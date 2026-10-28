تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏”فورتكس” بدمشق‏

دمشق-سانا
استعرضت شركات محلية وعربية متخصصة في أنظمة السلامة وإطفاء الحرائق، خلال مشاركتها في معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة، “FORTIX 2026” المقام في مدينة المعارض بدمشق، أحدث تجهيزاتها وحلولها في مجال مكافحة الحرائق والإنذار المبكر، إلى جانب بحث فرص تطوير أعمالها وتعزيز حضورها في السوق السورية.
وأوضح مدير فرع شركة “نافكو” الإماراتية لأنظمة الحريق، معتز محمود، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أهمية توفير حلول متكاملة لأنظمة السلامة والوقاية والإنذار والإطفاء، وفق المواصفات والمعايير العالمية، مؤكداً تطلع الشركة إلى دخول السوق السورية وتعزيز حضورها فيها، باعتبارها سوقاً واعدة تحمل فرصاً للنمو والتوسع.
نشر الوعي بأهمية الوقاية من الحرائق
من جهته، أشار مدير قسم المشاريع في شركة ”حسين إخوان” للإطفاء، باسل حسين، إلى وجود توجه متزايد نحو تعزيز الاهتمام بأنظمة السلامة في المشاريع والمنشآت المختلفة، مبيناً أن الشركة تعتمد في معظم منتجاتها على التصنيع المحلي، لكن التحدي الأبرز الذي يواجه القطاع لا يرتبط بالجوانب التقنية بقدر ما يتعلق بنشر الوعي بأهمية الوقاية من الحرائق.
تعزيز الإنتاج المحلي
بدوره أكد المدير العام لشركة “تجهيزات الغياث للإطفاء”، غياث قارح، أن الجهود تتركز حول تعزيز التصنيع المحلي في مجال تجهيزات السلامة والإطفاء، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والاعتماد على المواد الأولية المحلية، بما يسهم في دعم القطاع وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع استمرار استيراد بعض المواد اللازمة لعملية التصنيع.
وتختتم اليوم الأربعاء فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة الذي انطلق في الـ 25 من تشرين الأول الجاري، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات محلية وعربية وأجنبية متخصصة بمجالات الأمن والسلامة، حيث شكل منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول مجالات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق وإدارة الطوارئ والكوارث والأمن السيبراني.