صناعة الدهانات في سوريا.. تطوير الإنتاج في ظل متطلبات متزايدة تتعلق ‏بالتنوع والجودة

دمشق-سانا‏

تعمل صناعة الدهانات في سوريا على تطوير منتجاتها ‏وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق، في ظل ‏متطلبات متزايدة تتعلق بتنوع الأصناف وجودة المنتجات ‏وتكاليف الإنتاج، بالتوازي مع دور التجار والحرفيين في ‏توفير المواد المناسبة لمختلف الاستخدامات‎.‎

وتبرز أهمية تطوير هذه الصناعة في تعزيز حضور ‏المنتج المحلي في السوق، من خلال تحسين كفاءة الإنتاج ‏وتوفير مستلزماته، وتوسيع خيارات المستهلكين، بما ‏يحقق التوازن بين الجودة والأسعار والقدرة الشرائية‎.‎

متطلبات تطوير الصناعة

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، ‏محمد رضوان عابدين في حديث لـ سانا، أن صناعة ‏الدهانات المحلية تحتاج إلى مزيد من الدعم في تأمين ‏المواد الأولية، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية ‏المفروضة على بعض هذه المواد تمثل أحد العوامل ‏المؤثرة في تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات ‏المحلية‎.‎

وأشار عابدين إلى وجود صعوبات في تأمين مادة “الزيت ‏كاز”، نتيجة محدودية الكميات المتاحة وارتفاع أسعارها، ‏لافتاً إلى أهمية دراسة آليات تتيح للمصانع تأمين ‏احتياجاتها من المذيبات اللازمة للإنتاج، بما يسهم في ‏استقرار العملية الإنتاجية وتخفيف تكاليفها‎.‎

وبيّن عابدين أهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية ‏على المنتجات المحلية والمستوردة وفق أسس واضحة ‏وموحدة، بما يعزز جودة المنتجات ويتيح فرصاً متكافئة ‏للمنافسة في السوق، لافتاً إلى أن تطوير المواصفات ‏المعتمدة لبعض أنواع الدهانات يمكن أن يسهم في توسيع ‏خيارات المصانع، وتمكينها من إنتاج أصناف متنوعة ‏تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، مع الحفاظ على ‏متطلبات الجودة والسلامة‎.‎

واقترح عابدين السماح بإنتاج أصناف متعددة ضمن ‏النوع الواحد من الدهانات، على أن يقدم المصنع نشرة ‏فنية مستقلة لكل منتج إلى الجهات الحكومية المعنية، ‏توضح مواصفاته وخصائصه الفنية، مع الالتزام بها ‏والخضوع لرقابة الجهات المختصة، بما يتيح تنويع ‏المنتجات وفق معايير محددة‎.‎

وأكد عابدين أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ‏لإنشاء مخبر متخصص لإجراء الاختبارات الفنية ‏لمنتجات الدهانات وفق المعايير المعتمدة، بما يوفر ‏مرجعية فنية لتقييم المنتجات المحلية والمستوردة ‏والتحقق من مطابقتها للمواصفات‎.‎

تنوع المنتجات واحتياجات السوق

أكد صاحب محل لبيع الدهانات في دمشق، عدنان شرف ‏لـ سانا، أن تنوع الأصناف وتوافرها، إلى جانب الأسعار ‏وجودة المنتجات، عوامل أساسية في تحديد خيارات ‏المستهلكين وحركة البيع، في ظل اختلاف الاحتياجات ‏والقدرة الشرائية للأفراد وأصحاب الورش والمشروعات ‏السكنية‎.‎

وأشار شرف إلى أن محال بيع الدهانات تعتمد على ‏مصادر متعددة لتأمين بضائعها، تشمل المصانع المحلية ‏والمستوردين، فيما يرتبط اختيار الأصناف بمستويات ‏الطلب والأسعار والخصائص الفنية لكل منتج، مبيناً ‏أن بعض الزبائن يفضلون المنتجات ذات الأسعار ‏المناسبة، في حين يهتم آخرون بجودة التغطية وثبات ‏اللون وسهولة الاستخدام، ما يجعل تنوع الخيارات عاملاً ‏مهماً في تلبية متطلبات السوق‎.‎

وأوضح شرف أن تكاليف الاستيراد وتوافر المواد قد ‏ينعكسان على أسعار البيع، مؤكداً أهمية استقرار التوريد ‏وتوفير أصناف متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، إلى ‏جانب وضوح معايير الجودة للمنتجات المحلية ‏والمستوردة‎.‎

وتُعدّ صناعة الدهانات من الصناعات الواعدة في سوريا، ‏لما تؤديه من دور في دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية ‏احتياجات قطاعات البناء والتشييد والصناعة، فضلاً عن ‏مساهمتها في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل‎.‎