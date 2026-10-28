صناعة الدهانات في سوريا.. تطوير الإنتاج في ظل متطلبات متزايدة تتعلق ‏بالتنوع والجودة

دمشق-سانا
تعمل صناعة الدهانات في سوريا على تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق، في ظل متطلبات متزايدة تتعلق بتنوع الأصناف وجودة المنتجات وتكاليف الإنتاج، بالتوازي مع دور التجار والحرفيين في توفير المواد المناسبة لمختلف الاستخدامات.
وتبرز أهمية تطوير هذه الصناعة في تعزيز حضور المنتج المحلي في السوق، من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وتوفير مستلزماته، وتوسيع خيارات المستهلكين، بما يحقق التوازن بين الجودة والأسعار والقدرة الشرائية.
متطلبات تطوير الصناعة
أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد رضوان عابدين في حديث لـ سانا، أن صناعة الدهانات المحلية تحتاج إلى مزيد من الدعم في تأمين المواد الأولية، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على بعض هذه المواد تمثل أحد العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأشار عابدين إلى وجود صعوبات في تأمين مادة “الزيت كاز”، نتيجة محدودية الكميات المتاحة وارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أهمية دراسة آليات تتيح للمصانع تأمين احتياجاتها من المذيبات اللازمة للإنتاج، بما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية وتخفيف تكاليفها.
وبيّن عابدين أهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة وفق أسس واضحة وموحدة، بما يعزز جودة المنتجات ويتيح فرصاً متكافئة للمنافسة في السوق، لافتاً إلى أن تطوير المواصفات المعتمدة لبعض أنواع الدهانات يمكن أن يسهم في توسيع خيارات المصانع، وتمكينها من إنتاج أصناف متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، مع الحفاظ على متطلبات الجودة والسلامة.
واقترح عابدين السماح بإنتاج أصناف متعددة ضمن النوع الواحد من الدهانات، على أن يقدم المصنع نشرة فنية مستقلة لكل منتج إلى الجهات الحكومية المعنية، توضح مواصفاته وخصائصه الفنية، مع الالتزام بها والخضوع لرقابة الجهات المختصة، بما يتيح تنويع المنتجات وفق معايير محددة.
وأكد عابدين أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مخبر متخصص لإجراء الاختبارات الفنية لمنتجات الدهانات وفق المعايير المعتمدة، بما يوفر مرجعية فنية لتقييم المنتجات المحلية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات.
تنوع المنتجات واحتياجات السوق
أكد صاحب محل لبيع الدهانات في دمشق، عدنان شرف لـ سانا، أن تنوع الأصناف وتوافرها، إلى جانب الأسعار وجودة المنتجات، عوامل أساسية في تحديد خيارات المستهلكين وحركة البيع، في ظل اختلاف الاحتياجات والقدرة الشرائية للأفراد وأصحاب الورش والمشروعات السكنية.
وأشار شرف إلى أن محال بيع الدهانات تعتمد على مصادر متعددة لتأمين بضائعها، تشمل المصانع المحلية والمستوردين، فيما يرتبط اختيار الأصناف بمستويات الطلب والأسعار والخصائص الفنية لكل منتج، مبيناً أن بعض الزبائن يفضلون المنتجات ذات الأسعار المناسبة، في حين يهتم آخرون بجودة التغطية وثبات اللون وسهولة الاستخدام، ما يجعل تنوع الخيارات عاملاً مهماً في تلبية متطلبات السوق.
وأوضح شرف أن تكاليف الاستيراد وتوافر المواد قد ينعكسان على أسعار البيع، مؤكداً أهمية استقرار التوريد وتوفير أصناف متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، إلى جانب وضوح معايير الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة.
وتُعدّ صناعة الدهانات من الصناعات الواعدة في سوريا، لما تؤديه من دور في دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية احتياجات قطاعات البناء والتشييد والصناعة، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.