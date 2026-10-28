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تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏”فورتكس” بدمشق‏

3X4A4961 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة- دمشق- سانا

دمشق-سانا‌‎ ‎

استعرضت شركات محلية وعربية متخصصة في ‏أنظمة السلامة وإطفاء الحرائق، خلال مشاركتها في ‏معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة،‎ “FORTIX ‌‎2026” ‎المقام في مدينة المعارض بدمشق، أحدث ‏تجهيزاتها وحلولها في مجال مكافحة الحرائق ‏والإنذار المبكر، إلى جانب بحث فرص تطوير ‏أعمالها وتعزيز حضورها في السوق السورية‎.‎

3X4A4921 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏

وأوضح مدير فرع شركة “نافكو” الإماراتية لأنظمة ‏الحريق، معتز محمود، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأربعاء، أهمية توفير حلول متكاملة لأنظمة السلامة ‏والوقاية والإنذار والإطفاء، وفق المواصفات ‏والمعايير العالمية، مؤكداً تطلع الشركة إلى دخول ‏السوق السورية وتعزيز حضورها فيها، باعتبارها ‏سوقاً واعدة تحمل فرصاً للنمو والتوسع‎.‎

نشر الوعي بأهمية الوقاية من الحرائق‎ ‎

من جهته، أشار مدير قسم المشاريع في شركة ‌‏”حسين إخوان” للإطفاء، باسل حسين، إلى وجود ‏توجه متزايد نحو تعزيز الاهتمام بأنظمة السلامة في ‏المشاريع والمنشآت المختلفة، مبيناً أن الشركة تعتمد ‏في معظم منتجاتها على التصنيع المحلي، لكن التحدي ‏الأبرز الذي يواجه القطاع لا يرتبط بالجوانب التقنية ‏بقدر ما يتعلق بنشر الوعي بأهمية الوقاية من ‏الحرائق‎.

تعزيز الإنتاج المحلي‎ ‎

3X4A4957 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏

بدوره أكد المدير العام لشركة “تجهيزات الغياث ‏للإطفاء”، غياث قارح، أن الجهود تتركز حول تعزيز التصنيع المحلي في مجال تجهيزات السلامة ‏والإطفاء، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية ‏والاعتماد على المواد الأولية المحلية، بما يسهم في ‏دعم القطاع وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع ‏استمرار استيراد بعض المواد اللازمة لعملية ‏التصنيع‎.‎

وتختتم اليوم الأربعاء فعاليات معرض سوريا الدولي ‏للأمن والسلامة الذي انطلق في الـ 25 من تشرين ‏الأول الجاري، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات ‏وشركات محلية وعربية وأجنبية متخصصة ‏بمجالات الأمن والسلامة، حيث شكل منصة لعرض ‏أحدث التقنيات والحلول مجالات الأمن والسلامة ‏والدفاع المدني ومكافحة الحرائق ‏وإدارة الطوارئ ‏والكوارث والأمن السيبراني‎.‎

3X4A4935 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
3X4A4937 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
3X4A4947 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
3X4A4956 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
3X4A4958 تجهيزات متخصصة بإطفاء الحرائق في معرض ‌‏"فورتكس" بدمشق‏
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