وزارة الاقتصاد تشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2026 ‏بالدوحة

الدوحة-سانا
شارك وفد من وزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير نضال الشعار في أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF 2026)، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الـ 25 إلى الـ 27 من تشرين الأول الجاري، وينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تحت شعار “الاستثمار في المستقبل”.
وذكرت وزارة الاقتصاد في قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن المنتدى شهد مشاركة وفود رسمية ومسؤولين وقادة مؤسسات اقتصادية واستثمارية من مختلف دول العالم، لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل والتنمية المستدامة، إلى جانب قضايا إعادة الإعمار والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والطاقة.
وبيّنت الوزارة أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وبحث سبل الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية؛ لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وعلى هامش المؤتمر، بحث الوزير الشعار، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، “نغوزي أوكونجو إيويالا”، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدعم جهود سوريا لتعزيز حضورها في منظومة التجارة الدولية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل مع الشركاء الدوليين.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، بما يدعم مساعي سوريا للعودة كعضو فاعل في منظمة التجارة العالمية، وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.
ويجمع منتدى الاستثمار العالمي (WIF 2026) في دورته التاسعة بالدوحة أكثر من 5000 مشارك من نحو 160 دولة، بمن في ذلك قادة دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، ورؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 400 متحدث يشاركون في جلسات المنتدى المتنوعة.