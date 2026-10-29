وزير المالية يبحث مع شركة أمريكية فرص الاستثمار في الغاز والطاقة

دمشق-سانا

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بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع ممثلين عن شركة كونوكو فيليبس، بحضور ‏رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيرا للطاقة أيمن الأصفري، فرص ‏الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة الاستراتيجية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الاجتماع الذي عقد في مقر ‏الوزارة تناول فرص تسريع تطوير موارد الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي، بما ‏يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف تكاليفه، إلى جانب مناقشة ‏المتطلبات المالية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.‏

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة لتطوير منظومة الإدارة المالية العامة، بما في ذلك ‏إعداد إطار مالي متوسط المدى ضمن موازنة عام 2027، وتعزيز إدارة المخاطر ‏المالية والالتزامات المحتملة، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على ‏الاستدامة المالية.‏

كما ناقش الاجتماع ايضاً الفرص الاستراتيجية التي تتيحها مشاريع الربط الإقليمي عبر ‏سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقة، وأهمية إشراك المؤسسات المالية والمصارف الدولية ‏في تمويل هذه المشاريع، وتطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لاستقطاب ‏الاستثمارات الخاصة.‏

تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستدامة المالية

أكد الوزير برنية استعداد وزارة المالية للنظر في تقديم الضمانات السيادية للمشاريع ‏المؤهلة التي تستدعي طبيعتها ذلك، وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مع العمل ‏على تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، بما يعزز ‏ثقة المستثمرين ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.‏

وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في السادس عشر من شهر حزيران الماضي ‏عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول ‏الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، ‏وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك في ‏مبنى الوزارة بدمشق.‏