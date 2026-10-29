الزراعة: أكثر من 39 ألف مستفيد من مشروع الثروة الحيوانية الفائز بجائزة “إيفاد”‏

دمشق-سانا
تجاوز عدد المستفيدين من مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي تنفذه وزارة الزراعة في الريف السوري 39 ألف مستفيد وفق مدير المشروع عبد الرحمن الثامر.
وأكد الثامر في تصريح لـ سانا، أن فوز المشروع بجائزة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ”إيفاد” للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين لعام 2026، التي أعلن عنها في 15 الشهر الجاري، يمثل تقديراً دولياً لنجاح التجارب التنموية السورية، والمنافسة رغم الظروف الصعبة، ويعكس أهمية النهج التشاركي في تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز سبل العيش في المناطق الريفية.
بين الثامر أن المشروع يستهدف الأسر الريفية التي تعتمد على تربية الثروة الحيوانية، لأجل تحسين ظروفها المعيشية من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، ولا سيما في المناطق ذات الإمكانات المحدودة.
إنجازات المشروع بالأرقام
وأشار الثامر إلى أن المشروع وصل إلى 39551 مستفيداً مباشراً في الريف السوري، وقدم 13500 قرض ضمن برنامج التمويل الريفي الصغير، منها 5691 قرضاً للنساء، بنسبة بلغت 44 بالمئة من إجمالي القروض.
وأوضح أن هذه القروض ساعدت الأسر على شراء رؤوس الماشية، ولا سيما الأغنام والماعز، وإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، ما أسهم في تعزيز أصولها الإنتاجية وتوفير مصادر دخل إضافية والحد من الفقر.
خمسة مكونات لدعم الأسر الريفية
بيّن الثامر أن المشروع يرتكز على خمسة مكونات رئيسية، تشمل تحسين المراعي وتنمية الموارد العلفية، ودعم الثروة الحيوانية وتطويرها، وتعزيز خدمات الإرشاد الحيواني، وتأهيل المرأة الريفية، وتوفير التمويل الريفي الصغير لدعم المشاريع الإنتاجية.
واستهدف المشروع أسر البدو وشبه الرحل، وصغار مربي الثروة الحيوانية، ومالكي الأراضي الهامشية والمروية المتملحة، والنساء المحتاجات، وصغار جامعي الحليب ومصنعيه، إضافة إلى الشباب العاطلين عن العمل والنساء الراغبات في إقامة مشاريع مرتبطة بالقطاع، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها النساء.
ولفت إلى أن المشروع عمل كذلك على تحسين الرعاية البيطرية، ونشر تقنيات تصنيع الألبان والأجبان وفق أسس صحية، وتدريب المربين على أساليب التربية والتغذية والوقاية من الأمراض، إلى جانب تطوير مهارات النساء في تصنيع المنتجات وتسويقها وربطها بالأسواق المحلية.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
ولفت الثامر إلى أن إدماج النوع الاجتماعي كان من أبرز عوامل فوز المشروع بالجائزة، إذ شكلت النساء 54 بالمئة من إجمالي المستفيدين، و30 بالمئة من أعضاء مجالس لجان تنمية المجتمع المحلي ولجان صناديق التمويل الريفي الصغير في القرى المستهدفة.
وبيّن أن إتاحة الوصول المباشر للمرأة الريفية إلى التمويل ساعدها على تأسيس مشاريع مستقلة وامتلاك وسائل الإنتاج، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على دخل الأسرة ودورها في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن عدداً من النساء تمكنّ من خلال القروض الصغيرة، من امتلاك قطعان محدودة من الأغنام والماعز وإنشاء حظائر ومشاريع إنتاجية صغيرة، ساعدت في تلبية احتياجات أسرهن، بما فيها نفقات تعليم الأبناء، وعززت ثقتهن بأنفسهن ومشاركتهن في إدارة الموارد واللجان المحلية.
تحديات التنفيذ وخطط المرحلة المقبلة
وحول التحديات التي واجهت المشروع، أوضح الثامر أنها شملت التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية والعلفية، وتأخر التحويلات المالية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والإجراءات الإدارية، فضلاً عن التضخم وتراجع قيمة العملة، مبيناً أن التعامل معها استند إلى حلول مرنة، من بينها آليات التمويل الذاتي المحلي ونشر ممارسات التربية الذكية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تمديد فترة تنفيذ المشروع لاستكمال الأنشطة المعتمدة، والعمل على إطلاق مشروع جديد يتيح توسيع نطاق التجربة والوصول إلى مناطق ريفية إضافية، مع التركيز على استدامة المشاريع وتعزيز التحول الرقمي عبر تفعيل برنامج ترقيم الثروة الحيوانية وتطوير قواعد بيانات المربين والمستفيدين، والتوسع في مشاريع الهاضمات الحيوية لإنتاج الطاقة والسماد العضوي، وتفعيل وحدات تصنيع الألبان والأجبان.
يذكر أن إعلان فوز المشروع بالجائزة جاء خلال حفل أقيم في العاصمة الإيطالية روما في 15 تشرين الأول الجاري، بحضور رئيسة قسم تنمية المرأة الريفية في المشروع، المهندسة فاتن علوش، وتنافس على الجائزة إلى جانب سوريا مشاريع تنموية من المكسيك وباكستان وموزمبيق وبوركينا فاسو.
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977، ويتخذ من روما مقراً له، ويعمل على الحد من الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح.