الحصري لـ سانا: بدء رحلات الخطوط السورية إلى ميونيخ اعتباراً من 12 تشرين ‏الثاني

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء عن إطلاق الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى ميونيخ اعتباراً من 12 تشرين الثاني 2026، إلى جانب رحلاتها إلى برلين.
توسيع حضور الناقل الوطني في السوق الألمانية
وبين الحصري في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الرحلات يمثل خطوة إضافية في توسيع حضور الناقل الوطني في السوق الألمانية وتعزيز الربط الجوي المباشر بين سوريا وأوروبا.
ولفت إلى أن حركة النقل الجوي بين البلدين لا تقتصر على رحلات الناقل الوطني، إذ تسيّر شركات طيران سورية وألمانية أخرى رحلات من مطارات ألمانية مختلفة، ما يسهم في توسيع خيارات السفر وتسهيل تنقل أبناء الجالية السورية، وتقليل الاعتماد على رحلات العبور عبر المطارات الوسيطة.
منح شركة ألمانية جديدة موافقة التشغيل إلى سوريا
أشار الحصري إلى أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنح شركة طيران ألمانية جديدة موافقة التشغيل إلى سوريا انطلاقاً من مطارات ألمانية إضافية، بما يتيح توسيع نطاق الربط الجوي ليشمل معظم المطارات الألمانية الرئيسية.
وأكد الحصري أن الهيئة تعتمد سياسة تقوم على تنويع الناقلات الجوية وتوسيع نقاط التشغيل، مع دعم حضور الناقل الوطني، بما يعزز المنافسة ويرفع مستوى الخدمات ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، في إطار خطة متكاملة لإعادة ربط سوريا بشبكة النقل الجوي الدولي.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أعلنت منذ يومين، عن بدء تسيير الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية بين دمشق والعاصمة الألمانية برلين، اعتباراً من الـ 10 من تشرين الثاني المقبل.
وتكتسب هذه الرحلات وفق تصريح الهيئة لـ سانا، أهمية خاصة لأبناء الجالية السورية في ألمانيا، في تسهيل عودتهم إلى وطنهم، وتخفيف عناء التنقل عبر المطارات الأخرى ورحلات الترانزيت، بما يوفر الوقت والجهد، مؤكدة أنها تعمل بالتوازي على توسيع شبكة الوجهات.