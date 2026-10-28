مباحثات سورية مع وفد تركي حول آفاق التعاون ‏الاقتصادي والتجاري المشترك

‎ ‎دمشق-سانا‏

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء ‏العلي، مع وفد اقتصادي تركي من ولاية أفيون ‏قره حصار، برئاسة السفير التركي السابق عمر ‏فاروق دوغان، ورئيس مجلس إدارة بورصة ‏أفيون قره حصار التجارية محمد كومارتاشلي، ‏آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين ‏الجانبين‎.‎

‎تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتذليل ‏العقبات‎ ‎

أوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن المباحثات تركزت حول واقع ‏العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ‏وسبل تعزيز التعاون المشترك مع ولاية أفيون ‏قره حصار، وأبرز الفرص الاستثمارية والتجارية ‏المتاحة، وآليات تبادل الخبرات، مع التركيز على ‏القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، ‏والزراعة، والمنتجات الغذائية‎.‎

وتناول الجانبان أهم التحديات التي تواجه ‏المستثمرين ورجال الأعمال، مع مناقشة آليات ‏تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتعزيز التواصل ‏بين المؤسسات والشركات، مؤكدين أهمية ‏استمرار التنسيق وتكثيف الزيارات المتبادلة ‏واللقاءات الثنائية لتمهيد الطريق أمام شراكات ‏اقتصادية مستدامة وتنشيط الحركة التجارية ‏والاستثمارية بين البلدين‎.‎

حضر الاجتماع الذي جرى في مبنى الاتحاد ‌‏بدمشق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة ‌‏في الاتحاد أنس البو، إلى جانب نخبة من رجال ‌‏الأعمال وممثلي الشركات التركية‎.‎

وتعد بورصة أفيون قره حصار التجارية، ‏مؤسسة تجارية رسمية تهدف إلى تنظيم وتوثيق ‏تجارة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، ‏وتعنى بمراقبة الأسواق، وتحديد الأسعار العادلة، ‏ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة لولاية أفيون ‏والمستثمرين فيها‎.‎

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون ‏والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا ‏وتركيا، حيث ركزت أعمال ملتقى رجال الأعمال ‌‏السوري التركي الذي عقد في الـ 26 من شهر آب ‏الماضي بدمشق، على توسيع مجالات التعاون ‏بين ‏قطاعي الأعمال في البلدين، ما يسهم في إطلاق ‌‏مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، ‏والاستفادة من الموقع ‏الجغرافي لسوريا‎.‎