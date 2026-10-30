وزير المالية والقائم بأعمال السفارة الهولندية يبحثان تعزيز التعاون الفني ‏والإنمائي

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بالأعمال في السفارة الهولندية ألكسندر جيرتز، سبل تعزيز التعاون الفني والإنمائي بين البلدين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق تناول سبل تعزيز التعاون الفني بين وزارتي المالية في سوريا وهولندا، وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
دعم برامج التنمية في سوريا
وأعرب الوزير برنية عن شكره لهولندا على مشاركتها الفعالة في ورشة الطاولة المستديرة حول دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، والتي عقدت مؤخراً على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
بدوره، أكد جيرتز حرص هولندا على دعم برامج التنمية في سوريا، ومساهمتها في صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)، الذي أُعلن عنه مؤخراً، إضافة إلى اهتمامها بتمويل مشاريع التقنيات الزراعية.
إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار
واتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، بما يمثل واحدة من الأدوات المهمة التي تدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من جهة، ويشجع من جهة أخرى على تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة.
وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، الذي خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.