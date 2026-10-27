اتفاقية تعاون لتأهيل كوادر وطنية في مجال الأمن السيبراني

دمشق-سانا
وقّعت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات اتفاقية تعاون مع مجموعة «إس إم تي» المتخصصة في حلول الأمن السيبراني وتقانة المعلومات، بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر السورية في هذا المجال، وذلك على هامش معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (FORTIX 2026)، المقام في مدينة المعارض بدمشق.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
برنامج تدريبي يستهدف 500 طالب في مرحلته الأولى
وأوضح مدير مركز أمن المعلومات الوطني جهاد ألالا، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الهيئة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر وتعزيز جاهزية الوحدات المعنية بالأمن السيبراني، مبيناً أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف نحو 500 طالب، مع إمكانية توسيع نطاقه ليشمل ما بين 2000 و2500 طالب وموظف حكومي.
وأشار ألالا إلى أن البرنامج يمتد ستة أشهر، ويتضمن معسكراً تدريبياً يُنفّذ على ثلاث مراحل، تشمل كل منها اختبارات ومقابلات لتقييم المشاركين، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تطبيقية تلبي احتياجات الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن المشاركين المتميزين سيُختارون للعمل على تنفيذ مشاريع تخدم الجهات الحكومية وتستجيب لاحتياجاتها، على أن يُختتم البرنامج بمنح شهادات للمشاركين الذين يستكملون متطلباته.
وكانت فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (FORTIX 2026) انطلقت الأحد الماضي، بتنظيم من شركة «وسم» للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.