وزير المالية والقائم بأعمال السفارة الهولندية يبحثان تعزيز التعاون الفني ‏والإنمائي

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بالأعمال في السفارة الهولندية ‏ألكسندر جيرتز، سبل تعزيز التعاون الفني والإنمائي بين البلدين.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق تناول سبل ‏تعزيز التعاون الفني بين وزارتي المالية في سوريا وهولندا، وتبادل المعرفة ‏والخبرات بين البلدين.‏

دعم برامج التنمية في سوريا

وأعرب الوزير برنية عن شكره لهولندا على مشاركتها الفعالة في ورشة ‏الطاولة المستديرة حول دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، والتي عقدت ‏مؤخراً على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.‏

بدوره، أكد جيرتز حرص هولندا على دعم برامج التنمية في سوريا، ‏ومساهمتها في صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (‏START‏)، ‏الذي أُعلن عنه مؤخراً، إضافة إلى اهتمامها بتمويل مشاريع التقنيات ‏الزراعية.‏

إنشاء الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار

واتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم ‏التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (‏START‏)”، وهو صندوق ائتماني متعدد ‏المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني ‏وبناء القدرات، بما يمثل واحدة من الأدوات المهمة التي تدعم جهود الدولة ‏السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من جهة، ‏ويشجع من جهة أخرى على تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة.‏

وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة ‏خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، الذي خُصص لبحث جهود ‏التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وعقد على هامش الاجتماعات السنوية ‏لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة ‏التايلاندية بانكوك.‏