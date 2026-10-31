حاكم المصرف المركزي يبحث في باريس مع بنوك دولية إعادة ربط سوريا بالنظام ‏الأوروبي

باريس-سانا‏

عقد حاكم مصرف سوريا المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏محمد صفوت رسلان في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءات عدّة مع ممثلين عن ‏مؤسسات ومصارف دولية وأوروبية، تناولت سبل إعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي ‏الأوروبي، وتطوير العلاقات المصرفية وتعزيز قنوات التعاون.

استعادة العلاقات المصرفية وتوسيع شبكة البنوك

أوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أنه تم عقد لقاء عمل استضافه ‏مصرف ” ‏Bank Al Khaliji France S.A‏”، بمشاركة ممثلين عن عدد من المصارف، ‏من بينها “‏First Abu Dhabi Bank (FAB)‌‏” و”‏Banque de France‏ ” و” ‏Fransabank‏”، لبحث استعادة العلاقات المصرفية، وتوسيع شبكة البنوك المراسلة، ‏وتسهيل تمويل التجارة، وتطوير قنوات المدفوعات والتحويلات الدولية.

كما شملت الزيارة اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفرنسي السوري “‏CAFSY‏”، ولقاءات مع ‏وحدة التحريات المالية الفرنسية “‏Tracfin‏” وبنك ” ‏Natixis‏”، لبحث آفاق التعاون ‏الاقتصادي والمصرفي.

وتناولت اللقاءات جهود هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطوير الإطار ‏الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية، بما يدعم الثقة الدولية واندماج المصارف ‏السورية في شبكة العلاقات المصرفية العالمية.

اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة تهديدات الجرائم المالية

شاركت سوريا في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (‏FATF‏) المنعقد في العاصمة ‏الفرنسية باريس، برئاسة المملكة المتحدة، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 15 عاماً، وذلك ‏بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 ولاية ومنظمة دولية، لمناقشة التهديدات المتطورة ‏التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية ‏غير المشروعة.

واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي على اتخاذ إجراءات ‏عالمية لمواجهة التهديدات المتطورة للجرائم المالية، بما فيها المخاطر المتزايدة المرتبطة ‏بالأصول الافتراضية ومراكز الاحتيال.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏محمد صفوت رسلان خلال الاجتماع العام، التزام سوريا التام ببناء ‏نظام مالي أقوى ‏وأكثر شفافية ومرونة، والعزم على تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية ‏وفعالة، ‏وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بالقطاع ‌‏المصرفي السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية.‏