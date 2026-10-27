‏490 ورشة للصاغة السوريين بتركيا.. خبرات تفتح آفاقاً لتطوير صناعة الذهب ‏محلياً

دمشق-سانا
كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود، أن عدد ورشات ومحال الصاغة التي يملكها سوريون في مختلف المدن التركية يبلغ نحو 490 ورشة ومحل صياغة، تتركز غالبيتها في إسطنبول، تليها غازي عنتاب، فيما تتوزع بقية المنشآت على مدن تركية أخرى.
وأوضح الأسود في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن إسطنبول تضم نحو 40 ورشة صياغة سورية، منها 30 ورشة في مجمع “قيومجي” المتخصص بصناعة الذهب، و10 ورشات خارجه، إضافة إلى نحو 120 محلاً لبيع الذهب يملكها سوريون، من أصل نحو 330 محلاً سورياً في مختلف أنحاء تركيا.
تبادل الخبرات لتطوير صناعة الذهب محلياً
وبيّن الأسود أن هذا الحضور يشكل فرصة لتعزيز التواصل مع الصاغة السوريين العاملين في تركيا، وتبادل الخبرات المهنية والفنية معهم، والاستفادة من تجاربهم في تطوير صناعة الذهب والمجوهرات في سوريا، ولا سيما في مجالات تنظيم العمل وتحسين جودة المشغولات وتطوير أساليب الإنتاج.
ولفت إلى أن زيارة وفد الهيئة إلى تركيا مطلع الشهر الجاري أتاحت الاطلاع على واقع صناعة الذهب وآليات تنظيمها، والتعرف على تجربة إدارة مجمعات الصياغة والأسواق المتخصصة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الصاغة السوريين وسبل توسيع التعاون بين الفعاليات المهنية في البلدين.
تذليل العقبات أمام تجارة الذهب
وأشار الأسود إلى أهمية التنسيق مع الجهات التركية المعنية بصناعة المجوهرات وتصديرها وغرف التجارة، لمعالجة الصعوبات التي تعترض حركة تجارة الذهب بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الجمركية، وتسهيل دخول الصاغة السوريين إلى تركيا للمشاركة في المعارض وزيارة الأسواق ومراكز بيع الآلات والمعدات والعدد الصناعية.
وأكد أن تطوير التعاون التجاري والمهني، والاستفادة من الخبرات التركية في تنظيم الورشات والمصانع وتحديث البنية التحتية للصناعة، من شأنهما دعم الإنتاج المحلي والارتقاء بجودة المشغولات الذهبية السورية، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.