وزير المالية يبحث مع شركة أمريكية فرص الاستثمار في الغاز والطاقة

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع ممثلين عن شركة كونوكو فيليبس، بحضور رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيرا للطاقة أيمن الأصفري، فرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة الاستراتيجية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة تناول فرص تسريع تطوير موارد الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف تكاليفه، إلى جانب مناقشة المتطلبات المالية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة لتطوير منظومة الإدارة المالية العامة، بما في ذلك إعداد إطار مالي متوسط المدى ضمن موازنة عام 2027، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والالتزامات المحتملة، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستدامة المالية.
كما ناقش الاجتماع ايضاً الفرص الاستراتيجية التي تتيحها مشاريع الربط الإقليمي عبر سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقة، وأهمية إشراك المؤسسات المالية والمصارف الدولية في تمويل هذه المشاريع، وتطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة.
تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستدامة المالية
أكد الوزير برنية استعداد وزارة المالية للنظر في تقديم الضمانات السيادية للمشاريع المؤهلة التي تستدعي طبيعتها ذلك، وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مع العمل على تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.
وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في السادس عشر من شهر حزيران الماضي عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.