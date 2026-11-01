مؤسسة إكثار البذار.. تأمين احتياجات المزارعين من البذار بأسعار تشجيعية

دمشق-سانا

أكد مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد، أن ‏المؤسسة تؤمن بذار القمح والقطن والبطاطا والشعير ‏والحمص والفول والعدس وغيرها، عن طريق الإنتاج المحلي ‏أو الاستيراد، إضافة إلى المشروع الوطني لإكثار بذار ‏البطاطا، لافتاً إلى أن البذار تقدم للمزارعين مغربلة ومعقمة ‏وبأسعار تشجيعية.‏

وأوضح المحمد في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المؤسسة ‏العامة لإكثار البذار تؤدي دوراً مهماً في دعم القطاع ‏الزراعي في سوريا، من خلال تأمين احتياجات المزارعين ‏من البذار المحسّنة لمختلف المحاصيل، وفق مواصفات ‏تضمن الجودة والإنتاجية، عبر مراحل متكاملة تبدأ من إكثار ‏الأصناف المعتمدة ومراقبة الحقول، وصولاً إلى الغربلة ‏والتعقيم والتخزين والتوزيع.‏

مراحل متتابعة لإكثار البذار

أشار المحمد إلى أن عمل المؤسسة يبدأ بعد اعتماد الأصناف ‏من قبل لجنة مختصة، حيث تستلم بذار المربي، المعروفة ‏باسم النوية، وهي الجيل الأول لإنتاج البذار، ثم تعمل على ‏إكثارها عبر مراحل النواة والأساس والمسجل والمعتمد ‏والمحسّن، بهدف مضاعفة الكميات مع المحافظة على جودتها ‏ونوعيتها.‏

وبين أن البذار تخضع في مراكز الإعداد التابعة للمؤسسة ‏لعمليات الغربلة والتنظيف وإزالة الشوائب، كالحصى ‏والأتربة وبذور الأعشاب والأجزاء النباتية، إضافة إلى ‏التعقيم والمعالجة بالمبيدات الفطرية المناسبة، لتصبح جاهزاة ‏للتوزيع على المزارعين.‏

إشراف فني ورقابة على الحقول

لفت المحمد إلى أن إكثار بذار النوية يتم في المحطات التابعة ‏للمؤسسة بإشراف فني مباشر، فيما تنفذ المراحل الأخرى من ‏خلال عقود مع مزارعين يتم اختيارهم وفق شروط تتعلق ‏بالخبرة والإمكانات الفنية والمادية والبشرية، ومطابقة حقولهم ‏للمعايير المطلوبة.‏

وأوضح أن لجاناً متخصصة تشرف على عمليات الزراعة ‏وإنتاج البذار عبر جولات دورية لمراقبة المحاصيل ‏ومطابقتها لشروط التعاقد، وتقديم الإرشادات المتعلقة بالتسميد ‏ومكافحة الأعشاب والآفات والتنقية الصنفية، مع تنظيم ‏استمارة خاصة بكل حقل لتوثيق الملاحظات ومتابعة مراحل ‏الإنتاج.‏

مختبرات لضمان جودة البذار

أكد المحمد أن مراقبة جودة البذار تتم في جميع مراحل ‏الإنتاج، بدءاً من الحقول وقبل الحصاد، مروراً بالاستلام ‏والغربلة والتعقيم، وصولاً إلى التخزين، مشيراً إلى امتلاك ‏المؤسسة مختبرات متخصصة لمراقبة جودة البذار في معظم ‏فروعها، وهي عضو في الاتحاد الدولي لاختبارات البذور ‌‏(‏ISTA‏) منذ عام 1980، وتتبع قواعده ومبادئه في إجراء ‏الاختبارات والفحوص المخبرية.‏

تخزين البذار وآليات بيعها

بين المحمد أن البذار تخزن في مستودعات المؤسسة المغلقة ‏والمكشوفة وفق شروط مناسبة للتهوية ودرجات الحرارة، ‏وتتم مراقبتها من قبل شعب الوقاية واللجان المختصة، التي ‏تجري كشوفاً دورية وعمليات تعقيم لحمايتها من الإصابات ‏الحشرية والحفاظ على مواصفاتها.‏

وأوضح أن بيع البذار يتم للمزارعين بموجب الترخيص ‏الزراعي، نقداً عبر فروع المؤسسة ومستودعاتها، أو بالأجل ‏عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني، مشيراً إلى أن ‏الموسم الماضي شهد البيع أيضاً من خلال مشروع القرض ‏الحسن، الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.‏

وأكد أن البذار تباع بأسعار مدعومة من الحكومة وأقل من ‏التكلفة، بهدف تشجيع استخدام البذار المحسّنة وضمان وصولها ‏إلى المزارعين في الوقت المناسب.‏

البذار المحسّنة ودورها في زيادة الإنتاجية

وشدد المحمد على أن البذار المحسّنة تمثل أساس عمل ‏المؤسسة، لارتباطها بالخارطة الصنفية المعتمدة من الهيئة ‏العامة للبحوث العلمية الزراعية، موضحاً أن البذار الجيدة ‏يجب أن تكون موثوقة المصدر والصنف والمرحلة الإنتاجية، ‏ومناسبة للظروف المناخية والمرضية المحلية، بما في ذلك ‏مقاومة الأمراض.‏

وأضاف أن استخدام البذار المحسّنة، بالترافق مع الالتزام ‏بالعمليات الزراعية السليمة، من تسميد وري ومكافحة ‏للآفات، واتباع الإرشادات الفنية للجان الإكثارية، يسهم في ‏زيادة الإنتاجية وتحسين مردود المزارعين وتعزيز الأمن ‏الغذائي.‏

تحديات فنية وخطط مستقبلية

ولفت المحمد إلى أن المؤسسة تواجه تحديات أبرزها الحاجة ‏إلى زيادة رأسمالها لتنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية، ولا ‏سيما مع اتساع عملها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى ‏ضرورة تحديث البنية التحتية وتأهيل مرافق المؤسسة ‏وفروعها.‏

وأشار إلى انخفاض طاقة وحدات غربلة وإعداد البذار بسبب ‏قدم تجهيزاتها وتراجع حالتها الفنية، فضلاً عن النقص الحاد ‏في الآليات، بما فيها السيارات الحقلية والشاحنات العادية ‏والمبردة.‏وحول الخطط المستقبلية، أوضح المحمد أن المؤسسة تعمل ‏على زيادة خططها الإنتاجية، وخاصة مع معاودة فرع ‏الحسكة ممارسة نشاطه، إلى جانب تأهيل وتحديث البنية ‏التحتية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتعزيز التعاون مع ‏المنظمات العربية والدولية الناشطة في المجال الزراعي، بما ‏يدعم تطوير إنتاج البذار المحسّنة وتلبية احتياجات المزارعين.‏

وتسعى وزارة الزراعة السورية عبر المؤسسة العامة لإكثار ‏البذار نحو تحقيق الكفاية من ‏الحبوب لموسم 2026–2027، ‏حيث تنتج 50 ألف طن من بذار القمح، و1800 ‏طن من بذار ‏الشعير، مع الاعتماد على 19 صنفاً من القمح المقاوم ‏للإجهادات ‏البيئية.‏