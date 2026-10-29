الزراعة: أكثر من 39 ألف مستفيد من مشروع الثروة الحيوانية الفائز بجائزة “إيفاد”‏

دمشق-سانا‏

تجاوز عدد المستفيدين من مشروع تطوير الثروة الحيوانية ‏الذي تنفذه وزارة الزراعة في ‌‏الريف السوري 39 ألف مستفيد وفق مدير المشروع عبد الرحمن الثامر.‏

وأكد الثامر في تصريح لـ سانا، أن فوز ‏المشروع بجائزة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ‌‏‌‏”إيفاد” للنوع الاجتماعي والمساواة بين ‏الجنسين لعام 2026، التي أعلن عنها في 15 الشهر ‌‏الجاري، يمثل تقديراً دولياً لنجاح التجارب التنموية السورية، والمنافسة رغم ‏الظروف ‌‏الصعبة، ويعكس أهمية النهج التشاركي في تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز سبل ‏العيش في ‌‏المناطق الريفية.‏

بين الثامر أن المشروع يستهدف الأسر ‏الريفية التي تعتمد على تربية الثروة ‏الحيوانية، ‏لأجل تحسين ظروفها المعيشية من خلال زيادة ‏الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من ‏الموارد ‏المتاحة، ولا سيما في المناطق ذات الإمكانات ‏المحدودة.‏

‏ ‏إنجازات المشروع بالأرقام ‏

وأشار الثامر إلى أن المشروع وصل إلى 39551 مستفيداً مباشراً في الريف السوري، وقدم ‌‏‌‌‏‌‏13500 قرض ضمن برنامج التمويل الريفي الصغير، منها 5691 قرضاً للنساء، بنسبة ‌‏‌‌‏بلغت 44 بالمئة من إجمالي القروض.‏

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وأوضح أن هذه القروض ساعدت الأسر على شراء رؤوس الماشية، ولا سيما الأغنام ‌‏‌‌‏والماعز، وإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، ما أسهم في تعزيز أصولها الإنتاجية وتوفير ‌‏‌‌‏مصادر دخل إضافية والحد من الفقر.‏

خمسة مكونات لدعم الأسر الريفية

‏بيّن الثامر أن المشروع يرتكز على خمسة مكونات رئيسية، تشمل تحسين المراعي وتنمية ‌‏‌‏الموارد العلفية، ودعم الثروة الحيوانية وتطويرها، وتعزيز خدمات الإرشاد الحيواني، ‌‏‌‏وتأهيل المرأة الريفية، وتوفير التمويل الريفي الصغير لدعم المشاريع الإنتاجية.‏

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واستهدف المشروع أسر البدو وشبه الرحل، وصغار مربي الثروة الحيوانية، ومالكي ‌‏‌‏الأراضي الهامشية والمروية المتملحة، والنساء المحتاجات، وصغار جامعي الحليب ‌‏‌‏ومصنعيه، إضافة إلى الشباب العاطلين عن العمل والنساء الراغبات في إقامة مشاريع ‌‏‌‏مرتبطة بالقطاع، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها النساء.‏

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ولفت إلى أن المشروع عمل كذلك على تحسين الرعاية البيطرية، ونشر تقنيات تصنيع ‌‏‌‏الألبان والأجبان وفق أسس صحية، وتدريب المربين على أساليب التربية والتغذية والوقاية ‌‏‌‏من الأمراض، إلى جانب تطوير مهارات النساء في تصنيع المنتجات وتسويقها وربطها ‌‏‌‏بالأسواق المحلية.‏

‏‏ ‏تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية

‏ولفت الثامر إلى أن إدماج النوع الاجتماعي كان من أبرز عوامل فوز المشروع بالجائزة، إذ ‌‏‌‏شكلت النساء 54 بالمئة من إجمالي المستفيدين، و30 بالمئة من أعضاء مجالس لجان تنمية ‌‏‌‏المجتمع المحلي ولجان صناديق التمويل الريفي الصغير في القرى المستهدفة.‏

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وبيّن أن إتاحة الوصول المباشر للمرأة الريفية إلى التمويل ساعدها على تأسيس مشاريع ‌‏‌‏مستقلة وامتلاك وسائل الإنتاج، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ‏ما ‌‏انعكس إيجاباً على دخل الأسرة ودورها في اتخاذ القرارات.‏

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وأشار إلى أن عدداً من النساء تمكنّ من خلال القروض الصغيرة، من امتلاك قطعان ‌‏‌‏محدودة من الأغنام والماعز وإنشاء حظائر ومشاريع إنتاجية صغيرة، ساعدت في تلبية ‌‏‌‏احتياجات أسرهن، بما فيها نفقات تعليم الأبناء، وعززت ثقتهن بأنفسهن ومشاركتهن في ‌‏‌‏إدارة الموارد واللجان المحلية.‏

‏ ‏‏ تحديات التنفيذ وخطط المرحلة المقبلة



وحول التحديات التي واجهت المشروع، أوضح الثامر أنها شملت التغيرات المناخية ‌‏‌‏ومحدودية الموارد المائية والعلفية، وتأخر التحويلات المالية من الصندوق الدولي للتنمية ‌‏‌‏الزراعية والإجراءات الإدارية، فضلاً عن التضخم وتراجع قيمة العملة، مبيناً أن التعامل ‌‏‌‏معها استند إلى حلول مرنة، من بينها آليات التمويل الذاتي المحلي ونشر ممارسات التربية ‌‏‌‏الذكية.‏

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وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تمديد فترة تنفيذ المشروع لاستكمال الأنشطة المعتمدة، ‌‏‌‏والعمل على إطلاق مشروع جديد يتيح توسيع نطاق التجربة والوصول إلى مناطق ريفية ‌‏‌‏إضافية، مع التركيز على استدامة المشاريع وتعزيز التحول الرقمي عبر تفعيل برنامج ترقيم ‌‏‌‏الثروة الحيوانية وتطوير قواعد بيانات المربين والمستفيدين، والتوسع في مشاريع الهاضمات ‌‏‌‏الحيوية لإنتاج الطاقة والسماد العضوي، وتفعيل وحدات تصنيع الألبان والأجبان.‏

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يذكر أن إعلان فوز المشروع بالجائزة جاء خلال حفل أقيم في ‌‏العاصمة الإيطالية روما في ‌‏‌‏15 ‏تشرين الأول الجاري، بحضور رئيسة قسم تنمية المرأة الريفية في المشروع، المهندسة ‌‏فاتن علوش، وتنافس على الجائزة‏ إلى جانب سوريا مشاريع تنموية من المكسيك وباكستان ‌‏‌‏وموزمبيق وبوركينا فاسو.‏

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ‏ومؤسسة ‌‏مالية دولية تأسست عام 1977، ويتخذ من روما مقراً له، ويعمل على الحد من ‏الفقر ‌‏والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح.‏