأسعار.



وتكتسب إعادة تشغيل معمل البلوك أهمية في توفير أحد مستلزمات البناء الأساسية لمشاريع المؤسسة، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الذاتي بدلاً من شراء المواد من الأسواق، بما يسهم في خفض تكاليف التنفيذ وتسريع إنجاز المشاريع، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الفنية والكوادر المحلية وإعادة توظيف الإمكانات الإنتاجية المتاحة.