حاكم المصرف المركزي يبحث في باريس مع بنوك دولية إعادة ربط سوريا بالنظام ‏الأوروبي

باريس-سانا
عقد حاكم مصرف سوريا المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد صفوت رسلان في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءات عدّة مع ممثلين عن مؤسسات ومصارف دولية وأوروبية، تناولت سبل إعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي الأوروبي، وتطوير العلاقات المصرفية وتعزيز قنوات التعاون.
استعادة العلاقات المصرفية وتوسيع شبكة البنوك
أوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أنه تم عقد لقاء عمل استضافه مصرف ” Bank Al Khaliji France S.A”، بمشاركة ممثلين عن عدد من المصارف، من بينها “First Abu Dhabi Bank (FAB)” و”Banque de France ” و” Fransabank”، لبحث استعادة العلاقات المصرفية، وتوسيع شبكة البنوك المراسلة، وتسهيل تمويل التجارة، وتطوير قنوات المدفوعات والتحويلات الدولية.
كما شملت الزيارة اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفرنسي السوري “CAFSY”، ولقاءات مع وحدة التحريات المالية الفرنسية “Tracfin” وبنك ” Natixis”، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والمصرفي.
وتناولت اللقاءات جهود هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطوير الإطار الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية، بما يدعم الثقة الدولية واندماج المصارف السورية في شبكة العلاقات المصرفية العالمية.
اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة تهديدات الجرائم المالية
شاركت سوريا في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة المملكة المتحدة، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 15 عاماً، وذلك بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 ولاية ومنظمة دولية، لمناقشة التهديدات المتطورة التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي على اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة التهديدات المتطورة للجرائم المالية، بما فيها المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأصول الافتراضية ومراكز الاحتيال.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد صفوت رسلان خلال الاجتماع العام، التزام سوريا التام ببناء نظام مالي أقوى وأكثر شفافية ومرونة، والعزم على تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وفعالة، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بالقطاع المصرفي السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية.