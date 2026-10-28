الحصري لـ سانا: بدء رحلات الخطوط السورية إلى ميونيخ اعتباراً من 12 تشرين ‏الثاني

دمشق-سانا‏

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الأربعاء ‏عن إطلاق الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى ميونيخ اعتباراً ‏من 12 تشرين الثاني 2026، إلى جانب رحلاتها إلى برلين.‏

توسيع حضور الناقل الوطني في السوق الألمانية

وبين الحصري في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الرحلات يمثل خطوة إضافية في توسيع ‏حضور الناقل الوطني في السوق الألمانية وتعزيز الربط الجوي المباشر بين سوريا ‏وأوروبا.‏

ولفت إلى أن حركة النقل الجوي بين البلدين لا تقتصر على رحلات الناقل الوطني، إذ ‏تسيّر شركات طيران سورية وألمانية أخرى رحلات من مطارات ألمانية مختلفة، ما ‏يسهم في توسيع خيارات السفر وتسهيل تنقل أبناء الجالية السورية، وتقليل الاعتماد ‏على رحلات العبور عبر المطارات الوسيطة.‏

منح شركة ألمانية جديدة موافقة التشغيل إلى سوريا

أشار الحصري إلى أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنح ‏شركة طيران ألمانية جديدة موافقة التشغيل إلى سوريا انطلاقاً من مطارات ألمانية ‏إضافية، بما يتيح توسيع نطاق الربط الجوي ليشمل معظم المطارات الألمانية الرئيسية.‏

وأكد الحصري أن الهيئة تعتمد سياسة تقوم على تنويع الناقلات الجوية وتوسيع نقاط ‏التشغيل، مع دعم حضور الناقل الوطني، بما يعزز المنافسة ويرفع مستوى الخدمات ‏ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، في إطار خطة متكاملة لإعادة ربط سوريا بشبكة ‏النقل الجوي الدولي.‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أعلنت منذ يومين، عن بدء تسيير ‏الرحلات المباشرة ‏والمنتظمة للخطوط الجوية السورية بين دمشق والعاصمة الألمانية ‏برلين، اعتباراً من الـ 10 من تشرين الثاني المقبل.‏

وتكتسب هذه ‏الرحلات وفق تصريح الهيئة لـ سانا، أهمية خاصة لأبناء الجالية السورية ‏في ‏ألمانيا، في تسهيل عودتهم إلى وطنهم، وتخفيف عناء ‏التنقل عبر المطارات ‏الأخرى ورحلات الترانزيت،‏ بما يوفر الوقت والجهد، مؤكدة أنها تعمل بالتوازي على ‏توسيع ‏شبكة الوجهات.‏