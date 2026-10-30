المالية وبعثة صندوق النقد تستعرضان نتائج تطوير إطار التوقعات الاقتصادية

دمشق-سانا

ترأس وزير المالية محمد يسر برنية الجلسة الختامية لبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور سوريا، لاستعراض نتائج العمل على تطوير التوقعات والتنبؤات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى، وتعزيز الربط بين السياسات المالية وإعداد الموازنة العامة .

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن البعثة قدمت عرضاً عن نتائج عملها وتقريراً أولياً، متضمناً عدداً من المقترحات.

ولفتت إلى أن المقترحات ركزت على تطوير أدوات التنبؤ الاقتصادي، وإدارة المالية العامة، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب تطوير إطار المخاطر المالية ودمجها في عملية إعداد الموازنة.

وناقش المشاركون آليات متابعة الأهداف المالية، بما يشمل الدين العام والعجز المالي والإنفاق، وتطوير التقارير الدورية لمتابعة المؤشرات المالية، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر وتطوير عمل مديرية السياسات المالية في الوزارة.

وأكد الوزير برنية أهمية استكمال تنفيذ جميع التوصيات المتوافق عليها خلال مدة ستة أشهر، معرباً عن ترحيبه بنشر التقرير بعد استكمال المراجعة.

بدورها، ثمنت البعثة الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، وما تحقق من تقدم خلال فترة وجيزة.

وكانت وزارة المالية بحثت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الجاري مع بعثة فنية من صندوق النقد ‏الدولي تزور سوريا، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء ‏نموذج للتوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.