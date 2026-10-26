وزارة الاقتصاد تشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2026 ‏بالدوحة

الدوحة-سانا‏

شارك وفد من وزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير نضال الشعار ‏في أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (‏WIF ‌‎2026‌‏)، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال ‏الفترة من الـ 25 إلى الـ 27 من تشرين الأول الجاري، ‏وينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ‏تحت شعار “الاستثمار في المستقبل”.‏

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وذكرت وزارة الاقتصاد في قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، ‏أن المنتدى شهد مشاركة وفود رسمية ومسؤولين وقادة ‏مؤسسات اقتصادية واستثمارية من مختلف دول العالم، ‏لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل والتنمية المستدامة، إلى ‏جانب قضايا إعادة الإعمار والبنية التحتية والذكاء ‏الاصطناعي والطاقة.‏

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وبيّنت الوزارة أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز التعاون ‏الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ‏سوريا، وبحث سبل الشراكات مع المؤسسات الدولية ‏والجهات التمويلية؛ لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة ‏الإعمار.‏

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وعلى هامش المؤتمر، بحث الوزير الشعار، مع المديرة ‏العامة لمنظمة التجارة العالمية (‏WTO‏)، “نغوزي أوكونجو ‏إيويالا”، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدعم جهود ‏سوريا لتعزيز حضورها في منظومة التجارة الدولية، ويفتح ‏آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل مع الشركاء الدوليين.‏

ولفتت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز ‏التواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، بما ‏يدعم مساعي سوريا للعودة كعضو فاعل في منظمة التجارة ‏العالمية، وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية على ‏المستوى الدولي.‏

ويجمع منتدى الاستثمار العالمي (‏WIF 2026‌‏) في دورته ‏التاسعة بالدوحة أكثر من 5000 مشارك من نحو 160 دولة، ‏بمن في ذلك قادة دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، ورؤساء ‏تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى أكثر من ‌‏400 متحدث يشاركون في جلسات المنتدى المتنوعة.‏

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