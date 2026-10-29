الصناعة: المشاركة باجتماع ‏(‏SMIIC‏)‏ يطور المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس

‏ قازان-سانا ‏

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شاركت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية للمرة الأولى، في أعمال الاجتماع ‏الحادي والعشرين للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ‌‏(‏SMIIC‏)، الذي اختتم أمس في مدينة قازان بجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي. ‏

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وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الخميس، أن هذه المشاركة تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز انفتاح سوريا على التعاون ‏الدولي، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والبنية التحتية ‏للجودة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية، وتوسيع ‏فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ‏

وأوضحت الوزارة أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات ‏والتجارب الناجحة، والاستفادة من برامج المعهد ومبادراته في مجالات التقييس والمقاييس ‏والجودة والتقييس الحلال، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية ‏المستدامة في سوريا. ‏

ويعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (‏SMIIC‏) تحت مظلة منظمة التعاون ‏الإسلامي (‏OIC‏)، ويهدف إلى تنسيق السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء في مجالات ‏توحيد مواصفات المنتجات، وتحسين جودتها، وتوحيد معايير الحلال، وحماية حقوق ‏المستهلكين. ‏