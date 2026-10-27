‏490 ورشة للصاغة السوريين بتركيا.. خبرات تفتح آفاقاً لتطوير صناعة الذهب ‏محلياً

دمشق-سانا

كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود، أن عدد ورشات ‏ومحال الصاغة التي يملكها سوريون في مختلف المدن التركية يبلغ نحو 490 ورشة ‏ومحل صياغة، تتركز غالبيتها في إسطنبول، تليها غازي عنتاب، فيما تتوزع بقية ‏المنشآت على مدن تركية أخرى.‏

وأوضح الأسود في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن إسطنبول تضم نحو 40 ‏ورشة صياغة سورية، منها 30 ورشة في مجمع “قيومجي” المتخصص بصناعة ‏الذهب، و10 ورشات خارجه، إضافة إلى نحو 120 محلاً لبيع الذهب يملكها ‏سوريون، من أصل نحو 330 محلاً سورياً في مختلف أنحاء تركيا.‏

تبادل الخبرات لتطوير صناعة الذهب محلياً

وبيّن الأسود أن هذا الحضور يشكل فرصة لتعزيز التواصل مع الصاغة السوريين ‏العاملين في تركيا، وتبادل الخبرات المهنية والفنية معهم، والاستفادة من تجاربهم في ‏تطوير صناعة الذهب والمجوهرات في سوريا، ولا سيما في مجالات تنظيم العمل ‏وتحسين جودة المشغولات وتطوير أساليب الإنتاج.‏

ولفت إلى أن زيارة وفد الهيئة إلى تركيا مطلع الشهر الجاري أتاحت الاطلاع على ‏واقع صناعة الذهب وآليات تنظيمها، والتعرف على تجربة إدارة مجمعات الصياغة ‏والأسواق المتخصصة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الصاغة السوريين وسبل ‏توسيع التعاون بين الفعاليات المهنية في البلدين.‏

تذليل العقبات أمام تجارة الذهب

وأشار الأسود إلى أهمية التنسيق مع الجهات التركية المعنية بصناعة المجوهرات ‏وتصديرها وغرف التجارة، لمعالجة الصعوبات التي تعترض حركة تجارة الذهب بين ‏البلدين، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الجمركية، وتسهيل دخول الصاغة السوريين إلى ‏تركيا للمشاركة في المعارض وزيارة الأسواق ومراكز بيع الآلات والمعدات والعدد ‏الصناعية.‏

‏ وأكد أن تطوير التعاون التجاري والمهني، والاستفادة من الخبرات التركية في تنظيم ‏الورشات والمصانع وتحديث البنية التحتية للصناعة، من شأنهما دعم الإنتاج المحلي ‏والارتقاء بجودة المشغولات الذهبية السورية، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق ‏الخارجية.‏

‏ ‏

وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف ‏تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ‏ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‏