مباحثات سورية مع وفد تركي حول آفاق التعاون ‏الاقتصادي والتجاري المشترك

دمشق-سانا
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مع وفد اقتصادي تركي من ولاية أفيون قره حصار، برئاسة السفير التركي السابق عمر فاروق دوغان، ورئيس مجلس إدارة بورصة أفيون قره حصار التجارية محمد كومارتاشلي، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الجانبين.
تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتذليل العقبات
أوضح الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات تركزت حول واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع ولاية أفيون قره حصار، وأبرز الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وآليات تبادل الخبرات، مع التركيز على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والزراعة، والمنتجات الغذائية.
وتناول الجانبان أهم التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مع مناقشة آليات تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية لتمهيد الطريق أمام شراكات اقتصادية مستدامة وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
حضر الاجتماع الذي جرى في مبنى الاتحاد بدمشق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في الاتحاد أنس البو، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية.
وتعد بورصة أفيون قره حصار التجارية، مؤسسة تجارية رسمية تهدف إلى تنظيم وتوثيق تجارة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتعنى بمراقبة الأسواق، وتحديد الأسعار العادلة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة لولاية أفيون والمستثمرين فيها.
وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا، حيث ركزت أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي الذي عقد في الـ 26 من شهر آب الماضي بدمشق، على توسيع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، ما يسهم في إطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا.