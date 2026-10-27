غرفة صناعة دمشق وريفها ومنظمة ‏IECD‏ تبحثان تشغيل مركز التدريب في عدرا ‏

دمشق-سانا ‏

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، مع المدير القطري لمنظمة ‏IECD‏ الأوروبية في سوريا، نضال بيطار، آليات التشغيل والخطوات التنفيذية اللازمة ‏لإطلاق مركز التدريب التابع للغرفة في منطقة عدرا الصناعية، والمقرر افتتاحه قريباً.‏

وذكرت الغرفة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء ‏الذي عقد في مبنى الغرفة بدمشق، الهيكل الإداري المقترح للمركز، الذي يضم ‏اختصاصيين في مجالات التواصل وتكنولوجيا المعلومات والسلامة المهنية والبيئية، ‏بهدف إدارة عمليات التدريب والتلمذة الصناعية وتوظيف الخريجين ودعم الشركات الناشئة ‏في المنطقة.‏

وأوضحت أن آلية العمل المبتكرة تعتمد على عقد جلسات حوارية دورية كل ثلاثة أشهر ‏مع الصناعيين لجمع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، يليها إطلاق دورات تدريبية ‏واختبارات متخصصة، وصولاً إلى فترة تلمذة ميدانية تمتد لثلاثة أشهر، تضمن تأمين ‏فرص عمل مباشرة للمتدربين.‏

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على تعزيز التدريب والتأهيل المهني بهدف تطوير ‏مهارات الكوادر البشرية وربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاع الصناعي بما يسهم ‏في توفير فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة المؤهلة.‏