غرفة صناعة دمشق وريفها ومنظمة ‏IECD‏ تبحثان تشغيل مركز التدريب في عدرا ‏

دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، مع المدير القطري لمنظمة IECD الأوروبية في سوريا، نضال بيطار، آليات التشغيل والخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق مركز التدريب التابع للغرفة في منطقة عدرا الصناعية، والمقرر افتتاحه قريباً.
وذكرت الغرفة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الغرفة بدمشق، الهيكل الإداري المقترح للمركز، الذي يضم اختصاصيين في مجالات التواصل وتكنولوجيا المعلومات والسلامة المهنية والبيئية، بهدف إدارة عمليات التدريب والتلمذة الصناعية وتوظيف الخريجين ودعم الشركات الناشئة في المنطقة.
وأوضحت أن آلية العمل المبتكرة تعتمد على عقد جلسات حوارية دورية كل ثلاثة أشهر مع الصناعيين لجمع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، يليها إطلاق دورات تدريبية واختبارات متخصصة، وصولاً إلى فترة تلمذة ميدانية تمتد لثلاثة أشهر، تضمن تأمين فرص عمل مباشرة للمتدربين.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على تعزيز التدريب والتأهيل المهني بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية وربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاع الصناعي بما يسهم في توفير فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة المؤهلة.