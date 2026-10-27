اتفاقية تعاون لتأهيل كوادر وطنية في مجال الأمن السيبراني

دمشق-سانا‏

وقّعت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات اتفاقية تعاون مع مجموعة ‌‏‌‏«إس إم تي» المتخصصة في حلول الأمن السيبراني وتقانة المعلومات، ‌‏بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر السورية في هذا المجال، وذلك ‌‏على هامش معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (‏FORTIX 2026‌‏)، المقام ‌‏في مدينة المعارض بدمشق.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في ‌‏مجال الأمن السيبراني، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي ‌‏خلال المرحلة المقبلة.

برنامج تدريبي يستهدف 500 طالب في مرحلته الأولى

وأوضح مدير مركز أمن المعلومات الوطني جهاد ألالا، لـ سانا اليوم ‌‏الثلاثاء، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الهيئة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل ‌‏الكوادر وتعزيز جاهزية الوحدات المعنية بالأمن السيبراني، مبيناً أن ‌‏المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف نحو 500 طالب، مع إمكانية توسيع ‌‏نطاقه ليشمل ما بين 2000 و2500 طالب وموظف حكومي.

وأشار ألالا إلى أن البرنامج يمتد ستة أشهر، ويتضمن معسكراً تدريبياً يُنفّذ ‌‏على ثلاث مراحل، تشمل كل منها اختبارات ومقابلات لتقييم المشاركين، ‌‏وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تطبيقية تلبي احتياجات الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن المشاركين المتميزين سيُختارون للعمل على تنفيذ مشاريع تخدم ‌‏الجهات الحكومية وتستجيب لاحتياجاتها، على أن يُختتم البرنامج بمنح ‌‏شهادات للمشاركين الذين يستكملون متطلباته.

وكانت فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (‏FORTIX 2026‌‏) ‌‏انطلقت الأحد الماضي، بتنظيم من شركة «وسم» للحلول الإلكترونية ‌‏والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة ‌‏جهات حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.