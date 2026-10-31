هيئة المعادن الثمينة لـ سانا: الفاتورة والمعايرة ضمانة لحماية مشتري الذهب من الغش

دمشق-سانا‏

أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود، أهمية ‏حصول المواطنين على فاتورة واضحة ومفصلة عند شراء المشغولات الذهبية الجديدة، ‏وورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ولا سيما المشغولات ذات الأوزان الثقيلة ‏والليرات والأونصات.

وأوضح الأسود في تصريح لـ سانا اليوم السبت، ضرورة أن تتضمن الفاتورة وزن ‏القطعة وعيارها وسعر غرام الذهب بتاريخ الشراء وأجور الصياغة، إلى جانب بيانات ‏المحل التجارية وعنوانه ورقم هاتفه ورقمه الضريبي، لكونها تشكل ضمانة أساسية لحفظ ‏حقوق المشترين والحد من حالات الغش والتلاعب.

مطابقة العيار والوزن للمواصفات

وبيّن المدير العام للهيئة أهمية الحصول على ورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ‏ولا سيما المشغولات ذات الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات، على أن تكون صادرة ‏عن أجهزة معايرة مرخصة في الأسواق ومرفقة بالقطعة، للتحقق من مطابقة العيار ‏والوزن للمواصفات الحقيقية.

‏20 مخالفة

وفيما يتعلق بالمخالفات، كشف الأسود عن ضبط نحو 20 مخالفة تتعلق بالغش والتلاعب ‏بالمشغولات الذهبية في الأسواق السورية، وإحالتها إلى المسار القانوني عبر الأمن ‏الجنائي والنيابة العامة والقضاء، موضحاً أن أبرز المخالفات تتعلق بالمشغولات القديمة ‏والأوزان الثقيلة والليرات والأونصات، ولا سيما التلاعب بالعيارات وإنتاج مشغولات ‏بعيارات متدنية.

‏وأشار إلى أن بعض أساليب التلاعب تتمثل في فك وتركيب أجزاء من القطع التي تحمل ‏دمغة صحيحة، بما يغيّر مواصفاتها، فضلاً عن إخفاء أحجار الزيركون داخل ‏المشغولات بطريقة توحي للمشتري بأن وزنها أقل من وزنها الحقيقي، الذي قد يصل إلى ‏نحو 70 غراماً أو أكثر.

إنذارات الخطية

وأوضح الأسود أن الهيئة تتعامل مع المخالفات بحسب طبيعتها وحجمها، وتتدرج ‏إجراءاتها بين توجيه الإنذارات الخطية وإتلاف المشغولات المخالفة وفرض الغرامات ‏المالية، وصولاً إلى سحب الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفات، ولا سيما عند بلوغ ‏الإنذار الثالث في بعض الحالات.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع الأسواق من خلال الضابطة وفرق الرقابة والكادر الإداري، ‏كما تستقبل فروعها في جميع المحافظات شكاوى المواطنين، وتعتمد مندوبين في الأسواق ‏للعمل على معالجة الشكاوى مباشرة إن أمكن، أو إحالتها إلى الفروع المختصة للتحقق ‏منها واستدعاء الصائغ المعني عند الحاجة.

الأسعار الرسمية وأجور الصياغة

وشدد الأسود على إلزامية التقيد بنشرة الأسعار الرسمية للذهب، رغم تقلبات سعر ‏الصرف وحركة الأسعار العالمية، موضحاً أن النشرة تتغير تبعاً لهذه المتغيرات، وتلزم ‏جميع العاملين في السوق.

ولفت إلى أن الهيئة تراقب أجور الصياغة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى المقدمة ‏من المواطنين، مؤكداً وجود أجور متعارف عليها ومسموح بها، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بحق الصاغة الذين يتجاوزونها، مع العمل على إعادة حقوق المواطنين عند ثبوت ‏المخالفة.

وأوضح المدير العام للهيئة أن غياب الفوترة الإلكترونية الشاملة يحول دون تحديد حجم ‏المبيعات اليومية بدقة، فيما تعتمد الهيئة على الأوزان التي تختمها جمعيات الصاغة يومياً ‏للمشغولات الواردة من الورشات مؤشراً على حجم التداول في الأسواق.

إعادة تدوير الذهب

وفيما يتعلق بواقع الإنتاج، أشار الأسود إلى أن نحو 70 بالمئة من الذهب المنتج محلياً ‏يعتمد على إعادة تدوير الذهب المستعمل والكسر، فيما يُعوّض النقص من خلال استيراد ‏الذهب الخام عند ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية.

وبيّن أن ارتفاع أسعار الذهب وأجور التصنيع انعكس على ورشات التصنيع المحلية ‏وعلى خيارات المواطنين، الذين بات توجههم نحو شراء الذهب بغرض الادخار أكثر ‏وضوحاً من اقتناء المشغولات المخصصة للزينة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف المدير العام للهيئة أن ارتفاع أجور التصنيع يدفع المشترين إلى تفضيل ‏المشغولات ذات المصنعية المنخفضة والذهب المستعمل والليرات والأونصات، في حين ‏يتركز شراء المشغولات الحديثة على الموديلات المخصصة للزينة.

ولفت إلى أن حركة الشراء تتأثر بتقلبات الأسعار مؤكداً استمرار جهود الهيئة الرقابية ‏لضبط المخالفات والتحقق من سلامة المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق.

وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف ‏تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ‏ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر جمعيات ‏الصاغة في المحافظات.