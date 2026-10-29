الصناعة: المشاركة باجتماع ‏(‏SMIIC‏)‏ يطور المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس

قازان-سانا
شاركت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية للمرة الأولى، في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، الذي اختتم أمس في مدينة قازان بجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن هذه المشاركة تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز انفتاح سوريا على التعاون الدولي، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والبنية التحتية للجودة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية، وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من برامج المعهد ومبادراته في مجالات التقييس والمقاييس والجودة والتقييس الحلال، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سوريا.
ويعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويهدف إلى تنسيق السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء في مجالات توحيد مواصفات المنتجات، وتحسين جودتها، وتوحيد معايير الحلال، وحماية حقوق المستهلكين.